Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Somos Buenos Aires inauguró un local en el centro platense

Nicoletti encabezó la apertura. Estuvieron el resto de los candidatos

Somos Buenos Aires inauguró un local en el centro platense
16 de Agosto de 2025 | 21:01

Escuchar esta nota

Somos Buenos Aires inauguró un nuevo local partidario en pleno centro de nuestra Ciudad, ubicado en diagonal 74 Nº1527, entre 47 y 10. El acto reunió a más de 200 militantes y vecinos, consolidando la presencia territorial del espacio en una de las zonas más concurridas del casco urbano.

Del encuentro participaron el candidato a diputado provincial Pablo Nicoletti, el primer candidato a concejal Leandro Bazze, la concejala Manuela Forneris, y los candidatos Antonela Moreno y Mariano Peñas, junto a referentes barriales y equipos de trabajo.

“La apertura de este espacio reafirma nuestro compromiso de seguir fortaleciendo la militancia en cada rincón de la ciudad y de construir una alternativa distinta a los extremos, basada en valores y propuestas concretas”, expresó Nicoletti en un comunicado.

Por su parte, Bazze subrayó: “La política se construye en la calle, cerca de los vecinos y escuchando sus preocupaciones reales. Este nuevo local es parte de un proyecto que busca que La Plata recupere lo que aporta, con más obras, servicios y soluciones concretas para cada barrio”. Con esta inauguración, Somos Buenos Aires suma un nuevo punto de encuentro en el casco urbano y continúa expandiendo su presencia en los barrios.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Atención! Durante unas horas de este finde no funcionará Cuenta DNI, BIP ni home banking

El incendio en La Plata: ¿Por qué está frenada la demolición y cuándo se reanuda?

La Plata: balearon a un automovilista para sacarle la mochila

“La guita o te corto la oreja”: dramático asalto a una pareja de jubilados en La Plata

Se acerca la lluvia a La Plata y ya anuncian una "Santa Rosa anticipada" con ciclogénesis: cuándo llega

¿Quién era el policía que encontraron muerto en La Plata?

Como las frecuencias, las aplicaciones del micro atrasan a la gente

Las caravanas ensordecedoras de motos, insoportables en cada madrugada de La Plata
+ Leidas

Se acerca la lluvia a La Plata y ya anuncian una "Santa Rosa anticipada" con ciclogénesis: cuándo llega

Conmoción en La Plata: un policía apareció muerto con un disparo dentro de un auto

¿Quién era el policía que encontraron muerto en La Plata?

Mueve el banco: primera vez para Yangali y vuelve Enzo Martínez

El peronismo cerró lista de unidad: Taiana en la Provincia y Hagman encabezará en CABA

José Sosa: “No nos podemos confiar ni subestimar a nadie”

¿Quién es Karen Reichardt? La chica Playboy de los 90 que trabaja en TV Pública será candidata de La Libertad Avanza

Un gran problema en la banda izquierda: ¿quién jugará?
Últimas noticias de Política y Economía

LLA en Provincia: Pareja se suma en la lista que encabeza Espert y definen nombres

Con ministros como candidatos, los cambios "obligados" que se vendrán en el Gabinete de Milei

Uno por uno, PJ en Provincia: quienes ocuparán los primeros 15 lugares en la lista de octubre

"No es momento de tibios": La Libertad Avanza confirmó la lista en la Ciudad para las elecciones de octubre
Deportes
Riestra le arrebató el triunfo a Central y se lo empató en Rosario
Rugby Championship: Los Pumas sufrieron ante la potencia de los All Blacks en el debut
Huracán venció a Argentinos Juniors en el final
Videos y fotos | Jornada cargada de emoción en el rugby platense: Agustín Creevy se retiró en San Luis
Platense derrotó 2-1 a San Lorenzo en Vicente López, donde se jugó con visitantes
Policiales
Falsos operarios en modo Spiderman: treparon un piso, rompieron la "telaraña" y robaron en un departamento en La Plata
Fentanilo: el informe que alertó fallas en la fabricación de ampollas y las pericias clave que se suman a la causa
¿Quién era el policía que encontraron muerto en La Plata?
VIDEO. Delincuentes amenazaron a una empleada y robaron una panadería frente al Hospital San Juan de Dios
Conmoción en La Plata: un policía apareció muerto con un disparo dentro de un auto
Espectáculos
De qué murió Alberto Martín
De Brigada en acción a ¡Qué linda es mi familia!: quien era Alberto Martín
Entre niñerías y pendejadas
Dolor en el espectáculo: murió Alberto Martín, el actor que marcó una época
"Chorra", "ballena gorredada", "vaga" y "parásito": Morena Rial y Carmen Barbieri se dijeron de todo
Información General
“Día de los caídos en moto”, un homenaje surgido en Olavarría que se conmemora en todo el país
Canasta de crianza: en julio duplicó a la inflación
Lecciones del pasado para adaptarse al calentamiento
Fracasó el acuerdo global contra la contaminación plástica
Los números de la suerte del sábado 16 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla