"Apesta": primer candidato libertario porteño rompió el silencio sobre el escándalo de audios

Coimas en ANDIS: entre celulares bloqueados y sobres con dinero, ¿cómo sigue la investigación?
Alejandro Fargosi, primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad de Buenos Aires, consideró hoy que “apesta” la denuncia sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y que involucrarían a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, porque responden a “operetas” políticas.
A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, Fargosi -expulsado del Colegio de Abogados porteño en 2011 y exconsejero de la Magistratura- expresó hoy su desconfianza ante este tipo de denuncias judiciales en pleno contexto electoral. “Entiendo que si resucita [Arturo] Illia y acusa, sea creíble”, ironizó el abogado, aludiendo al expresidente radical, conocido por su honestidad.
Para Fargosi, resulta difícil otorgar credibilidad a acusaciones impulsadas por el kirchnerismo en plena campaña, y enumeró varios episodios que calificó como “operetas” políticas: las denuncias contra Enrique Olivera en 2000, los supuestos vínculos de Francisco de Narváez con el narcotráfico en 2009, el procesamiento de Mauricio Macri por escuchas ilegales en 2012, y la muerte de Santiago Maldonado en 2017.
El candidato cerró su mensaje con una fuerte crítica a la Justicia: “Y si algún juez o fiscal se mueve rápido, menos creíble resulta. Más bien, apesta”.
Fargosi se expresó de este modo saliendo al cruce de la difusión de los audios de Diego Spagnuolo, desplazado esta semana de la dirección de la ANDIS, en los que se vincula a Karina Milei y Eduardo ‘Lule’ Menem con supuestos pedidos de coimas a laboratorios. Por estos hechos se abrió una causa que está en manos del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal.
