Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región

16 de Agosto de 2025 | 17:47

En La Plata y la Región, distintas empresas como comercios y Pymes buscan mano de obra, en todos los rubros. Es por eso que muchas de ellas eligen los clasificados del diario EL DIA, que se publican todos los días tanto en la versión papel como en la digital, para orientar su búsqueda y seleccionar a los postulantes.

Yacoub Developers se encuentra en la búsqueda de Arquitecto/a jefe de obra con perfil proactivo, resolutivo y con liderazgo operativo. Se valorará experiencia en obras de viviendas multifamiliares. Requisitos: experiencia comprobable en dirección y seguimiento de obras. Disponibilidad full time. Movilidad propia (excluyente). Residir en La Plata. Enviar CV con asunto “Jefe de obra” a: rrhh.yacoubdevelopers@yacoub.com.

Atención legal personalizada, divorcios, sucesiones, alimentos, régimen de comunicación, accidentes laborales, reclamos ante ART y derecho laboral. Dra. Florencia Arévalo - Tº 72 Fº 179 Tel. 221-591-2515, La Plata, seriedad y compromiso profesional.

Elizabeth G. Aguilar, abogada C.A.L.P., sucesiones, civil, divorcio, alimentos. Celular 221-507-3295.

Estudio jurídico Balmaceda - Forchetti, F60T65 CALP, familia, divorcios, régimen de visitas, alimentos, unión convivencial. Facilidades de pago!! Cel. 221-438-9421.

ESTUDIO JURIDICO ESPECIALIDADES, LABORAL, FAMILIA, ACCIDENTES DE TRANSITO, SUCESIONES, DIVORCIO, CONTRATOS. TELEFONOS 221-542-1072 Y 221-319-9289 Y MAIL: estudiojuridicojlc.jc@gmail.com.



BUSCAMOS RUNNERS CON O SIN EXPERIENCIA Y PERSONAL DE COCINA, DEJAR CV EN 55 Nº 780 Ó AL WHATSAPP 11-3660-9130.

Cafetería incorpora a su staff: pastelero, ayudante pastelero, bachero. Enviar CV indicando en el asunto el puesto pretendido. centrodeproduccionpaste@gmail.com.

Restaurante busca cocinera/o con experiencia (excluyente). Enviar curriculum a: mrfsrecursoshumanos@gmail.com (aclarar puesto en el asunto).

Se busca personal para restaurant con experiencia comprobable cocinero, moza, bachero. Dejar CV en Diag. 73 y 49 de 11 a 20 hs.

!!!Chofer taxi La Plata, 8 hs, de 4.30 a 13.15 y de 13.15 a 21.15, conozca radio y GPS con experiencia y referencias. 221-488-2522 sólo whatsapp.

!!!Necesito chica c/exp. p/verdulería, presentarse en 613 e/5 y 5 bis (supermercado).

!Sumate a nuestro Equipo! Buscamos Operadores/as de Call Center con experiencia para unirse a nuestro equipo comercial. Si tenés experiencia previa en call center y te motiva el crecimiento profesional, esta oportunidad es para vos. Qué vas a hacer? Realizar llamadas salientes para captar clientes potenciales. Atender consultas telefónicas de clientes. Gestionar base de datos de contactos y seguimiento de leads. Brindar información sobre el servicio por teléfono. Cumplir objetivos diarios de contactos efectivos. Qué buscamos? Experiencia mínima de 6 meses en call center (excluyente). Excelente dicción y habilidades de comunicación telefónica. Manejo de CRM y herramientas de gestión. Capacidad para trabajar por objetivos. Paciencia y persistencia en el contacto telefónico. Disponibilidad horaria completa. Secundario completo. Qué ofrecemos? Sueldo fijo mensual. Capacitación inicial completa. Ambiente de trabajo dinámico en oficinas modernas. Plan de carrera dentro de la empresa. Beneficios adicionales. !Postulate ahora y comenzá tu carrera profesional! Enviar tu CV a: rrhh@yacoub.com.ar¿.

!Te estamos buscando! Nos encontramos en la búsqueda de un vendedor/a convencional para sumar al equipo de Cityssan La Plata. Nos orientamos a un perfil comercial con sólida experiencia en ventas, preferentemete en el sector automotriz. Buscamos profesionales proactivos, y con excelentes habilidades de comunicación y negociación, que se destaquen por su orientación a resultados y su capacidad para trabajar por objetivos. Requitos: experiencia comprobable en puestos similares, carnet de conducir (excluyente), disponibilidad de lunes a viernes de 9 a 19 y sábados de 10 a 17. Si te interesa la posición, enviá tu CV a: rrhh@cityssan.com.ar con el asunto: “vendedor LP”.

Academia de manejo incorporará instructores/ras, requisitos: perfil productivo, liderazgo y resolutivo, con buena oratoria, mayor 30 años, experiencia comprobable, buena presencia circularacademiaok@gmail.com.

BUSCAMOS VENDEDOR DE PRESTAMOS CON EXPERIENCIA. IMPORTANTE EMPRESA EN CRECIMIENTO BUSCA INCORPORAR PERSONAL, INTERESADOS ENVIAR CV A: rrhh.tuempresa.cv@gmail.com INDISPENSABLE TENER EXP., MANEJO REDES SOCIALES, BPRE.

BUSCO PELUQUERO/A COMPLETO PARA ENCARGADO DE IMPORTANTE SALON UNISEX CON EXPERIENCIA (EXCLUYENTE) BUENA PRESENCIA, DISPONIBILIDAD HORARIA!!! COMUNICARSE Y MANDAR CV AL 221-350-3208 ZONA PARQUE SAAVEDRA.

Carnicería “Don Joaquín” incorpora carnicero c/exp., presentarse en calle 5 Nº 1377.

Charola amplía su equipo y busca encargadx de local, cafeterx y cocinerx con experiencia en gastronomía, ganas de trabajar en equipo y disponibilidad horaria, excelentes condiciones laborales, horario full time de 16.00 hs. Enviar CV a 221-503-7598.

Chica 18 a 21 años p/pegar afiches de 4AM a 9AM, viva cerca 8 y 135 Berisso (excluyente) Wsp. (221) 559-5422.

Cocinero (1), jefe de cocina (1) y ayudantes de cocina (2) incorpora empresa de salud a su planta permanente, se requiere experiencia mínima de 2 años (excluyente) CV a: seratucocina@gmail.com.

Empresa de alquiler busca chofer con conocimiento mecánico. Requisitos licencia de conducir, horario full time. Lugar de trabajo Ensenada. Enviar CV a: info@kvair.com.ar.

Empresa solicita vendedores/as, ambos sexos, 25 a 45 años, con o sin experiencia, disponibilidad full time. Ingreso inmediato. Interesados enviar CV c/foto a: sumateadt@gmail.com.

Entrelazadas RH - Bienestar Corporativo, busca incorporar a Concesionario Oficial en La Plata un Mecánico, con experiencia comprobada mayor a 5 años en diagnóstico, manejo de escáner y reparación de vehículos. La Plata, de L. a V., 8 a 18 hs. Enviar CV a: entrelazadasrh@gmail.com Ref.: Mecánico.

Estación de lavado Leos, solicita personal con experiencia, presentarse de lunes a sábados de 8 a 13 hs., 24 esq. 65.

Importante inmobiliaria de City Bell se encuentra en búsqueda de vendedores con experiencia en el sector inmobiliario. Los interesados deberán enviar su CV a: augustobonifaciobienesraices@gmail.com detallando en asunto “Solicitud de empleo”.

Necesito cajera con experiencia, zona City Bell y Hernández, supermercado 11-3397-2104.

Necesito cajera y fiambrera c/exp. p/super 116 bis - 88 y 89. 3874535537.

Necesito chofer taxi alquilo turno, GPS / teletaxi, APT. 41 e/138 y 139.

Necesito chofer taxi, alquilo turno, GPS / teletaxi APT, 41 e/138 y 139.

Necesito empleada c/experiencia kiosco, almacén, presentarse 66-136 y 137 Nº 2073, polirrubro Marcos.

Necesito empleada para atención al público, presentarse en 131 y 50, Cherry.

Necesito repositor, cajera, fiambrera c/exp. p/super 122 y 43. 221-356-7058.

Oferta puesto: director/a técnico/a de óptica, horario 6/8 horas de lunes a viernes. Requisitos: matrícula óptica vigente con certificado de ética en regla. Dirección del trabajo: La Plata centro. Mail de contacto: luciano.fronza2@gmail.com.

RH incorpora autos ambos turnos, habilitado 10%, no habilitado 15%, comunicarse al 471-3890 - Wsp. 221-681-1861.

Se busca cajera c/experiencia p/supermercado en City Bell (de 9 a 15 hs.) Wsp. 221-595-5416.

Se necesita cuidadora mujer con experiencia con monotriburo activo para poder facturar condición obligatoria, para cuidado de mujer adulta mayor, buen estado de salud física y mental. Lugar centro de La Plata de mañana de lunes a sábados de 8 a 14 hs., pago de $ 650.000, contacto mail: desola1272@hotmail.com.

Se necesita delivery con moto, panfletero/a y ayudante de cocina, presentarse en nuestro local de calle 22 esquina 79, de 11 a 13 hs. (buena remuneración).

Se necesita lavador c/experiencia con muy buena remuneración + propina para “lavadero La Rotonda” 72 esquina 120, presentarse para prueba.

Se requiere chica de 18 a 24 años, con o sin experiencia para atención almacén, amplia disponibilidad horaria. Enviar CV al 221-679-7925.

Supermercado MinKai calle 520 y 2 Nº 714, repositor con experiencia, fiambrera con experiencia.

Vendedor externo rubro climatización La Plata con movilidad propia, se valorará experiencia en ventas. Enviar CV a: amvgestionn@gmail.com.