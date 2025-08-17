Creevy colgó los botines Con la camiseta de San Luis el exPuma se despidió del rugby

Las encuestas en la Provincia hablan de polarización y paridad
Jugó los 80 minutos en el partidazo que le hizo el equipo Marista al único puntero del Top 12, que ganó ajustadamente 22-17. Tras el partido y antes de la fiesta la leyenda de Los Pumas les dedicó palabras a sus familiares, amigos y compañeros del Club
Martín Cabrera
mcabrera@eldia.com
Se despidió el jugador, nace la leyenda. Agustín Creevy jugó sus últimos minutos como jugador de rugby y lo hizo en su club, San Luis, al que motivó y puso bien arriba en la derrota 22-17 ante el único puntero Belgrano. Un partido digno y emotivo de los azulgranas que le regalaron una tremenda despedida al jugador que más veces se puso la cinta de capitán en Los Pumas. Una tarde casi perfecta, solo le faltó el triunfo pero con este nivel el equipo tendrá que remontar. Pese al frío y la llovizna que siempre estuvo cerca, una multitud disfrutó del evento.
El jugador ya había anunciado unas semanas atrás que iba a jugar este partido contra Belgrano como local y ya nunca más lo haría como jugador de rugby. Así fue y pese a la derrota del equipo se retiró por la puerta bien grande.
En el final primero lo saludaron sus familiares más cercanos, como sus padres, esposa, hija, hermanos y primos. Luego fue el turno que los expresidentes le entregaran una camiseta en forma de cuadro. También tuvieron su espacio los compañeros de la categoría 1985 del Club San Luis, que le firmaron una vieja camiseta. Y en el final el actual presidente Diego Fornesi le hizo entrega de un cuadro con dos ganchos de bronce en donde “colgó sus botines” delante de la multitud. Un gesto original para ponerle el broche final más importante.
“Fueron las mejores tres semanas que pasé en el rugby. Gracias...”, comenzó y se quebró en medio de la cancha. Tomó aire y continuó: “Gracias a mi mujer que se bancó todo, a mi familia que estuvo siempre, a mis amigos de la categoría ‘85 y a todo el Club. Los voy a llevar siempre en mi corazón”.
Con un micrófono en su mano el hoocker siguió: “Esta es mi casa, no es una despedida sino que me no juego más. Son ciclos que en la vida se cumplen y este es uno. Voy a seguir apoyando desde otro lado. Agradecer a todos los chicos del plantel de Primera que me bancaron estas semanas. Y también al rival, porque sentí respeto adentro de la cancha y eso se valora”.
En ese sentido el Club Belgrano le entregó una plaqueta en reconocimiento por su trayectoria. Lo hizo su capitán Julián Rebussone y luego Tomás Cubelli se acercó teniendo en cuenta la amistad que los une.
La fiesta continuó más tarde en la Casona, con jugadores de San Luis, Belgrano y muchos que llegaron desde otros clubes de la Región. Incluso el tenista Francisco Cerúndolo, el Peque Schwartzman, Marcos Rojo, Peter Lanzani y otros más disfrutaron junto al ahora exjugador. Hubo una torta, comida, bebida y la banda MPM que acompañó luego de que todos miraran en pantalla gigante el partido de Los Pumas en Córdoba contra los All Blacks.
San Luis le hizo las cosas difíciles a Belgrano, único puntero del torneo. Le peleó cada pelota y defendió con uñas y dientes el dominio territorial de la visita. En el contacto demostró valentía y si bien su rival fue más peligroso cada vez que se lanzó al ataque, supo controlarlo. En el final, con el try de Valentino Quatrocchi logró al menos rescatar el punto bonus, clave teniendo en cuenta que Buenos Aires se llevó uno de Barrio Obrero.
Los azulgranas siguen a tres puntos de Buenos Aires pero le descontaron uno a La Plata, que perdió en San Isidro. Faltan seis finales y muchas cosas en juego por delante, entre ellas dos clásicos más.
San Luis (17): Felipe Crispo; Felipe Hernández, Benjamín Marbán, Segundo Galán y Eduardo Ruesta; Valentino Quattrochi y Martín Aereboe (c); Agustín Torello, Nahuel Curti y Ramiro Bruni; Santiago Canal y Matías Perissinotto; Alexis Uvieda, Agustín Creevy y Santiago Bonavento. Ent.: Caffaro-Lazzarini.
Belgrano (22): Juan Landó; Pedro Arana, Tomás Etchepare, Martín Arana e Ignacio Díaz; Joaquín Mihura y Tomás Cubelli; Franco Vega, Julián Rebussone (cap) y Augusto Vaccarino; Juan Penoucos y Ramón Duggan; Lisandro García Dragui, Francisco Lusarreta y Francisco Ferronato. Ent: Tramezzani-Gradín
Cambios: ingresaron en San Luis Benjamin Galán, Luka Gullo y Alejo García.
Tantos: PT 7’, penal de Landó (B); 21’, Try de M. Arana (B) conv. por landó (B); 24’, penal Quattrochi (SL), 40’ try de Marbán conv. por Quattrochi (SL).ST: 14’, try de P. Arana (B); 27’, Try de Vega convertido por Landó (B), y 39’ Try y conversión de Quattrochi (SL).
Amonestado: ST 21’ Torello (SL).
Cancha: Club San Luis.
Árbitro: Pablo Houghton.
Intermedia: SL 31 - Belgrano 29.
“No es una despedida, son ciclos que se cumplen. Apoyaré desde otro lado”
El try de Quatrocchi en el final le sirvió a San Luis para rescatar un punto bonus defensivo
