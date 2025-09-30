Rescate de urgencia y tensión en La Plata por un camión frigorífico que se despistó, volcó y chocó

Un momento de enorme susto se vivió en la madrugada de este martes en la ruta 2 a la altura de La Plata por el vuelco de un camión frigorífico y su posterior impacto contra un árbol. Los Bomberos Voluntarios del Peligro tuvieron que participar de un operativo conjunto con policías y médicos para rescatar a los ocupantes.

Por causas que se desconocen, el rodado con cámara de refrigeración circulaba por el kilómetro 47 a la altura de la localidad de El Peligro cuando se despistó, volcó y dio de lleno contra una enorme planta a la vera de la Autovía.

El vehículo de gran porte quedó volcado de costado al borde de la ruta y sus tres ocupantes tuvieron que ser rescatados, en el marco de un operativo de seguridad llevado a cabo por los bomberos de la localidad, agentes policiales y el SAME, que derivó a los implicados al Hospital Dr. Alejandro Korn de Melchor Romero.

Desde el cuartel de El Peligro aseguraron que intervinieron efectivos de la Policía Bonaerense y de la Policía Rural.

A juzgar por las imágenes que arrojó el hecho, el camión presentó severas roturas de la caja frigorífica. Por el momento, no se dio información sobre el estado de salud de las personas rescatadas, aunque uno de ellos presento golpes de consideración.

A raíz del operativo de emergencia, la calzada vehicular estuvo con un carril restringido, por lo que se recomendó a los conductores transitar con sumo cuidado.