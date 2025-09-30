Sube la cuota para colegios de La Plata y la Provincia: cuánto aumenta a partir de octubre

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (Aiepa) informó a todos sus asociados que las autoridades de la Provincia de Buenos Aires (PBA) y la Ciudad Autónoma (CABA) autorizaron nuevos cuadros tarifarios que regirán desde octubre en los establecimientos que reciben aportes estatales para afrontar parte de los gastos de funcionamiento.

Según explicó la entidad que agrupa a los institutos de todo el país, en PBA el incremento avalado por una comunicación de la Dirección General de Cultura y Educación de PBA es del 2,8% a aplicar a partir del mes que comienza mañana, mientras que en los centros de educación de gestión privada de CABA se podrá aumentar hasta un 2,2% para el mismo período.

Según la disposición que emitió el ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma, la decisión es acorde con las disposiciones que regulan el sistema de financiamiento de la educación pública de gestión privada. La resolución de las autoridades porteñas sostienen que el nuevo esquema de valores de las cuotas se habilita luego del "incremento salarial docente y a partir del impacto de dicho aumento en los aranceles oportunamente informados" y "que se ha analizado el impacto de la situación económica respecto de los establecimientos educativos que perciben aporte gubernamental, así como sobre las familias y resulta adecuado autorizar una actualización del valor de los aranceles y contribuciones a cobrarse a partir del mes de septiembre 2025".

En PBA

En el caso de la Provincia, el nuevo esquema de costo de las matrículas que cobran los institutos también están originados en los acuerdos salariales a los que llegó el gobierno provincial con los gremios que representan a los trabajadores de la educación.

El secretario ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita, explicó que "estas adecuaciones son el resultado de la gestión que realizamos con las autoridades educativas de cada gestión y tienen como objetivo mantener y garantizar la calidad educativa como ha sido siempre el compromiso de las instituciones que representamos".

No obstante el dirigente aclaró que "las escuelas, sus directivos y sus responsables hacen un gran esfuerzo para que este aumento, que está por debajo de los incrementos de los costos operativos y de funcionamiento de los institutos, no altere el desempeño diario de los centros de enseñanza privados"

Zurita remarcó que en los últimos meses, los porcentajes de los incrementos autorizados han sido inferiores a los niveles de costos del funcionamiento de los institutos".

No obstante, aclaró Zurita, "los establecimientos hacen este esfuerzo porque somos conscientes de la importancia de mantener un sistema que resulte sustentable, de calidad, con la responsabilidad social que tenemos en educar a nuestros niños y jóvenes ".

Para finalizar acá están los cuadros con los nuevos montos máximos autorizados por las autoridades para cada uno de los niveles de enseñanza, de acuerdo con el porcentaje de aporte estatal que perciben.