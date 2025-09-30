Hoy vuelve el streaming del CONICET, desde Río Negro y Chubut: a qué hora comienza y dónde verlo

Desde hoy martes 30 de septiembre, regresa el streaming de la expedición científica del CONICET junto al Schmidt Ocean Institute que explorará las profundidades submarinas frente a la costa patagónica. La misión comenzó oficialmente hoy y se extenderá hasta el 29 de octubre. Regresan tras su expedición en Uruguay y a meses de lo realizado en Mar del Plata.

El foco de la investigación estará puesto en los cañones submarinos del Océano Atlántico Sur, frente a las provincias de Río Negro y Chubut. Las dos zonas clave serán los cañones Bahía Blanca, ubicados aproximadamente a 500 km frente a Viedma (Río Negro) y los cañones Almirante Brown, situados a cerca de 450 km frente a Rawson (Chubut).

La científica Silvia Romero, del Servicio de Hidrografía Naval, indicó que el objetivo no es tanto estudiar las comunidades del fondo marino, sino comprender la morfología de los valles marinos y su relación con las corrientes oceánicas en particular, el ingreso de aguas de la Corriente de las Malvinas.

Aún no se ha confirmado oficialmente el horario exacto del primer streaming de hoy, pero se estima que será por la tarde y se transmitirá por la cuenta de YouTube del Schmidt Ocean Institute , tal como ocurrió en ocasiones anteriores.

La posibilidad de seguir la expedición vía streaming representa una oportunidad valiosa para acercar la ciencia al público general, haciendo visibles las tareas de exploración oceánica en tiempo real. En la primera edición del streaming se generó gran repercusión cuando se dio a conocer lo que denominaron «la estrella culon», un descubrimiento que captó la atención mediática.

Esta nueva edición promete revelar datos inéditos sobre la geografía submarina patagónica y aportar claves sobre cómo interactúan la estructura del fondo oceánico con los procesos de circulación del Atlántico Sur.