Marcas y Tendencias

¡A sólo $9.990! Desde mañana podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar

Lo podés conseguir en todos los puestos de diarios y revistas de La Plata

15 de Agosto de 2025 | 08:35

EL DIA ofrece a los platenses una nueva propuesta, esta vez dedicada a los más chicos. En todos los puestos de diarios y revistas de la Ciudad desde mañana ya se puede pedir el libro "El Pollito Pipo", a tan sólo 9.990 pesos.

El mismo es para colorear y también tiene sonido. Vas a poder escuchar al tierno personaje haciendo "¡pío! ¡pío!" tal como en la realidad.

El primer libro fue el de "La Oveja Lani" y luego llegaron "El Caballo Coco" y "La Vaca Lila", que resultaron ser éxitos totales en La Plata, en una iniciativa que continuará en las próximas semanas con más entregas similares. Pedíselo a tu canillita.

