Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Hoy se define el Cartonazo: los números para ganar $20.000.000 o un auto 0KM con EL DIA

Policiales

Terror en San Carlos: cinco ladrones entraron a una casa, golpearon a una pareja y les robaron el auto

Terror en San Carlos: cinco ladrones entraron a una casa, golpearon a una pareja y les robaron el auto
30 de Septiembre de 2025 | 10:59

Escuchar esta nota

Un violento asalto en La Plata tuvo lugar durante la madrugada de este martes en una vivienda de 145 entre 33 y 34, en San Carlos, donde una pareja de adultos mayores fue sorprendida mientras dormía por un grupo de delincuentes armados que los golpeó, los inmovilizó y les robaron el auto.

Cinco ladrones ingresaron a la propiedad tras forzar y romper una ventana trasera, según fuentes que se comunicaron con El Día. Actuaron con suma violencia: despertaron a la pareja en medio de la noche, les cubrieron las vías respiratorias para inmovilizarlos y los golpearon, exigiendo que les entregaran dinero.

Los delincuentes entraron por atrás rompiendo la ventana. Sorprendieron a la pareja durmiendo: les taparon la respiración, los golpearon, "dieron vuelta la casa" y les terminaron robando el auto.

Los delincuentes, armados, vestidos de manera similar, con guantes, máscaras y zapatillas "impecables", ataron al hombre y revolvieron cada ambiente de la casa en busca de valores. También rompieron el teléfono celular de la pareja para impedir que pidieran auxilio de inmediato.

Tras el asalto, los ladrones escaparon en el vehículo de las víctimas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Dónde está Pequeño J? Dejan una misteriosa nota en una comisaría sobre su posible paradero

Sorpresivo beneficio para 7 millones de jubilados de Anses: descuentos, topes y rubros

Con sed de revancha, Estudiantes visita a Newell’s: formaciones, hora y TV

Lucas Licht sigue jugando: hoy debuta en su nuevo equipo, con el hijo de una gloria Pincha

Estela de Carlotto recibió el alta tras ser internada en La Plata: cómo está su salud

Holding gastronómico se va del país y puso en venta una famosa cadena de hamburgueserías

Los Martín Fierro de la tevé: Santiago del Moro, el sorpresivo Oro

La Justicia bonaerense firmó un convenio para la digitalización de escrituras públicas y testimonios judiciales
+ Leidas

Sorpresivo beneficio para 7 millones de jubilados de Anses: descuentos, topes y rubros

Holding gastronómico se va del país y puso en venta una famosa cadena de hamburgueserías

Con sed de revancha, Estudiantes visita a Newell’s: formaciones, hora y TV

Estela de Carlotto recibió el alta tras ser internada en La Plata: cómo está su salud

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Conmoción en pleno centro de La Plata: una mujer murió al caer al vacío desde un piso 16º  

Lucas Licht sigue jugando: hoy debuta en su nuevo equipo, con el hijo de una gloria Pincha

Le dicen no al “doctor amigo” y advierten por el apto físico para hacer deporte tras el caso mortal en La Plata
Últimas noticias de Policiales

¿Los hermanos sean unidos?: en La Plata, tras una discusión, uno le propinó un golpe a otro y le fracturó el cráneo

En Ruta 2, un camión frigorífico despistó, chocó contra un árbol y los ocupantes quedaron atrapados

Triple crimen de Florencio Varela: ¿Realmente fue transmitido en vivo o fue todo un invento?

Conmoción en pleno centro de La Plata: una mujer murió al caer al vacío desde un piso 16º  
Espectáculos
Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirmaron que serán padres por primera vez: "Nosotros tres"
Morena Rial, de mal en peor: seguirá detenida y ahora Miguel Pierri renunció a su defensa
Rodolfo Barili pidió por el “periodismo decente” y apuntó contra los “ensobrados” en el Martín Fierro 2025
Luciana Elbusto “cartoneando” a Diego Brancatelli en los Martín Fierro 2025: Yanina Latorre contó todo
El abogado de Morena Rial, polémico tras la detención: "Estaba haciendo todo bien"
Deportes
Real Madrid goleó a Kairat Almaty 5 a 0 en Kazajistán por la segunda fecha de la Champions
Con sed de revancha, Estudiantes visita a Newell’s: formaciones, hora y TV
En moto y baldazos de pintura: así vandalizaron los murales de Maradona y Favaloro en el Bosque
Un club de la Región se viste de rosa para concientizar sobre la lucha contra el cáncer de mama
Lucas Licht sigue jugando: hoy debuta en su nuevo equipo, con el hijo de una gloria Pincha
La Ciudad
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Estela de Carlotto recibió el alta tras ser internada en La Plata: cómo está su salud
Octubre con subas: los diez aumentos que regirán a partir de mañana
Melchor Romero: iniciaron obras viales y entregaron mobiliario en una escuela
VIDEO. Otra vez largas colas para hacer la VTV en La Plata y crece el hartazgo
Información General
ANMAT: cuáles son las dos marcas de aceite de oliva que prohibieron en Argentina por "apócrifas"
Microbiota, vegetarianismo y dietas restrictivas: mitos y verdades de la alimentación infantil
Cánticos antisemitas en un viaje de egresados: el comunicado de la Escuela Humanos de Canning
El día que los restos de Juan Manuel de Rosas volvieron a Argentina tras permanecer un siglo en un cementerio inglés
Peregrinación a Luján 2025: habrá gran operativo sanitario, con participación desde La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla