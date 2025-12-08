La inflación estaría otra vez arriba del 2 por ciento

El partido del año: Triperos y Pinchas por un lugar en la final
Así la ubican la mayoría de las consultoras privadas. Los principales aumentos y qué se espera para los próximos meses
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, que habría vuelto a superar el 2% por tercer mes seguido, luego de haber retornado a ese umbral en septiembre.
Tras haber registrado una fuerte desaceleración en mayo (1,5%) respecto a abril (2,8%) y marzo (3,7%), el índice inflacionario retomó levemente la senda ascendente en junio (1,6%), julio y agosto (1,9% ambos), septiembre (2,1%) y octubre (2,3%), lo que se habría mantenido en noviembre, según estiman los analistas privados.
De esta manera, el indicador que el organismo estadístico revelará el próximo jueves 11 de diciembre representaría la continuidad del retorno a las cifras que superan el 2%, que se dio en septiembre y se prevé que se sostenga en los próximos meses.
Cabe destacar que como informó EL DIA en La Plata la suba de precios marcó 2,2%, impulsada por los alimentos, según datos difundidos por la Cámara de Comercio local en base a datos de la Facultad de Ciencias Económicas.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, previó que la inflación del penúltimo mes del 2025 habría estado en 2,3% y espera que la inflación interanual cierre 2025 en 30,4%.
El reporte de Equilibra indicó que la inflación mensual avanzó el mes pasado al 2,5%, registrando los principales aumentos en los rubros vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,4%), transporte (3,4%), comunicación (3,1%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%). La variación interanual fue estimada en 31%.
EcoGo Consultores, por su parte, estimó que la inflación del mes pasado alcanzó el 2,5%, con una variación promedio en alimentos y bebidas que trepó al 3%, sosteniendo que “noviembre fue un mes de normalización pero también de correcciones, que contribuyeron a mantener la inflación al alza”.
En relación a la dinámica de los precios en los alimentos, remarcó que “tanto la carne como las frutas impactaron en la dinámica, en particular en las primeras dos semanas del mes, con correcciones del 5,8% y 18,7% respectivamente”.
La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,3% en noviembre. De esta manera, en lo que va del año, la inflación acumulada es del 27,7%, mientras que la variación interanual se ubicó en 31,2%, continuando con su desaceleración.
Explicaron que “estas décimas por encima del 2% que vemos desde septiembre se deben, fundamentalmente, a la depreciación del peso desde mediados de año, que seguirá impactando en los próximos meses”
El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires tuvo un incremento mensual de 2,4% el mes pasado, explicando que “la dinámica de los precios durante el mes estuvo particularmente influida por tres factores: el precio de la carne vacuna, el Cyber Monday y los servicios regulados”.
Al respecto, precisó que “la carne vacuna ya venía acelerándose desde octubre y en noviembre lo hizo más aún, lo que dio gran impulso al rubro de alimentos consumidos en el hogar (el de mayor ponderación), que aumentó 2,6% en el mes, por encima del promedio”.
Por su parte, rescató que “el Cyber Monday condujo a una reducción de precios en varios rubros durante la primera semana del mes, pero tuvo particular impacto en equipamiento del hogar, en donde se incluyen diversos electrodomésticos”.
En lo que hace a servicios regulados, transporte público, electricidad y gas, el reporte puntualizó que “mostraron alzas superiores a las de meses previos”.
En este marco, la consultora destacó que la variación de precios de doce meses se redujo levemente al 29,1% el mes pasado.
