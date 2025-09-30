Octubre con subas: los diez aumentos que regirán a partir de mañana
Lo anunció el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello. Los detalles de la medida
Escuchar esta nota
El gobierno de Javier Milei anunció este martes un programa de descuentos para jubilados y pensionados en los principales supermercados del país. La medida, a menos de un mes de las elecciones, apunta a mejorar el poder de compra de más de 7 millones de beneficiarios y a la vez impulsar el consumo en comercios.
El plan fue diseñado por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, junto a la Anses. Desde la Casa Rosada aseguran que se trata de un "círculo virtuoso sin costo alguno para el Estado", ya que el financiamiento de los beneficios correrá por cuenta de supermercados y bancos.
Estos son los beneficios anunciados hoy para los jubilados:
- 10% de descuento general en compras, sin tope de reintegro.
- 20% en perfumería y limpieza, en cadenas adheridas.
- Más de 7.000 locales incluidos en todo el país.
Uno por uno, estos son los supermercados adheridos y los detalles de los beneficios:
+ Disco: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
+ Jumbo: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
+ Vea: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
+ Coto: 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones.
+ Carrefour: 10% en todos los rubros*. Tope $35.000. No acumulable con otras promociones.
+ Día: 10% en todos los rubros. Tope $2.000 por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones.
+ La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones.
+ Josimar: 15% en todos los rubros* sin tope. No acumulable con otras promociones.
(*) Quedan excluidos productos como carnes, electrodomésticos y algunas marcas seleccionadas
Se aclaró que en el caso de Carrefour y Josimar, los beneficios aplican tanto para compras presenciales como online. Se espera que Disco, Jumbo y Vea sumen el beneficio en el comercio electrónico en breve.
Además de los descuentos generales, habrá promociones bancarias:
Banco Nación:: Reintegro del 5% extra en compras con la app MODO y rendimiento diario sobre saldos de hasta $500.000.
Banco Galicia: 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en supermercados. Tope de $20.000 mensuales en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.
Además el Gobierno planea sumar convenios con otras entidades para ampliar la cobertura.
El anuncio llega tras los vetos de Milei a proyectos de la oposición que buscaban aumentar las jubilaciones y renovar la moratoria previsional, medidas que el oficialismo rechazó por considerarlas un riesgo para el equilibrio fiscal.
En paralelo, el Presidente prometió en el Presupuesto 2026 que las jubilaciones crecerán 5% por encima de la inflación proyectada (10,1%). Sin embargo, economistas y la oposición cuestionan esa meta, considerando la inflación acumulada de los últimos dos años.
Hoy la jubilación mínima es de $326.304, que con bono alcanza $396.304, mientras que la jubilación máxima llega a $2.195.498,72.
El programa busca reforzar el consumo de este sector y, según el Gobierno, generar un impacto positivo en la economía sin afectar las cuentas públicas.
