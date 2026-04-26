Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Séptimo Día |LIBROS Y TESTIMONIOS

La Plata desembarca en la 50ª Feria del Libro: de la cercanía local al “mundial” de las letras

Del circuito platense a la vidriera más grande del país: autores de la Ciudad contaron a EL DIA sus experiencias en el encuentro literario internacional, que se desarrolla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Francina Lorenzo
florenzo@eldia.com

26 de Abril de 2026 | 03:30
Edición impresa

Hay un algo que se repite en boca de todos: el encuentro. La ciudad de La Plata, reconocida por su histórica efervescencia cultural, se hace presente en la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Autores de la capital bonaerense, que transitan desde el debut absoluto hasta la consolidación en grandes sellos, cruzan el límite de la capital provincial para llevar sus obras al “mundial de la literatura”. Para los escritores locales, el paso del circuito platense -de carácter autogestivo, íntimo y cálido, entre bibliotecas, cafés y centros culturales- a la inmensidad de la Rural representa un desafío (y una satisfacción) de escala. La literatura de la Ciudad busca no solo visibilidad, sino también un diálogo más amplio con lectores de todo el país y el mundo editorial.

Las propuestas que viajan este año reflejan la diversidad de la producción local. Desde novelas que exploran la honestidad y la incomodidad de los vínculos, pasando por literatura infanto-juvenil que pone el foco en la amorosidad y el cuidado, hasta ensayos médicos con una profunda mirada humana sobre la salud. También hay lugar para la poesía que habita la primera infancia y el ímpetu de las primeras novelas que nacen de trayectorias de vida intensas.

Más allá de los stands y las presentaciones, los escritores reafirman que, aunque los formatos de lectura cambien, el encuentro presencial sigue siendo un ritual insustituible, un encuentro delicioso y necesario. Allí, donde el libro deja de ser un proceso solitario e íntimo de escritura para volverse lectura, interpretación, voz; los autores de la región demuestran que la escena literaria de La Plata está más viva, diversa y sensible que nunca.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Selva Angélica Elizabeth Simón

Miguel Ángel Jiménez Alcaina

Eduardo Carinci

Lorena Pronsky

Celina Varrudo
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

Uno por uno: el boletín de calificaciones del Pincha ante la T

El quiebre del PJ escenificado en dos actos y la tregua que terminó imponiendo Karina

Entrevista | De Plaza España al mundo: el fenómeno de Daé Güesnett, la platense que conquistó a MrBeast

Chernobyl, 40 años después: la herida invisible que aún respira

Berisso, sede de una jornada de memoria y testimonio

María Florencia Busso

Necesita sumar: Gimnasia visita a Belgrano con el objetivo de entrar a los playoffs

La Universidad fijó una actitud política
Últimas noticias de Séptimo Día

Guía de cines

Agenda

“Los populismos promueven la idea de que los periodistas son corruptos”

Libella Editorial presente en la Feria del Libro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla