Política y Economía

Lo anunció el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello. Los detalles de la medida

Sorpresivo beneficio para 7 millones de jubilados de Anses: descuentos, topes y rubros
30 de Septiembre de 2025 | 08:04

El gobierno de Javier Milei anunció este martes un programa de descuentos para jubilados y pensionados en los principales supermercados del país. La medida, a menos de un mes de las elecciones, apunta a mejorar el poder de compra de más de 7 millones de beneficiarios y a la vez impulsar el consumo en comercios.

El plan fue diseñado por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, junto a la Anses. Desde la Casa Rosada aseguran que se trata de un "círculo virtuoso sin costo alguno para el Estado", ya que el financiamiento de los beneficios correrá por cuenta de supermercados y bancos.

Cómo serán los descuentos para jubilados

Estos son los beneficios anunciados hoy para los jubilados:

- 10% de descuento general en compras, sin tope de reintegro.
- 20% en perfumería y limpieza, en cadenas adheridas.
- Más de 7.000 locales incluidos en todo el país.

Supermercados adheridos: descuentos y topes

Uno por uno, estos son los supermercados adheridos y los detalles de los beneficios:

+ Disco: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

 + Jumbo: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

+ Vea: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

+ Coto: 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones.

+ Carrefour: 10% en todos los rubros*. Tope $35.000. No acumulable con otras promociones.

+ Día: 10% en todos los rubros. Tope $2.000 por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones.

+ La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones.

+ Josimar: 15% en todos los rubros* sin tope. No acumulable con otras promociones.

(*) Quedan excluidos productos como carnes, electrodomésticos y algunas marcas seleccionadas

Se aclaró que en el caso de Carrefour y Josimar, los beneficios aplican tanto para compras presenciales como online. Se espera que Disco, Jumbo y Vea sumen el beneficio en el comercio electrónico en breve. 

Descuentos adicionales con bancos

Además de los descuentos generales, habrá promociones bancarias:

Banco Nación:: Reintegro del 5% extra en compras con la app MODO y rendimiento diario sobre saldos de hasta $500.000.

Banco Galicia: 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en supermercados. Tope de $20.000 mensuales en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

Además el Gobierno planea sumar convenios con otras entidades para ampliar la cobertura.

Anuncios en medio del duro contexto político y económico

El anuncio llega tras los vetos de Milei a proyectos de la oposición que buscaban aumentar las jubilaciones y renovar la moratoria previsional, medidas que el oficialismo rechazó por considerarlas un riesgo para el equilibrio fiscal.

En paralelo, el Presidente prometió en el Presupuesto 2026 que las jubilaciones crecerán 5% por encima de la inflación proyectada (10,1%). Sin embargo, economistas y la oposición cuestionan esa meta, considerando la inflación acumulada de los últimos dos años.

Cómo impacta en los jubilados

Hoy la jubilación mínima es de $326.304, que con bono alcanza $396.304, mientras que la jubilación máxima llega a $2.195.498,72.

El programa busca reforzar el consumo de este sector y, según el Gobierno, generar un impacto positivo en la economía sin afectar las cuentas públicas.

