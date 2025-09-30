Estela de Carlotto recibió el alta tras ser internada en La Plata: cómo está su salud

Estela de Carlotto recibió el alta esta tarde tras pasar la noche internada en el sanatorio Ipensa de La Plata. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo cursaba un cuadro de vómitos y deshidratación.

“Comunicamos que la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, ya se encuentra en buen estado de salud en su casa luego de una breve internación por un cuadro de intoxicación”, confirmaron en las redes sociales de las Abuelas.

La histórica dirigente de derechos humanos, próxima a cumplir 95 años (el 22 de octubre próximo) permaneció en la habitación 222 del segundo piso de IPENSA, el centro asistencial ubicado en 59 entre 3 y 4.

Carlotto ingresó con un cuadro de vómitos y deshidratación por el que debió ser asistida y por precaución quedó internada, más allá que el cuadro "no es nada grave", indicaron fuentes médicas.