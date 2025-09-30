La Plata, en modo primavera radiante: el tiempo para este martes y cómo sigue la semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se prevé en La Plata un martes con cielo parcialmente nublado en la mañana y tarde, y pasando a algo nublado en la noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 9 grados de mínima y 21 de máxima.

El miércoles que se presentaría con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, y parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre 8 y 22 grados.

Para el jueves, en la continuidad de la semana, se espera nuevamente buen clima, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, y a algo nublado en la tarde y noche, y temperaturas de entre 10 y 22 grados.