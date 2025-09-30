¿Escapó o la robaron? El drama por una perra

En una vivienda de la calle 1 entre 49 y 50 de Villa Elisa pasó el vendaval de la inseguridad. Y lo peor de todo, se llevó a una perra adulta. Lo que no se sabe ahora es si el animal se escapó cuando irrumpieron los ladrones o si directamente se lo robaron.

Fue el domingo por la tarde, cerca de las 15.00, que el dueño de la finca, de 39 años, salió por varias horas. Y precisamente al momento del regreso a su domicilio, alrededor de las 23, descubrió que el candado del portón de ingreso se encontraba roto y las hojas entreabiertas.

Adentro de la vivienda era todo un desastre. Y al faltante de un TV Led de 42 pulgadas, la suma de 140 mil pesos y una guitarra criolla, se le sumó la ausencia de “Lacota”, su mascota.

Respecto de cómo se sucedieron los hechos, por aportes vecinales, cámaras y alguna declaración, hay una pista firme, que personal de la comisaría decimosegunda intenta por estas horas profundizar.

Igualmente, por el momento, no hay detenciones.