Terror en San Carlos: cinco ladrones entraron a una casa, golpearon a una pareja y les robaron el auto

Un violento asalto en La Plata tuvo lugar durante la madrugada de este martes en una vivienda de 145 entre 33 y 34, en San Carlos, donde una pareja de adultos mayores fue sorprendida mientras dormía por un grupo de delincuentes armados que los golpeó, los inmovilizó y les robaron el auto.

Cinco ladrones ingresaron a la propiedad tras forzar y romper una ventana trasera, según fuentes que se comunicaron con El Día. Actuaron con suma violencia: despertaron a la pareja en medio de la noche, les cubrieron las vías respiratorias para inmovilizarlos y los golpearon, exigiendo que les entregaran dinero.

Los delincuentes entraron por atrás rompiendo la ventana. Sorprendieron a la pareja durmiendo: les taparon la respiración, los golpearon, "dieron vuelta la casa" y les terminaron robando el auto.

Los delincuentes, armados, vestidos de manera similar, con guantes, máscaras y zapatillas "impecables", ataron al hombre y revolvieron cada ambiente de la casa en busca de valores. También rompieron el teléfono celular de la pareja para impedir que pidieran auxilio de inmediato.

Tras el asalto, los ladrones escaparon en el vehículo de las víctimas.