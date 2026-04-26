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Libella Editorial presente en la Feria del Libro

Con más de 110 autores firmando ejemplares, ofrece una agenda de actividades pensada para lectores y escritores en formación

Libella Editorial presente en la Feria del Libro

La editorial dirá presente por primera vez en la Feria del Libro / EL DIA

26 de Abril de 2026 | 03:29
Edición impresa

En el marco de la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la editorial independiente Libella celebra un hito en su crecimiento: por primera vez contará con stand propio durante todo el evento, consolidando un recorrido que comenzó hace cinco años como un proyecto personal y hoy acompaña a autores de distintos países.

Fundada por Natalia Alterman en la ciudad de La Plata, Libella nació como una apuesta por un modelo editorial distinto, enfocado en acompañar a escritores independientes en cada etapa del proceso creativo. La iniciativa surgió cuando Alterman decidió dejar la empresa familiar para iniciar su propio camino en el mundo del libro. Desde entonces, el proyecto creció hasta convertirse en una editorial boutique que asesora a autores desde la escritura hasta la publicación y comercialización de sus obras.

La presencia en la feria representa un paso clave para la editorial. Durante las jornadas que se desarrollarán entre el 24 de abril y el 12 de mayo, Libella contará con un stand activo durante toda la programación, donde más de 110 autores firmarán ejemplares y participarán de encuentros con lectores. Además, 15 autores vinculados a la editorial realizarán presentaciones en una sala exclusiva dentro del predio, ampliando las instancias de intercambio y visibilidad para sus publicaciones.

La propuesta de actividades también incluye espacios pensados para públicos diversos. El 1 y el 3 de mayo se llevarán a cabo jornadas especiales destinadas a niños, con iniciativas que buscan acercar la lectura a los más chicos y fomentar el vínculo temprano con los libros. En tanto, el 4 y el 11 de mayo se realizarán workshops abiertos para quienes deseen escribir su propio libro, donde se compartirán herramientas prácticas y el paso a paso del proceso editorial.

Este conjunto de acciones refleja una forma de entender la edición que gana terreno entre autores independientes. El modelo que impulsa Libella apunta a que los escritores mantengan el control sobre sus proyectos, al tiempo que reciben acompañamiento profesional en aspectos clave como la edición, el diseño y la circulación de sus obras.

En un contexto donde la autopublicación y los modelos editoriales alternativos crecen sostenidamente, la participación de Libella en la principal cita cultural del país se presenta como un signo del fortalecimiento de nuevas formas de producción editorial. A cinco años de su creación, el proyecto que nació en La Plata se posiciona hoy dentro del evento literario más importante de la Argentina.

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