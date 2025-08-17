Del dolor puede brotar literatura: María Victoria Brown, prodigio platense

Una niña siente debajo de sus pies el zarandeo del tren. Está sentada junto a su padre. Del lado de la ventana, no puede creer lo que ven sus ojos inocentes de 8 años: el paraje, la velocidad, una Ciudad que se despide ante el suburbio impertinente. De pronto, percibe que el transporte se detiene. Lee: Gonnet. Piensa: falta poco para bajar en mi parada, Villa Elisa. Los pensamientos se esfuman ante la nueva escena: una nena (¿de su misma edad?) sube con su madre. Ambas piden comida, plata, atención. Lo de siempre. Pero, a contramano de la indiferencia general, la vergüenza se apodera de ella. El viaje continúa y al llegar a su parada, entre la culpa y el apremio, deja caer su chupetín. Ante ello, la nena mendiga se acerca y le regala uno nuevo. Aparece la tristeza y el cuestionamiento existencial de carácter prehistórico: ¿por qué?

Quien se lo pregunta es María Victoria Brown, una joven platense que con apenas once años publicó su obra fundante “Historias de mi universo, relatos que unen corazones y almas”.

El relato introductorio resume -sin rendirle honor- al cuento “La niña del tren”. En uno de sus últimos párrafos y casi a modo de denuncia, Brown escribe: “Ella, golpeada por la vida, había sido empática conmigo y me había dado lo poco que tenía”.

Este, junto con otros dieciocho relatos, integran el primer libro de cuentos de la literata local.

EL PROCESO

Como publicó este diario hace algunos días, María Victoria comenzó a escribir para atenuar el sufrimiento por la muerte de su abuelo Abel. En el acto de volcar las palabras al papel, encausó el dolor.

Con la ayuda de sus maestros y de su papá Carlos y su mamá María Cecilia, creyó que podía participar de concursos literarios. Así fue como, casi desde los seis años, inició una vertiginosa participáción en certámenes, casi siempre ganándolos.

“La metí en una caja y la enterré. Después de escribir la carta, sentí que mi abuelo me estaba viendo y la estaba leyendo”, rememoró Brown en el estudio de EL DIA. “Se la mostré a mis profes y se quedaron bastantes impresionadas. Ellas me dijeron que la podía mandar a concurso”, continuó.

Así, casi sin quererlo y casi por una necesidad, comenzó a escribir.

Durante cinco años, la joven platense recopiló todos los cuentos. Desde la carta a su abuelo hasta la actualidad -nutriéndose de experiencias, enseñanzas, y tomando las consignas de concursos como ideas disparadoras- María Victoria hilvanó más de 20 relatos.

“Son historias que tienen que ver con la bondad, con la empatía, con la amistad, sobre el amor al otro”, detalló Brown.

“Cuando tuve los suficientes, con mis papás, pensamos que podía ser un libro”, continuó, para explicar la obra que, a través de la editorial Dunken de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salió a la luz. Las ilustraciones del libro pertenecen a Belén Cappelloto, la profesora de artística de la escuela primaria de María Victoria.

EL DÍA A DÍA

Primero, una idea presiona y se gana un lugar en el inconsciente de María Victoria. Ella lo reconoce y empieza a masticarlo, a resignificarlo. Sí. Puede ser una historia. Busca un papel. Toma una lapicera. Escribe. El proceso vuelve a repetirse incontables veces en la vida de Brown.

“Cuando me cuentan algo que me interesa, lo escucho y quizás investigo. Por ejemplo, en ‘La extraña sonrisa de Doña Clementina’, uno de los cuentos, investigué y todo lo que encontré, lo escribí. Entonces, después lo leo y veo si hay algo que no tiene sentido o si está mal redactado”, explicó la escritora. “Lo leo, lo arreglo, lo paso a la compu y se lo muestro a mi mamá para que me ayude con la faltas de ortografía”, agregó.

¿Ahí termina? “Capaz lo pienso un poco más, lo releeo y veo si puedo arreglar algo más. Sino, comienzo otro cuento, o descanso un rato”, aseguró, entre risas, Victoria a este diario.

Además de escribir, Brown juega al hockey. Entrena mucho: tres veces por semana. A eso, hay que sumarle tardes con amigas y almuerzos familiares.

EL “YO” ESCRITORA

Aunque es una tarea difícil insertar la literatura -el acto de leer y escribir- en la vida de una niña de 11 años, María Victoria lo logró.

Sobre eso, ella dice que no se autopercibe escritora “porque no quiere ‘creérsela’” y que, cuando sus amigos le dicen “estoy leyendo tu libro, me encantó”, ella agradece y no hace más preguntas.

Fanática de Pablo de Santis, y de libros clásicos -como “Mi planta de Naranja Lima”-, Victoria recibió la noticia de que sería miembro honorífica de la Sede de Escritores de la Ciudad. “Yo no entiendo mucho pero estoy contenta”, confesó.

¿El futuro para la joven de 11 años? “Tengo más cuentos que no salieron en el libro. Cuando tenga otros 20, capaz que puedo lanzar otra obra”.

¿Y la literatura qué lugar ocupa? “Mucho. Cuando te aburrís o no tenés algo que hacer, te relaja. O cuando alguien me cuenta algo y me deja pensando, al momento de escribirlo me siento mucho mejor. Es una forma de expresarte y que todos puedan ver lo que vos sentís” contestó. Después de unos segundos, cerró: “Yo, que soy medio tímida, es una forma de expresar lo que siento”.