Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión |Enfoque

Las encuestas en la Provincia hablan de polarización y paridad

Las encuestas en la Provincia hablan de polarización y paridad

Javier Milei / web

Germán López

17 de Agosto de 2025 | 03:40
Edición impresa

Las encuestas no tienen buena prensa, pero a medida que se acerca el día del comicio todos empiezan a mirarlas con interés. Y hoy esas mediciones están mostrando diferencias muy justas en la provincia de Buenos Aires. Según la última encuesta de Giacobbe & Asociados, de fines de julio, la intención de voto para las elecciones de septiembre muestran a La Libertad Avanza y el PRO con el 40,9%, mientras que Fuerza Patria (kirchnerismo y aliados) se ubica apenas por debajo, con el 38,8%. Más lejos aparecen el Frente de Izquierda (4,1%), Somos Buenos Aires (3,8%) y otras opciones menores.

Dentro de esa paridad el Gobierno navega en aguas relativamente tranquilas, con su rival a la defensiva y sumido en una crisis producto de las diferencias irreconciliables entre sus diversas tribus. Y en el juego de expectativas, agita el fantasma de un triunfo del kirchnerismo que pondría a la economía y al país patas para arriba.

De pronto, se dieron cuenta de que el triunfalismo podría ser contraproducente. Más aun en un escenario de creciente ausentismo electoral, donde el potencial votante del mileísmo podría encontrar menos estímulos en ir a las urnas si considera que el resultado está asegurado. Ese contexto favorecería el poder de movilización de los aparatos territoriales del peronismo. Abstención y desconocimiento sobre lo que se está votando (algo que revelan los sondeos de opinión) jugarían en contra de las aspiraciones libertarias.

Instalar el clima de final agónico

Para neutralizar ese efecto, los estrategas de campaña buscan instalar un clima de final agónico, una pulseada de “objeto inamovible” (kirchnerismo, en palabras de Milei) versus “fuerza imparable” (el cambio cultural que predica el Presidente).

Nada que no fuera previsible: los movimientos tácticos del Gobierno están dirigidos a atraer al llamado electorado “blando” y detrás de ese objetivo está la promesa de Milei de renunciar a los insultos para concentrarse en las ideas. Dicho sea de paso, la discordia de última hora instalada en el radicalismo, que no logra unificarse dentro de Provincias Unidas.

La catástrofe del fentanilo

En esa realidad irrumpe la catástrofe sanitaria del fentanilo contaminado, que deja expuesta la permanente vinculación entre el kirchnerismo y los negocios turbios y que empuja a Milei a decir, hace unos días, en un duro discurso de campaña en La Plata, que “el kirchnerismo es peor que el narcotráfico”. A esto se suma un nuevo episodio de inseguridad en La Matanza, donde con infinita crueldad una madre fue asesinada frente a su hijo de 15 años. Corrupción e inseguridad, dos ejes de campaña con los que los libertarios buscan la derrota definitiva del peronismo en la Provincia.

LE PUEDE INTERESAR

Las escuelas no están para ser convertidas en campos de batalla

LE PUEDE INTERESAR

Los X de la semana

El punto débil del oficialismo nacional aparece allí donde se supone que reside su fortaleza. Se muestra confiado en que los fundamentos de la política económica (déficit cero y emisión cero) son inexorables como la Ley de Newton, pero sube las tasas a niveles estratosféricos para evitar que el repunte del dólar de los últimos días de julio se traslade a los precios. La máxima de Milton Friedman sigue siendo bandera libertaria -“la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario”-, aunque los hechos muestran matices menos cómodos: en las dos primeras semanas de agosto, los alimentos quebraron la tendencia a la baja y volvieron a registrar aumentos significativos.

