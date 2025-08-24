Escándalo por coimas en ANDIS: entre celulares bloqueados y sobres con dinero, ¿cómo sigue la investigación?

La investigación judicial que tiene en la mira al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a otros implicados en el escándalo de presuntas coimas dentro del organismo sigue avanzando. Los allanamientos realizados en diversos domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, entre los que se incluyen propiedades de funcionarios y empresarios vinculados con la droguería Suizo Argentina, continúan arrojando resultados reveladores.

El foco ahora está en el análisis de los elementos secuestrados: celulares, documentación confidencial y, particularmente, sobres con grandes sumas de dinero.

El 18 de agosto pasado, más de 10 domicilios fueron allanados bajo la autorización del juez federal Sebastián Casanello, con el objetivo de recolectar pruebas que validen las acusaciones de una red de sobornos y corrupción. Fueron impulsados tras la filtración de audios en los que Spagnuolo denunciaba maniobras irregulares dentro de la ANDIS, donde se mencionaba una presunta recaudación ilegal en la compra y venta de medicamentos a través de la droguería Suizo Argentina.

Según estos audios, se habrían solicitado sobornos a los proveedores de medicamentos a cambio de favores en las compras públicas. Entre los elementos secuestrados destacan dos celulares pertenecientes a Spagnuolo, que fueron incautados en un operativo en Pilar, y el teléfono de Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, quien habría cooperado con la investigación al proporcionar la clave de desbloqueo de su dispositivo.

En contraste, el celular de Emmanuel Kovalivker, dueño de Suizo Argentina, aún no ha podido ser desencriptado debido a su alta tecnología. Lo que también llamó la atención de las autoridades fue la incautación de 266 mil dólares y 7 millones de pesos que Kovalivker transportaba en un automóvil cuando fue interceptado.

A este hallazgo se le sumó la recuperación de su pasaporte, lo que podría indicar la intención de fuga del empresario. La veracidad del origen de este dinero es uno de los puntos clave de la investigación.

Un testigo clave y la investigación “en caliente”

El fiscal Franco Picardi, a cargo de la causa, aún no ha citado a declarar a los principales sospechosos, aunque las próximas semanas serán decisivas para el avance del caso. A pesar de que la causa todavía no tiene carátula, los indicios de corrupción y las pruebas recogidas podrían apuntar a una presunta connivencia entre los funcionarios de la ANDIS y los empresarios de Suizo Argentina, quienes habrían obtenido beneficios económicos a través de prácticas ilegales.

Uno de los mayores desafíos para los investigadores será recuperar toda la información de los dispositivos electrónicos incautados, especialmente los celulares de los principales involucrados. Sin embargo, se destacó que la tarea podría demorar debido a la dificultad que implica desbloquear algunos de los teléfonos de alta gama.

El caso se encuentra en una etapa preliminar, pero los fiscales no descartan la posibilidad de formular cargos en los próximos días, una vez que se logren analizar los materiales recolectados. Entre los documentos secuestrados, se espera encontrar pruebas adicionales que fortalezcan las acusaciones, especialmente sobre los acuerdos presuntamente fraudulentos que habrían beneficiado a la droguería Suizo Argentina.

La familia Kovalivker y su vínculo con el poder

En el marco de la investigación, no se descarta que la figura de los Kovalivker, especialmente Jonathan, hermano de Emmanuel, gane mayor protagonismo. Jonathan Kovalivker, quien también es dueño de Suizo Argentina, sigue siendo un objetivo de la justicia, pero hasta el momento se desconoce su paradero, ya que al momento del allanamiento en su domicilio, se encontraba fuera del país.

La conexión de los Kovalivker con figuras políticas de peso, como el expresidente Mauricio Macri, también está siendo evaluada. Los empresarios tienen una relación cercana con Macri, quien mantiene una amistad personal con Jonathan Kovalivker, lo que podría agregar una capa más de complejidad a la investigación.

Cómo sigue la causa

El próximo paso en la causa será la definición de la carátula del expediente, lo que podría incluir la imputación de los involucrados y el inicio de las indagatorias. Mientras tanto, se sigue trabajando en la desarticulación de la red de corrupción que, según los audios filtrados, operaba dentro de la ANDIS y en los pasillos de la droguería Suizo Argentina.

A medida que avanza la investigación, la sociedad sigue esperando respuestas. La pregunta que todos se hacen es si los responsables de esta trama de sobornos y corrupción, que involucra tanto a funcionarios públicos como a empresarios privados, serán finalmente juzgados y condenados por sus actos.

En los próximos días se prevé que se reanuden los peritajes y análisis de los elementos secuestrados, lo que podría permitir arrojar luz sobre la trama de corrupción que ha sacudido a la ANDIS y a varios de sus allegados.