La Plata desembarca en la 50ª Feria del Libro: de la cercanía local al “mundial” de las letras

Hay un algo que se repite en boca de todos: el encuentro. La ciudad de La Plata, reconocida por su histórica efervescencia cultural, se hace presente en la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Autores de la capital bonaerense, que transitan desde el debut absoluto hasta la consolidación en grandes sellos, cruzan el límite de la capital provincial para llevar sus obras al “mundial de la literatura”. Para los escritores locales, el paso del circuito platense -de carácter autogestivo, íntimo y cálido, entre bibliotecas, cafés y centros culturales- a la inmensidad de la Rural representa un desafío (y una satisfacción) de escala. La literatura de la Ciudad busca no solo visibilidad, sino también un diálogo más amplio con lectores de todo el país y el mundo editorial.

Las propuestas que viajan este año reflejan la diversidad de la producción local. Desde novelas que exploran la honestidad y la incomodidad de los vínculos, pasando por literatura infanto-juvenil que pone el foco en la amorosidad y el cuidado, hasta ensayos médicos con una profunda mirada humana sobre la salud. También hay lugar para la poesía que habita la primera infancia y el ímpetu de las primeras novelas que nacen de trayectorias de vida intensas.

Más allá de los stands y las presentaciones, los escritores reafirman que, aunque los formatos de lectura cambien, el encuentro presencial sigue siendo un ritual insustituible, un encuentro delicioso y necesario. Allí, donde el libro deja de ser un proceso solitario e íntimo de escritura para volverse lectura, interpretación, voz; los autores de la región demuestran que la escena literaria de La Plata está más viva, diversa y sensible que nunca.