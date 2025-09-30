Estudiantes se mide esta tarde desde las 19 ante Newell’s en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, por la décima fecha de la zona A del Torneo Clausura. Andrés Merlos será el encargado de impartir justicia, mientras que Facundo Tello lo secundará desde el VAR. Además, televisa TNT Sports y se puede seguir por la Supertransmi de FM La Redonda 100.3 (ESCUCHAR AQUI) .

En un partido clave por los puntos, para quedar cerca de las primeras ubicaciones del grupo, que tiene a Barracas Central y a Unión como principales animadores, el Pincha buscará sumar un nuevo triunfo en el campeonato local que lo deje en lo más alto.

Probables formaciones de Estudiantes vs Newell's:

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Gastón Benedetti; Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain, Gabriel Neves, Cristian Medina; Tiago Palacios, Lucas Alario.

Newell's: Juan Espínola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Giovani Chiaverino, Luca Regiardo, Ever Banega; Darío Benedetto, Carlos González, Luciano Herrera.

Hora: 19.00

TV: TNT Sports

Árbitro: Andrés Merlos

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

La previa del Pincha

Si bien el equipo viene de dos victorias consecutivas contando el certamen domestico (1-0 a Defensa y Justicia) y la Copa Libertadores (1-0 a Flamengo), lo ánimos no se asemejan a los datos, ya que la eliminación por el máximo torneo continental fue un duro golpe, del cual Eduardo Domínguez y compañía intentan levantarse, para no comprometerse con la zona de clasificación a los playoff y sobre todo con la tabla anual, uno de los principales objetivos pensando en las competencias internacionales del año que viene.

Siguiendo esta línea, Estudiantes está a 4 puntos de Huracán, quien momentáneamente es el último en con pasaje a la Copa Sudamericana 2026, por eso la victoria es vital, ya que a su favor, Independiente Rivadavia y Lanús que lo superan por 2 unidades ya disputaron sus partidos. De esta forma, con un triunfo igualaría la marca de 39 que tiene Racing Club.

En frente, el Pincha tiene un rival que no está atravesando un buen momento futbolístico, ya que viene de quedar eliminado de Copa Argentina ante Belgrano, mismo rival que le ganó 3-0 en fin de semana pasado. Por su parte, los comandados técnicamente por el Ogro Fabbiani están penúltimos en el primer grupo con 9 puntos.

Por último, en cuanto al equipo, en la semana Domínguez no ha dado indicios del equipo, aunque la información que trascendió es que Carrillo no llegaría de la mejor manera. Mientras que Neves y Meza se meterían en el equipo. Pese a esto, el DT pondría lo mejor, para seguir por la senda del triunfo y dejar atrás el dolor por de la Libertadores.