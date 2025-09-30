El peor golpe en un jardín de infantes de City Bell

En la localidad de City Bell se produjo uno de esos golpes que duelen. Concretamente ocurrió en un jardín de infantes de la calle 17 entre 473 y 473 bis, donde no dejaron nada de valor. Hasta se comieron los yogures que encontraron en una heladera.

De acuerdo a la denuncia que radicó una representante de ese centro educativo, un ladrón se había colado en el edificio a través de una de las ventanas, que se encargó de violentar y quedó con el vidrio astillado.

También mencionó que el delincuente se llevó un teléfono celular, dos microondas, dos parlantes, una pava eléctrica y también los yogures.

Al parecer, el hecho quedó registrado por una cámara de seguridad interna, cuyas imágenes ya están en poder de la Policía.

La irrupción del asaltante se concretó poco después de las cinco de la mañana. Ahora se espera su detención.