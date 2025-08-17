Las encuestas en la Provincia hablan de polarización y paridad
Las encuestas en la Provincia hablan de polarización y paridad
La lista de Cristina, el mensaje a Kicillof y los corrimientos tácticos en el peronismo
A quién beneficiaría el ausentismo en las próximas elecciones
Bullying y malestar en las aulas: los desafíos de un debate urgente sobre la convivencia y los límites
El caso Fernández Lima y un viejo debate: la prescripción de los homicidios
El Gobierno apura los créditos mientras los bancos suben la tasa
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
La Marcha de San Lorenzo: un himno que conquistó el mundo y mantiene vivo el legado de San Martín
Cristina contuvo a Grabois, preservó a Massa e ignoró a los intendentes
¡A sólo $9.990! Desde mañana podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Con Espert a la cabeza, LLA termina de completar la lista para la Provincia
El espacio de centro, entre tensiones y la amenaza de fuerte dispersión
Del dolor puede brotar literatura: María Victoria Brown, prodigio platense
Una historia de intrigas y enconos en la designación del Nobel en Literatura
VIDEO. Creevy colgó los botines Con la camiseta de San Luis el exPuma se despidió del rugby
La economía pierde ritmo: caen el consumo, las ventas y la producción
Malestar total en los bancos con el plan Caputo de planchar el dólar (como sea) para ganar las elecciones
¡Faltan hombres!: la masculinidad entre emociones reales y la presión social
Se terminó el “curioseo”: el auge de las pantallas o filtros de privacidad en celulares
Un cuento que rozó la tragedia: drogan y asaltan a un abuelo en Ensenada
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La ex vedette Karen Reichardt irá en el segundo lugar y Santilli, tercero. Ritondo aseguró espacios para dirigentes del PRO
Pese a la ofensiva opositora en el Congreso, el desgaste de la imagen presidencial y la mira en la economía, Karina Milei se mostró como la gran ordenadora del oficialismo. Bajo su conducción, La Libertad Avanza (LLA) cerró listas en los 24 distritos del país y adelantó, en varios casos, la presentación de candidatos respecto al plazo formal.
En la provincia de Buenos Aires, la definición concentró la atención política por el peso electoral del distrito y la necesidad de amalgamar la sociedad entre LLA y el PRO, tras semanas de negociaciones intensas.
La boleta bonaerense de diputados nacionales estará encabezada por José Luis Espert, en un movimiento que confirma su centralidad dentro del armado libertario. En segundo lugar se ubicará Karen Reichardt, ex vedette y actual conductora televisiva, lo que refleja la apertura a perfiles mediáticos con alto nivel de conocimiento público.
El tercer puesto sería para Diego Santilli, dirigente del PRO que quedó relegado respecto de las versiones iniciales que lo mostraban con mayores aspiraciones. A pesar de las especulaciones sobre un corrimiento en favor de Sebastián Pareja, finalmente se mantuvo en la lista, aunque en una posición más modesta de la que pretendía.
En el cuarto puesto, el Presidente ubicaría a una persona de su extrema confianza. Se trata de Gladys Humenuk, amiga de Milei durante su paso por Corporación América, la empresa de Eduardo Eurnekian. Al inicio de la gestión, Humenuk también trabajó cerca de Karina en la Casa Rosada, como subsecretaria de Coordinación Administrativa la Presidencia. Pero en octubre de 2024 fue desplazada de su cargo y recaló en el directorio de Correo Argentino, una empresa del Estado que se volvió clave porque ahora está organizando los comicios nacionales.
El quinto casillero quedaría para el titular de LLA en la Provincia, el mencionado Pareja, que además sumó referentes propios en lugares considerados expectantes.
LE PUEDE INTERESAR
Somos Buenos Aires inauguró un nuevo local en pleno centro platense
LE PUEDE INTERESAR
Fuerza Patria lanzó su campaña digital en La Plata
También sonaba la abogada Johanna Longo, exdirectora de Asuntos Contenciosos. Longo trabajó bajo la órbita de Karina Milei en la Casa Rosada y luego recaló en el Correo en el área de legales.
La negociación con el PRO tuvo como principal protagonista a Cristian Ritondo, titular del partido en la Provincia, que logró ubicar a Alejandro Finocchiaro y Florencia de Sensi dentro de los primeros quince lugares de la lista, buscando garantizar una representación efectiva en caso de un buen resultado electoral.
Patricia Bullrich -candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires-, en cambio, no logró la influencia que esperaba. Aunque había reclamado dos casilleros, apenas consiguió la inclusión de la legisladora porteña María Luisa “Marilú” González Estebarena. Su principal armador político, Pablo Walter, fue vetado, del mismo modo que en su momento ocurrió con Gerardo Milman. Como compensación, se incorporó a Carlos Pirovano, actual titular del INCAA.
La lógica del cierre de listas responde a una estrategia de más largo plazo. Según fuentes partidarias, Karina Milei, con asesoramiento de Martín y Eduardo “Lule” Menem, bajó la directiva de que los potenciales candidatos a gobernadores en 2027 encabecen las boletas legislativas en sus provincias.
Esa línea explica no sólo la postulación de Espert en Buenos Aires, sino también la inclusión del ministro de Defensa, Luis Petri, como cabeza de lista en Mendoza. El movimiento se dio a pesar de la resistencia de Alfredo Cornejo, gobernador que en 2023 había derrotado a Petri en la interna local de Juntos por el Cambio (ver página 4).
El cierre de listas de la alianza LLA-PRO en Buenos Aires no tuvo grandes sorpresas de último momento hasta anoche, aunque sí dejó señales claras sobre la distribución de poder: Karina Milei ratificó su rol como principal arquitecta del armado libertario, Ritondo se consolidó como negociador del PRO bonaerense y Bullrich vio reducida su capacidad de influencia.
Hoy habrá tiempo hasta la medianoche para hacer la presentación formal de todos los candidatos. Y, no sería descabellado pensar que puedan darse ajustes y retoques. Aunque desde LLA intentaron diferenciarse del peronismo tras el caótico cierre de alianzas pasado, e intentará formalizar una nómina sin sobresaltos. Se verá qué ocurre.
José Luis Espert
Karen Reichardt
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí