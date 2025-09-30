La Alfombra Roja de los Martín Fierro 2025: glamour, emociones y protestas

Tras una previa desde las principales suites del Hilton, por las que se vieron las intimidades de estrellas como Wanda Nara, Pampita, Isabel Macedo y Flor de la V, Telefé transmitió la esperadísima alfombra roja de los Martín Fierro. Iván de Pineda la definió como una noche de “glamour, brillo y emociones” pero también hubo protesta en tanto en la puerta del hotel trabajadores convocados por SatSaid se movilizaron con bombos y platillos en “defensa de los medios públicos y en reclamo por nuestros salarios”.

Zaira Nara acompañó a De Pineda en la conducción de la alfombra roja con un diseño muy sexy. Sol Pérez, que animó otra entrada a la pasarela junto a Robertito Funes Ugarte, no decepcionó con un vestido blanco con lunares negros de Vero de la Canal. Momi Giardina y Santi Talledo animaron otro móvil más descontracturado.

Mucho negro, mucho tul, mucha cola y plumas protagonizaron las elecciones de las famosas, destacándose looks como el de Pamela David, Juli Poggio, Eliana Guercio, Susana Roccasalvo, Teté Coustatorot y Lucia Villa “La Tora”. Espectaculares siempre los diseños de Pampita, Wanda y, obvio, Susana.

Pampita, jugada

Wanda, polémica, en modo vintage

Juanita junto a su hijo mayor

La protesta empañó el festejo

La Tora trabajó para el streaming

Susana, relajadísima en la previa

Vero Lozano

Juli Poggio, muy sexy