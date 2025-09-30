Avanzan en la digitalización de las escrituras públicas

Octubre con subas: los diez aumentos que regirán a partir de mañana
La Suprema Corte de Justicia (SCBA), a través de su presidenta Hilda Kogan; la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad, representada por el ministro de Economía Pablo Julio López; y el Colegio de Escribanos provincial, por medio de su presidente Guillermo Longhi firmaron un convenio de trabajo conjunto dirigido a implementar la digitalización de escrituras públicas y testimonios judiciales registrables. El objetivo es realizar por medios digitales las inscripciones registrales que ordenan tribunales y juzgados del Poder Judicial, como así también las que soliciten los escribanos.
En ese marco la doctora Kogan destacó que “este convenio es muy importante para cada una de las instituciones que la firman pero sobre todo para la gente, considerando la perspectiva de avanzar en la implementación de un sistema digital de escrituras públicas tales como títulos de propiedad y otros documentos registrables”.
Por su parte, el ministro López señaló: “Nuestro objetivo es llevar soluciones concretas a los bonaerenses y trabajando de manera coordinada lo estamos logrando. Esta es la forma en que el Estado, tantas veces señalado como ineficiente, demuestra que puede estar a la altura de las necesidades de la población, ofreciendo respuestas ágiles y efectivas que mejoran la vida de la comunidad”.
A su vez, el escribano Longhi remarcó el valor de la iniciativa y expresó: “Este convenio es una muestra más de la importancia del trabajo mancomunado y de la suma de esfuerzos en beneficio de la comunidad, que es la principal destinataria de todas nuestras acciones”.
Entre las innovaciones contempladas en el acuerdo se prevé desarrollar un sistema tecnológico que contenga un repositorio para el almacenamiento de escrituras públicas y testimonios judiciales con vocación registral, que garanticen su integridad, seguridad y confidencialidad y que permita almacenar la información en formato estructurado y nativo digital.
En el evento estuvieron presentes la subsecretaria Técnica, Administrativa y Legal, Jaquelina Vanesa Laurencena; el Director Provincial del Registro de la Propiedad, Ariel Rondán Piacenti; el Vicepresidente de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás, Marcelo José Schreginger; y la jueza en lo Civil y Comercial de La Plata, María Cecilia Tanco.
Asimismo participaron por la SCBA el Secretario de Planificación, Néstor Trabucco y el subsecretario de Tecnología Informática, Gustavo Pérez Villar; y por el Colegio de Escribanos la Secretaria de Gobierno, Carina Pérez Lozano, y el Secretario de Informática, Andrés Martínez.
