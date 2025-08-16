Somos Buenos Aires inauguró un local en el centro platense

Somos Buenos Aires inauguró un nuevo local partidario en pleno centro de nuestra Ciudad, ubicado en diagonal 74 Nº1527, entre 47 y 10. El acto reunió a más de 200 militantes y vecinos, consolidando la presencia territorial del espacio en una de las zonas más concurridas del casco urbano.

Del encuentro participaron el candidato a diputado provincial Pablo Nicoletti, el primer candidato a concejal Leandro Bazze, la concejala Manuela Forneris, y los candidatos Antonela Moreno y Mariano Peñas, junto a referentes barriales y equipos de trabajo.

“La apertura de este espacio reafirma nuestro compromiso de seguir fortaleciendo la militancia en cada rincón de la ciudad y de construir una alternativa distinta a los extremos, basada en valores y propuestas concretas”, expresó Nicoletti en un comunicado.

Por su parte, Bazze subrayó: “La política se construye en la calle, cerca de los vecinos y escuchando sus preocupaciones reales. Este nuevo local es parte de un proyecto que busca que La Plata recupere lo que aporta, con más obras, servicios y soluciones concretas para cada barrio”. Con esta inauguración, Somos Buenos Aires suma un nuevo punto de encuentro en el casco urbano y continúa expandiendo su presencia en los barrios.