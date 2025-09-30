Veteranos de Malvinas marchan en La Plata en reclamo de “reconocimiento”

Una columna de Veteranos de la Guerra de Malvinas se movilizaba esta mañana por las calles de La Plata en reclamo de reconocimiento por haber formado parte del Ejército argentino durante el conflicto bélico de 1982 desde el territorio continental.

Los manifestantes, provenientes de distintas ciudades de la Provincia de Buenos Aires, se concentraron desde esta mañana y en buen número en la Estación de Trenes de 1 y 44.

Desde allí se desplazaron por diagonal 80 hasta la Legislatura Bonaerense en 7 y 51, en donde pedirán por el tratamiento de un proyecto para que se los reconozca no sólo en términos simbólicos sino también económicos.

Está previsto que después de mediodía la protesta se traslade a la Gobernación, situada en 6 entre 51 y 53, para continuar con el reclamo.

"Somos Veteranos de Malvinas, durante la guerra nos tocó trabajar desde el continente por nuestra patria. Queremos que nos reconozcan como se hizo en Misiones y en Chaco", expresaron durante la manifestación.

A raíz de la movilización se advertía a los conductores por posibles cortes de calle.