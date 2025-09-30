“La política debe dejar la confrontación y ser un servicio, no un negocio”

Octubre con subas: los diez aumentos que regirán a partir de mañana
Octubre con subas: los diez aumentos que regirán a partir de mañana
VIDEO. Otra vez largas colas para hacer la VTV en La Plata y crece el hartazgo
Otro día complicado: suben el dólar oficial y el riesgo país, bajan los bonos y las acciones argentinas en Wall Street
Conmoción en pleno centro de La Plata: una mujer murió al caer al vacío desde un piso 16º
En moto y baldazos de pintura: así vandalizaron los murales de Maradona y Favaloro en el Bosque
Con sed de revancha, Estudiantes visita a Newell’s: formaciones, hora y TV
Morena Rial, de mal en peor: seguirá detenida y ahora Miguel Pierri renunció a su defensa
Luciana Elbusto “cartoneando” a Diego Brancatelli en los Martín Fierro 2025: Yanina Latorre contó todo
¿Los hermanos sean unidos?: en La Plata, tras una discusión, uno le propinó un golpe a otro y le fracturó el cráneo
Las promos de Cuenta DNI en octubre: especial gastronomía y cambio en carnicería
Milei confirmó otra reunión con Trump en la Casa Blanca: será el 14 de octubre
Estela de Carlotto recibió el alta tras ser internada en La Plata: cómo está su salud
Gobernadores, muy duros contra Javier Milei: “Nos lleva al abismo”
Lo "indebido" de De Vido: 4 años de prisión por pagos irregulares y a “poner” US$ 5,5 millones
En Ruta 2, un camión frigorífico despistó, chocó contra un árbol y los ocupantes quedaron atrapados
Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirmaron que serán padres por primera vez: "Nosotros tres"
Triple crimen de Florencio Varela: ¿Realmente fue transmitido en vivo o fue todo un invento?
¿Quién es Zoe Bogach? Beboteo con Leandro Paredes y mensajitos con Mauro Icardi
Terror en San Carlos: cinco ladrones entraron a una casa, golpearon a una pareja y les robaron el auto
ANMAT: cuáles son las dos marcas de aceite de oliva que prohibieron en Argentina por "apócrifas"
Peajes más caros a partir de mañana: las nuevas tarifas en la Autopista y hacia la Costa
Sorpresivo beneficio para 7 millones de jubilados de Anses: descuentos, topes y rubros
La Alfombra Roja de los Martín Fierro: glamour, emociones y protestas
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Un club de la Región se viste de rosa para concientizar sobre la lucha contra el cáncer de mama
Rodolfo Barili pidió por el “periodismo decente” y apuntó contra los “ensobrados” en el Martín Fierro 2025
Microbiota, vegetarianismo y dietas restrictivas: mitos y verdades de la alimentación infantil
El día que los restos de Juan Manuel de Rosas volvieron a Argentina tras permanecer un siglo en un cementerio inglés
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El candidato a diputado de Provincias Unidas propone la construcción de un “Estado inteligente” y se diferencia del Gobierno
Florencio Randazzo, primer candidato bonaerense a diputado nacional por Provincias Unidas, sostuvo que la premisa del espacio alumbrado por el impulso de un grupo de gobernadores es superar la polarización que hace tiempo lastra a la Argentina. “Dejemos de buscar enemigos donde no los hay, salgamos de esa lógica confrontativa”, advirtió y planteó: “Los problemas de la Argentina requieren diálogo, acuerdos y un enfoque federal”.
Además, alertó sobre una “profunda crisis de valores”, a la par que enfatizó que “la política debe recuperar el valor de la palabra y actuar como servicio, no como negocio”.
Su propuesta central, abundó luego, está en pasar del enfoque de un Estado ausente (“como defiende este Gobierno”) a la construcción de un Estado inteligente, “que planifique y gestione con compromiso”, según subrayó durante una entrevista en el programa de streaming “Pasame la Ubi”, que se emite de lunes a viernes, de 17 a 18, por el canal de YouTube de EL DIA.
Para Randazzo, “el Estado tiene que brindar servicios esenciales como educación, salud, seguridad y justicia. Además, debe llevar adelante un plan de infraestructura para hacer la economía más competitiva y generar empleo”. En este punto, recordó cuando durante su gestión como ministro del Interior y Transporte de la Nación, “en 2008, electrificamos la línea Roca entre La Plata y Buenos Aires”, pero, lamentó, “años después, se eliminó la frecuencia diaria y la gestión quedó en manos de quienes no le dieron continuidad. La gestión eficiente y comprometida es lo que marca la diferencia”.
Provincias Unidas agrupa a los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); GustavoValdes (Corrientes); Ignacio Torres (Chubut); Carlos Sadir (Jujuy) y ClaudioVidal (Santa Cruz), como también a figuras de peso como el cordobés Juan Schiaretti, Emilio Monzó y Margarita Stolbizer, entre otros. Y es una coalición que “nace con una mirada del interior hacia la urbe”, definió Randazzo.
Oriundo de Chivilcoy, él mismo confiesa que una parte de su corazón sigue anclado en el interior bonaerense. Aún cuando hace años reside en Gonnet, casado con una platense y con un vínculo muy fuerte con la capital provincial y sus instituciones. Entre ellas, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), cuyo valor resaltó en medio de la polémica por el veto presidencial al financiamiento universitario.
LE PUEDE INTERESAR
Milei retomó el contacto con Mauricio Macri
LE PUEDE INTERESAR
Denunciaron a Espert, pero él habla de “opereta K”
Tras visitar la fábrica de alimentos de la Universidad local, Randazzo aseguró que “la educación pública sigue siendo un valor para Argentina” y la destacó como motor de “acción social, integración y movilidad social”, aunque lamentó que “los sectores más postergados tienen poco acceso a ella y en eso debería trabajar el Estado.”
En esa línea, el exministro insistió en la necesidad de reforzar y ampliar el acceso a la educación para reducir las desigualdades. Propuso, por ejemplo, “empezar a plantear que los graduados puedan devolver algo a esa universidad para que nuestros pibes, especialmente los que tienen menos posibilidades, puedan estudiar”.
En otro tramo de la entrevista, el candidato de Provincias Unidas advirtió por la preocupante crisis que atraviesa la educación en la Argentina: “Hay datos alarmantes, como la caída de la calidad en la educación pública en primaria y secundaria. Solo uno de cada diez estudiantes termina en tiempo y forma la escuela secundaria. Eso indica que hay que trabajar en mejorar la currícula y en hacerla más atractiva, en sintonía con el mundo del trabajo”, advirtió.
Para Randazzo, el desafío no solo es mejorar la infraestructura, sino también revalorizar la importancia de la educación: “No puede ser una excusa que la pobreza impida acceder a la universidad. La educación es la única forma de sacar a la gente de la pobreza, la posibilidad de progreso y de crecimiento social. Argentina fue distinguida por un sistema educativo público, gratuito y de calidad. Lamentablemente eso ya no existe en la actualidad”.
Florencio Randazzo visitó “Pasame la UBI”, el streaming de cada tarde en los estudios de EL DIA
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí