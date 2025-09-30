Peajes más caros a partir de mañana: las nuevas tarifas en la Autopista y hacia la Costa

Los peajes de la Autopista Buenos Aires a La Plata y del Sistema Vial Integrado del Atlántico serán más caros a partir del 1° de octubre. Las nuevas tarifas quedaron oficializadas en dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial y se enmarca en el ajuste trimestral que tiene en cuenta la inflación y el índice de salarios.

De ese cálculo surgió el pedido para aumentar los valores en un 6,42% tanto para los peajes de la costa atlántica como los de la Autopista Buenos Aires-La Plata.

https://www.eldia.com/nota/2025-9-30-1-54-0-sufre-el-bolsillo-de-los-platenses-nuevo-mes-y-mas-aumentos-la-ciudad

De esta manera, un vehículo categoría 2 deberá pagar $2000 en la cabina de Dock Sud (en sentido a La Plata). Mientras que si pasa en hora pico la tarifa ascenderá a los $2500. En caso de usar las bonificaciones por pagar con Telepase, los valores quedarán en $1980,86 y $2476,08. En el peaje de Hudson, en tanto, los costos para la categoría 2 serán $1.400 y $1.800 (hora pico).

Los aumentos en las rutas 11, 74 y en la 2 van en el mismo sentido. El peaje Samborombón que hasta ahora salía $6200 para un auto de dos ejes, desde octubre estará en los $6500. En rigor, se trata de una suba del 4,8%.

En el caso de la estación de peaje de Madariaga, para la categoría 2 habrá que abonar $5.500 y en la de Mar Chiquita $6.000.