Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Una investigación judicial en curso

A un mes del fuego: vida nómade y desolación

La demolición del depósito de diagonal 77 y 48 quedó parada. Los vecinos piden que alguien los escuche

A un mes del fuego: vida nómade y desolación

En la ahora silenciosa esquina céntrica, damnificados reunidos / alday

17 de Agosto de 2025 | 03:39
Edición impresa

Ennegrecidos, los envoltorios y cajas de cartón con termotanques, cocinas y heladeras indican más que el interés de las miradas deseantes de algunos transeúntes, interdictas por la custodia Municipal y Policial. Para los vecinos del depósito de diagonal 77 y 48, son hoy parte de la explicación de porque a un mes de las llamas que alarmaron a la Ciudad, esa esquina parece una zona de guerra o de muerte: todo en silencio, vallado, con negocios cerrados, más un edificio entero y una casa cerrados a sus propios dueños, que están rebotando entre casas de amigos y familiares u hoteles.

Con motivo del “cumple mes”, ayer se desarrolló allí una especie de asamblea callejera en la que, según presenció este diario, se pudieron pasar en limpio, al menos en público, ideas sobre la angustia que genera la incertidumbre de no tener un dato sobre cuándo se podrá retomar la vida en ese enclave.

“Estamos sin información y sin casa”, resumió la estudiante Brisa Peralta, una de las vecinas del edificio lindero al depósito, sobre la calle 48. Antes, la psicóloga Verónica Salvi, propietaria de la casa también vecina, medianera de por medio sobre diagonal 77, contó que en su propiedad todavía hay escombros del incendio y la demolición que quedó trunca la semana pasada. “Mitre se llevó las máquinas el jueves”, dice sobre la empresa especialista en la destrucción controlada. La vista sobre la calle indica eso. No se ven retroexcavadoras, grúas, ni el robot capaz de picar cemento. Sólo el vallado cerca de las esquinas y más al centro polvillo en el piso. La mujer argumentó sobre la detención de las tareas. “Su abogado (dijo en referencia a Roxana Aloise, titular de la firma dueña del depósito y apuntada en la investigación del siniestro) presentó un pedido para sacar los electrodomésticos. Yo, como particular damnificada, a través de mi abogado, pedí que no los dejen sacar nada. Entonces, la Justicia dice que no se saque nada hasta que esté el resultado de la pericia de la Facultad de Ingeniería”.

Este diario consultó en la Municipalidad sobre el avance del estudio de estabilidad del edificio mencionado en el vecindario y los alcances de la actuación que desarrolla en el lugar, tomando a cargo la demolición y reubicación de vecinos desplazados de sus casas. Al cierre de esta edición no había obtenido una respuesta.

“Nadie nos escuchó”, sostuvo Salvi sobre el análisis del último mes y siguió en tono de reclamo: “Los funcionarios nos destratan. Ayer (viernes), estuve 45 minutos en la puerta del Palacio Municipal para pedir que saquen los escombros de mi casa”. A su lado, un joven estudiante que volvió de las vacaciones de invierno, preguntaba por una vía que le permitiera conseguir lugar en un hotel. “Le escribí a un funcionario de Desarrollo Social y ni me contestó los mensajes”, lamentó. “Tenemos fecha límite para el martes 18. Ahí es cuando tenemos que volver”, dijo, incrédula y apretando un termo bajo el brazo, Mailén González. Vive en un hotel desde hace un mes.

a la comisaría

La charla, con recuento de reclamos y pesares, terminó en la comisaría primera. El grupo se presentó para dejar constancia del cuadro, de los perjuicios materiales y emocionales en estos 30 días. Les dijeron que se dirijan a Tribunales y para allá irán mañana: “Vamos a la Fiscalía para que se habiliten las pericias pertinentes a nuestro edificio. No sólo para entrar y buscar más cosas. También para que nos garanticen al 100% qué día podemos volver a ingresar y vivir. Sumado a que distintos vecinos tienen que observar sus departamentos y hacer ciertas reparaciones” avisó Peralta, casi abogada y portavoz del grupo en esa diligencia.

LE PUEDE INTERESAR

Entre el martes y el miércoles llovería más que el promedio para agosto

LE PUEDE INTERESAR

El Gobierno apura los créditos mientras los bancos suben la tasa

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Atención! Durante unas horas de este finde no funcionará Cuenta DNI, BIP ni home banking

El incendio en La Plata: ¿Por qué está frenada la demolición y cuándo se reanuda?

La Plata: balearon a un automovilista para sacarle la mochila

“La guita o te corto la oreja”: dramático asalto a una pareja de jubilados en La Plata

Se acerca la lluvia a La Plata y ya anuncian una "Santa Rosa anticipada" con ciclogénesis: cuándo llega

¿Quién era el policía que encontraron muerto en La Plata?

Como las frecuencias, las aplicaciones del micro atrasan a la gente

Las caravanas ensordecedoras de motos, insoportables en cada madrugada de La Plata
+ Leidas

A quién beneficiaría el ausentismo en las próximas elecciones

Malestar total en los bancos con el plan Caputo de planchar el dólar (como sea) para ganar las elecciones

Somos Buenos Aires inauguró un nuevo local en pleno centro platense

San Martín y Borges, con whisky y alfajores

El Pincha, para seguir encendido

Las encuestas en la Provincia hablan de polarización y paridad

El caso Fernández Lima y un viejo debate: la prescripción de los homicidios

La lista de Cristina, el mensaje a Kicillof y los corrimientos tácticos en el peronismo
Últimas noticias de La Ciudad

Bullying y malestar en las aulas: los desafíos de un debate urgente sobre la convivencia y los límites

El caso Fernández Lima y un viejo debate: la prescripción de los homicidios

Entre el martes y el miércoles llovería más que el promedio para agosto

El Gobierno apura los créditos mientras los bancos suben la tasa
Deportes
El Pincha, para seguir encendido
Jornada sin victorias para las Juveniles de Estudiantes
Gimnasia quiere otra victoria
Una positiva jornada de los juveniles ante Banfield
Habrá venta presencial de generales en el Bosque
Policiales
Un cuento que rozó la tragedia: drogan y asaltan a un abuelo en Ensenada
“Los vendieron”, la cruda advertencia a jubilados
Fentanilo: revelan graves fallas en la producción
Detuvieron al “perejil” del caso Nora Dalmasso
Forzaron la claraboya de una casa, se metieron y robaron una fortuna
Espectáculos
Dua Lipa: sus 30 años en 30 datos
De qué murió Alberto Martín
De Brigada en acción a ¡Qué linda es mi familia!: quien era Alberto Martín
Entre niñerías y pendejadas
Dolor en el espectáculo: murió Alberto Martín, el actor que marcó una época
Información General
La Marcha de San Lorenzo: un himno que conquistó el mundo y mantiene vivo el legado de San Martín
“Día de los caídos en moto”, un homenaje surgido en Olavarría que se conmemora en todo el país
Canasta de crianza: en julio duplicó a la inflación
Lecciones del pasado para adaptarse al calentamiento
Fracasó el acuerdo global contra la contaminación plástica

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla