La Ciudad |Las librerías se reinventan

San Martín y Borges, con whisky y alfajores

Para atraer a los lectores, más allá de la venta de libros, ahora hay charlas con autores y eventos con degustaciones 

San Martín y Borges, con whisky y alfajores

El paladar también a gusto en la librería / Nicolás braicovich

17 de Agosto de 2025 | 03:01
Edición impresa

Escuchar esta nota

Con el objeto de atraer a los lectores, las librerías de la Ciudad se las ingenian y suman propuestas que van más allá de la compra de un libro: desde clubes de lectura y presentaciones con autores hasta encuentros que incluyen charlas acompañadas de café, cata de vinos o incluso degustación de whisky.

Este tipo de actividades crece día a día, ofreciendo nuevas formas de intercambio, que no se limitan al análisis o debate de textos de distintos géneros.

Un referente y hasta pionera local en este tipo de experiencias es La Normal Libros. La librería local que ostenta el título de más antigua de la Argentina, puso en marcha una forma particular de reunir a los lectores: “Whisky con Texto”. La propuesta fusiona historia y literatura con la degustación de whisky, acompañado de bocados salados y alfajores.

Para Jorge García, dueño de la librería - ubicada a metros de Plaza San Martín-, es necesario incentivar y promocionar la cultura, porque atrae a los lectores. Por eso, implementó clubes de lectura, presentaciones de autores y eventos como la cata de bebidas, mientras se analiza un libro o un momento de la historia.

“La iniciativa surgió hace un año con la idea de organizar eventos culturales. El escenario elegido fue la librería, por su carga histórica, y la degustación para hacer algo diferente”, contó a este diario.

En la víspera del feriado por el 17 de agosto, fecha en la que se conmemora la muerte del General José de San Martín, se realizó el noveno encuentro, en el que a su vez tuvo lugar un homenaje al escritor Jorge Luis Borges, también por su aniversario de fallecimiento.

La velada reunió a un público variado, de todas las edades, apasionados por la historia y la literatura que, quizás, solo comparten el gusto por la lectura. Además, contó con invitados especiales. Entre esos, Hugo Alconada Mon, periodista y escritor, quien fue parte del ciclo también con la presentación de su último libro “Topos”.

Pasadas las 19.30, en un espacio reducido con no más de 45 comensales –y reservas agotadas- en el corazón de la librería una mesa extensa en el medio y algunas más chicas a los costados, rodeadas de libros y estanterías con cientos de ejemplares, se atenuaron las luces, marcando el inicio del evento.

En este marco, comenzó la presentación de “San Martín, Borges y Escocia: un códice secreto”, con el objeto de revelar información inédita que podría unir al Libertador de América con el escritor de obras emblemáticas como “El Aleph”.

En ese ambiente de misterio se desarrolló el programa en el que se presentó “Vientos de Libertad”, la novela histórica de Luis Carranza Torres, que transcurre en 1816, que narra la preparación del cruce de los Andes, a través de personajes históricos y ficticios.

Entre las actividades medió la esperada cata de whisky, que también incluyó la degustación del cóctel “La Orden del Libertador”, acorde a la ocasión.

El homenaje a Borges se centró en los tres temas recurrentes en sus obras: el amor, el tiempo y el coraje. Se habló sobre sus amores y se recitaron algunos de sus poemas.

El cierre estuvo a cargo de Juan Dávila y Verdín, historiador e investigador argentino radicado en Londres, descendiente de una familia cargada de militares que cruzaron los Andes con San Martín y con vínculos históricos en La Plata. “La madre de Joaquín V. González -quien nacionalizó la Universidad Nacional de La Plata y fue su primer presidente- era una Dávila; en las reuniones familiares se hablaba de eso”, contó a este diario.

Junto a un equipo de investigadores de Argentina y Escocia hallaron documentos sobre San Martín y los movimientos independentistas. “Revelan nuevas conexiones transatlánticas y alianzas que marcaron la lucha por la Independencia en América Latina”, explicó el historiador, quien dio detalles del descubrimiento.

En el transcurso de la noche también se reveló el misterio: que Borges, 150 años después de San Martín, en uno de sus viajes a Escocia visitó Banff, aparentemente, atraído por el paso del Libertador por el lugar.

 