La sublevación del PRO

Un capítulo aparte merece la sublevación en el PRO. Lo que transcurría más o menos asordinado finalmente salió a la luz con toda la fuerza. Primero había trascendido la bronca de Jorge Macri por lo que juzga que fue una capitulación de su primo frente a las imposiciones libertarias. “Sumisión” fue la palabra que circuló en esos momentos para calificar la actitud del expresidente y de Cristian Ritondo y Diego Santilli en la negociación en el armado bonaerense.

No fue poca cosa, pero esta semana el descontento escaló. Luego de responsabilizarlo por lo que considera la extinción del partido amarillo, Diego Guelar lo trató de “reverendo hijo de puta”, exabrupto que le valió la expulsión del grupo de diplomáticos que asesoran a Macri. Más moderados pero igualmente contundentes, el gobernador de Chubut Ignacio Torres y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal cuestionaron el acuerdo con LLA argumentando la pérdida de identidad a que se lo somete al PRO. A la queja se plegó unos días después Esteban Bullrich, ex senador y referente del PRO. “El PRO que fundamos bajo el liderazgo de Mauricio y Ricardo (López Murphy) hace más de 20 años tenía infinitas diferencias con LLA”, señaló.

¿Fotografías del cambio de época y de régimen político en Argentina? En pocos días comenzarán a despejarse las incógnitas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Atención! Durante unas horas de este finde no funcionará Cuenta DNI, BIP ni home banking

El incendio en La Plata: ¿Por qué está frenada la demolición y cuándo se reanuda?

La Plata: balearon a un automovilista para sacarle la mochila

“La guita o te corto la oreja”: dramático asalto a una pareja de jubilados en La Plata

Se acerca la lluvia a La Plata y ya anuncian una "Santa Rosa anticipada" con ciclogénesis: cuándo llega

¿Quién era el policía que encontraron muerto en La Plata?

Como las frecuencias, las aplicaciones del micro atrasan a la gente

Las caravanas ensordecedoras de motos, insoportables en cada madrugada de La Plata
+ Leidas

Malestar total en los bancos con el plan Caputo de planchar el dólar (como sea) para ganar las elecciones

A quién beneficiaría el ausentismo en las próximas elecciones

Somos Buenos Aires inauguró un nuevo local en pleno centro platense

San Martín y Borges, con whisky y alfajores

El Pincha, para seguir encendido

Las encuestas en la Provincia hablan de polarización y paridad

El caso Fernández Lima y un viejo debate: la prescripción de los homicidios

Gimnasia quiere otra victoria
Últimas noticias de Opinión

La lista de Cristina, el mensaje a Kicillof y los corrimientos tácticos en el peronismo

Las escuelas no están para ser convertidas en campos de batalla

Los X de la semana

Esperas eternas en las paradas para poder tomar un micro
Información General
La Marcha de San Lorenzo: un himno que conquistó el mundo y mantiene vivo el legado de San Martín
“Día de los caídos en moto”, un homenaje surgido en Olavarría que se conmemora en todo el país
Canasta de crianza: en julio duplicó a la inflación
Lecciones del pasado para adaptarse al calentamiento
Fracasó el acuerdo global contra la contaminación plástica
Deportes
El Pincha, para seguir encendido
Jornada sin victorias para las Juveniles de Estudiantes
Gimnasia quiere otra victoria
Una positiva jornada de los juveniles ante Banfield
Habrá venta presencial de generales en el Bosque
Policiales
Un cuento que rozó la tragedia: drogan y asaltan a un abuelo en Ensenada
“Los vendieron”, la cruda advertencia a jubilados
Fentanilo: revelan graves fallas en la producción
Detuvieron al “perejil” del caso Nora Dalmasso
Forzaron la claraboya de una casa, se metieron y robaron una fortuna
Espectáculos
De qué murió Alberto Martín
De Brigada en acción a ¡Qué linda es mi familia!: quien era Alberto Martín
Entre niñerías y pendejadas
Dolor en el espectáculo: murió Alberto Martín, el actor que marcó una época
"Chorra", "ballena gorredada", "vaga" y "parásito": Morena Rial y Carmen Barbieri se dijeron de todo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla