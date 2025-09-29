Padres de un jardín de infantes de La Plata contra un desalojo: la Comuna asegura que no habrá cierre

La comunidad educativa del Jardín Municipal N° 8, ubicado en 85 bis entre 118 bis y 120, se movilizó este lunes para denunciar el posible desalojo del establecimiento, cuyo contrato de alquiler vence en diciembre. Los padres, preocupados por la incertidumbre que genera el futuro del jardín, se congregaron frente al edificio con pancartas que exigían "No al cierre del jardín" y "Familias unidas por el jardín".

Los carteles reflejaban el temor de que los niños y niñas se queden sin lugar en el ciclo lectivo de 2026. El contrato del edificio, alquilado por la Municipalidad de La Plata, llega a su fin el 31 de diciembre, y el propietario decidió no renovarlo.

Ante esta situación, los padres expresaron su preocupación, ya que no han recibido una respuesta oficial sobre el destino de la institución. Aseguran que seguirán con las protestas hasta obtener una confirmación clara sobre qué sucederá con el jardín el próximo año.

Sin embargo, desde la Municipalidad de La Plata, aseguran que la continuidad del jardín está garantizada. "No existe tal cierre, no existe tal desalojo. Toda la comunidad educativa está al tanto de que se renovará el contrato o se alquilará en otro lugar dentro de la zona", afirmaron.

De este modo, el Municipio asegura que las familias pueden estar tranquilos respecto al futuro de los niños. A pesar de estas declaraciones, los padres insisten en que la falta de respuestas claras por parte de la Comuna los mantiene en alerta, y aseguran que continuarán luchando por la estabilidad de sus hijos e hijas.