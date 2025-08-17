Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión |Panorama bonaerense

La lista de Cristina, el mensaje a Kicillof y los corrimientos tácticos en el peronismo

La lista de Cristina, el mensaje a Kicillof y los corrimientos tácticos en el peronismo

archivo

17 de Agosto de 2025 | 03:41
Edición impresa

jpicon@eldia.com

Cristina Kirchner le puso fin al misterio. Ubicó a la cabeza de la lista de diputados nacionales a Jorge Taiana, un candidato que desde hace algunas semanas había sugerido Axel Kicillof. Esa decisión conlleva algunos interrogantes y abre distintos puntos de análisis que se sostienen en relación a la disputa interna que se libra en el peronismo.

La ex presidenta puede que haya terminado haciendo una concesión a Kicillof. De hecho, no sólo aceptó el nombre de quien fuera su propio canciller planteado por el Gobernador, sino que al mismo tiempo le dio la espalda al operativo clamor para que su hijo Máximo Kirchner liderara esa lista. También, a las chances de que un intendente aliado al universo K, Federico Achával (Pilar), fuera quien encabezara.

Sin embargo, puede que la elección de Taiana reconozca otros motivos. En la danza de especulaciones que sobrevuelan el peronismo, una de la más comentada tiene que ver con la posibilidad de que las elecciones de septiembre tengan un resultado favorable para Fuerza Patria que, por distintas razones, acaso sea difícil repetir en octubre. Si así fuera, buena parte del rédito político se lo llevaría Kicillof, artífice del adelantamiento electoral. Con el nombre de Taiana en la cancha, quizás el kirchnerismo le esté dando crédito a esa posibilidad y, de paso, busque hacer copartícipe al mandatario bonaerense de ese eventual traspié. Cerca de Kicillof acaso veían esa jugada y buscaban despegarse de ese padrinazgo.

Ese mismo motivo habría operado para que Máximo Kirchner se bajara de la carrera y no expusiera su nombre. Idénticas razones a las de Sergio Massa. La idea de dejar pasar este turno electoral habría primado en ambos casos.

Cristina Kirchner, desde su lugar de detención, acomodó otras piezas. El díscolo Juan Grabois irá tercero en la lista de diputados nacionales y la ex presidenta se garantizó que el dirigente social no compita por afuera de Fuerza Patria como venía amenazando. Grabois consiguió un pago adicional: un lugar a salir para Fernanda Miño que reporta a su jefatura.

LE PUEDE INTERESAR

Las encuestas en la Provincia hablan de polarización y paridad

LE PUEDE INTERESAR

Las escuelas no están para ser convertidas en campos de batalla

Massa se quedó con tres lugares entre los primeros quince. Kicillof, además de Taiana, sólo logró colar al sindicalista Hugo Yasky. Algunos le imputan a Hugo Moyano hijo. Los intendentes peronistas directamente la vieron pasar: se quedaron con las manos vacías. Cristina, en cambio, entre los primeros quince lugares se quedó con seis.

Las certezas alumbradas ayer no alcanzan para esquivar las disputas internas que se mantienen intactas en el peronismo.

Esas peleas se verifican casi a diario. Cerca de Kicillof observan, con una mirada cargada de sospechas, la insistencia del kirchnerismo con introducir cambios en las boletas de los candidatos provinciales en la Primera y Tercera sección electoral. El dirigente del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, se resiste al hecho de que la Junta Electoral no le habilitara la candidatura inscripta a destiempo. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, insiste en que su foto aparezca en la boleta pese a que sólo tienen imagen los dos primeros candidatos y la dirigente de La Cámpora va tercera.

Esos planteos que llegaron a la Justicia estarían retrasando la logística electoral en la que la distribución de boletas casa por casa, en particular en el Conurbano donde el peronismo pretende sostener su eventual victoria en septiembre, es un insumo básico. De hecho, esas listas aún no fueron oficializadas.

Javier Milei, mientras tanto, desplegó desde La Plata su repertorio electoral monopolizado por la idea-fuerza de la polarización extrema con el kirchnerismo. El Presidente dejó, como al pasar, instalada una inquietud central que tiene que ver con el posible marcado ausentismo en la cita de septiembre.

En La Libertad Avanza se analiza que una caída en la cantidad de electores es inversamente proporcional a sus posibilidades de triunfo. De ahí la arenga presidencial a que la gente concurra a las urnas.

Ese análisis se asienta sobre la base de falencias propias y virtudes ajenas. Los libertarios parecen convencidos que los 85 intendentes peronistas, varios de ellos candidatos testimoniales, empujarán fuerte la lista de Fuerza Patria, que no escatimarán compromisos ni recursos. No tanto por la listas de legisladores provinciales, sino porque estarán defendiendo sus territorios.

La Libertad Avanza carece de ese desarrollo. Logró presencia en la mayoría de las comunas, pero no cuenta con el anclaje y la envergadura que generan los gobiernos municipales en especial en el Conurbano. Por eso Milei no sólo insistirá en la nacionalización de la campaña. Será su gobierno contra el kirchnerismo. Por eso, también, se lo verá encabezando varias actividades en la Provincia en las semanas que quedan para la cita de septiembre.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Atención! Durante unas horas de este finde no funcionará Cuenta DNI, BIP ni home banking

El incendio en La Plata: ¿Por qué está frenada la demolición y cuándo se reanuda?

La Plata: balearon a un automovilista para sacarle la mochila

“La guita o te corto la oreja”: dramático asalto a una pareja de jubilados en La Plata

Se acerca la lluvia a La Plata y ya anuncian una "Santa Rosa anticipada" con ciclogénesis: cuándo llega

¿Quién era el policía que encontraron muerto en La Plata?

Como las frecuencias, las aplicaciones del micro atrasan a la gente

Las caravanas ensordecedoras de motos, insoportables en cada madrugada de La Plata
+ Leidas

A quién beneficiaría el ausentismo en las próximas elecciones

Malestar total en los bancos con el plan Caputo de planchar el dólar (como sea) para ganar las elecciones

Somos Buenos Aires inauguró un nuevo local en pleno centro platense

San Martín y Borges, con whisky y alfajores

El Pincha, para seguir encendido

Las encuestas en la Provincia hablan de polarización y paridad

El caso Fernández Lima y un viejo debate: la prescripción de los homicidios

La lista de Cristina, el mensaje a Kicillof y los corrimientos tácticos en el peronismo
Últimas noticias de Opinión

Las encuestas en la Provincia hablan de polarización y paridad

Las escuelas no están para ser convertidas en campos de batalla

Los X de la semana

Esperas eternas en las paradas para poder tomar un micro
Información General
La Marcha de San Lorenzo: un himno que conquistó el mundo y mantiene vivo el legado de San Martín
“Día de los caídos en moto”, un homenaje surgido en Olavarría que se conmemora en todo el país
Canasta de crianza: en julio duplicó a la inflación
Lecciones del pasado para adaptarse al calentamiento
Fracasó el acuerdo global contra la contaminación plástica
Deportes
El Pincha, para seguir encendido
Jornada sin victorias para las Juveniles de Estudiantes
Gimnasia quiere otra victoria
Una positiva jornada de los juveniles ante Banfield
Habrá venta presencial de generales en el Bosque
Policiales
Un cuento que rozó la tragedia: drogan y asaltan a un abuelo en Ensenada
“Los vendieron”, la cruda advertencia a jubilados
Fentanilo: revelan graves fallas en la producción
Detuvieron al “perejil” del caso Nora Dalmasso
Forzaron la claraboya de una casa, se metieron y robaron una fortuna
Espectáculos
Dua Lipa: sus 30 años en 30 datos
De qué murió Alberto Martín
De Brigada en acción a ¡Qué linda es mi familia!: quien era Alberto Martín
Entre niñerías y pendejadas
Dolor en el espectáculo: murió Alberto Martín, el actor que marcó una época

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla