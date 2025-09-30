Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Hoy se define el Cartonazo: los números para ganar $20.000.000 o un auto 0KM con EL DIA

Política y Economía |En la Provincia

Avanzan en la digitalización de las escrituras públicas

Avanzan en la digitalización de las escrituras públicas

Hogan, López y Longhi en el momento de la firma del acuerdo/SCBA

30 de Septiembre de 2025 | 01:46
Edición impresa

La Suprema Corte de Justicia (SCBA), a través de su presidenta Hilda Kogan; la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad, representada por el ministro de Economía Pablo Julio López; y el Colegio de Escribanos provincial, por medio de su presidente Guillermo Longhi firmaron un convenio de trabajo conjunto dirigido a implementar la digitalización de escrituras públicas y testimonios judiciales registrables. El objetivo es realizar por medios digitales las inscripciones registrales que ordenan tribunales y juzgados del Poder Judicial, como así también las que soliciten los escribanos.

En ese marco la doctora Kogan destacó que “este convenio es muy importante para cada una de las instituciones que la firman pero sobre todo para la gente, considerando la perspectiva de avanzar en la implementación de un sistema digital de escrituras públicas tales como títulos de propiedad y otros documentos registrables”.

Por su parte, el ministro López señaló: “Nuestro objetivo es llevar soluciones concretas a los bonaerenses y trabajando de manera coordinada lo estamos logrando. Esta es la forma en que el Estado, tantas veces señalado como ineficiente, demuestra que puede estar a la altura de las necesidades de la población, ofreciendo respuestas ágiles y efectivas que mejoran la vida de la comunidad”.

A su vez, el escribano Longhi remarcó el valor de la iniciativa y expresó: “Este convenio es una muestra más de la importancia del trabajo mancomunado y de la suma de esfuerzos en beneficio de la comunidad, que es la principal destinataria de todas nuestras acciones”.

Entre las innovaciones contempladas en el acuerdo se prevé desarrollar un sistema tecnológico que contenga un repositorio para el almacenamiento de escrituras públicas y testimonios judiciales con vocación registral, que garanticen su integridad, seguridad y confidencialidad y que permita almacenar la información en formato estructurado y nativo digital.

En el evento estuvieron presentes la subsecretaria Técnica, Administrativa y Legal, Jaquelina Vanesa Laurencena; el Director Provincial del Registro de la Propiedad, Ariel Rondán Piacenti; el Vicepresidente de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás, Marcelo José Schreginger; y la jueza en lo Civil y Comercial de La Plata, María Cecilia Tanco.

LE PUEDE INTERESAR

El dólar oficial arrancó la semana al alza y se ubicó en 1.380 pesos

LE PUEDE INTERESAR

ADRs y bonos en baja y el riesgo país volvió a subir

Asimismo participaron por la SCBA el Secretario de Planificación, Néstor Trabucco y el subsecretario de Tecnología Informática, Gustavo Pérez Villar; y por el Colegio de Escribanos la Secretaria de Gobierno, Carina Pérez Lozano, y el Secretario de Informática, Andrés Martínez.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿Dónde está Pequeño J? Dejan una misteriosa nota en una comisaría sobre su posible paradero

Sorpresivo beneficio para 7 millones de jubilados de Anses: descuentos, topes y rubros

Con sed de revancha, Estudiantes visita a Newell’s: formaciones, hora y TV

Lucas Licht sigue jugando: hoy debuta en su nuevo equipo, con el hijo de una gloria Pincha

Estela de Carlotto recibió el alta tras ser internada en La Plata: cómo está su salud

Holding gastronómico se va del país y puso en venta una famosa cadena de hamburgueserías

Los Martín Fierro de la tevé: Santiago del Moro, el sorpresivo Oro

La Justicia bonaerense firmó un convenio para la digitalización de escrituras públicas y testimonios judiciales
+ Leidas

Sorpresivo beneficio para 7 millones de jubilados de Anses: descuentos, topes y rubros

Con sed de revancha, Estudiantes visita a Newell’s: formaciones, hora y TV

Holding gastronómico se va del país y puso en venta una famosa cadena de hamburgueserías

Estela de Carlotto recibió el alta tras ser internada en La Plata: cómo está su salud

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Conmoción en pleno centro de La Plata: una mujer murió al caer al vacío desde un piso 16º  

Lucas Licht sigue jugando: hoy debuta en su nuevo equipo, con el hijo de una gloria Pincha

Le dicen no al “doctor amigo” y advierten por el apto físico para hacer deporte tras el caso mortal en La Plata
Últimas noticias de Política y Economía

Burger King, en retirada de Argentina: quiénes son los interesados en quedarse con la cadena de fastfood

Otro día complicado: suben el dólar oficial y el riesgo país, bajan los bonos y las acciones argentinas en Wall Street

Las promos de Cuenta DNI en octubre: especial gastronomía y cambio en carnicería

Lo "indebido" de De Vido: 4 años de prisión por pagos irregulares y a “poner” US$ 5,5 millones

Espectáculos
Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirmaron que serán padres por primera vez: "Nosotros tres"
Morena Rial, de mal en peor: seguirá detenida y ahora Miguel Pierri renunció a su defensa
Rodolfo Barili pidió por el “periodismo decente” y apuntó contra los “ensobrados” en el Martín Fierro 2025
Luciana Elbusto “cartoneando” a Diego Brancatelli en los Martín Fierro 2025: Yanina Latorre contó todo
El abogado de Morena Rial, polémico tras la detención: "Estaba haciendo todo bien"
Policiales
¿Los hermanos sean unidos?: en La Plata, tras una discusión, uno le propinó un golpe a otro y le fracturó el cráneo
En Ruta 2, un camión frigorífico despistó, chocó contra un árbol y los ocupantes quedaron atrapados
Triple crimen de Florencio Varela: ¿Realmente fue transmitido en vivo o fue todo un invento?
Conmoción en pleno centro de La Plata: una mujer murió al caer al vacío desde un piso 16º  
Terror en San Carlos: cinco ladrones entraron a una casa, golpearon a una pareja y les robaron el auto
Deportes
Real Madrid goleó a Kairat Almaty 5 a 0 en Kazajistán por la segunda fecha de la Champions
Con sed de revancha, Estudiantes visita a Newell’s: formaciones, hora y TV
En moto y baldazos de pintura: así vandalizaron los murales de Maradona y Favaloro en el Bosque
Un club de la Región se viste de rosa para concientizar sobre la lucha contra el cáncer de mama
Lucas Licht sigue jugando: hoy debuta en su nuevo equipo, con el hijo de una gloria Pincha
Información General
ANMAT: cuáles son las dos marcas de aceite de oliva que prohibieron en Argentina por "apócrifas"
Microbiota, vegetarianismo y dietas restrictivas: mitos y verdades de la alimentación infantil
Cánticos antisemitas en un viaje de egresados: el comunicado de la Escuela Humanos de Canning
El día que los restos de Juan Manuel de Rosas volvieron a Argentina tras permanecer un siglo en un cementerio inglés
Peregrinación a Luján 2025: habrá gran operativo sanitario, con participación desde La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla