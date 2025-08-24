El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua
El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua
Los escándalos de la política alejan cada vez más a la gente de las urnas
Crece la tendencia de las parejas DINK No quieren ser padres
Los jóvenes platenses que deciden casarse: dar el sí, aunque ya no esté de moda
La agenda del domingo viene hipercargada de deportes: horarios, partidos y TV
De plaza Castelli a Xi’an: vivencias de un platense en la fascinante China
Incendio en una agencia de autos de Ensenada: hay dos detenidos y un vehículo secuestrado
Un Gobierno a ciegas y con temor a que la causa escale hacia arriba
Domingo fresco pero soleado todo el día: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Manteros del Parque Saavedra intentaron instalarse en Meridiano V
Senado: la oposición avanza con un proyecto que modifica el régimen legal de los decretos
Panorama económico: el mercado argentino se fue otra vez a la banquina
Mirtha Legrand habló sobre las muertes por fentanilo: “Son asesinos, porque matan gente”
La soja argentina surfea las tensiones comerciales mientras gana mercados
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Los números que salieron hoy domingo en EL DIA
Una pareja de jubilados sufrió un incendio y necesita ayuda en La Plata
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Aerolíneas Argentinas cancelará este domingo 46 vuelos por el paro de los Controladores aéreos
NINI mayorista, una gran experiencia: fin de semana con estas ofertas
El cobre, una gran oportunidad para la Argentina: una década decisiva ante la demanda global
Asesinó a un menor, estuvo prófugo casi dos años y cayó porque su ex novia denunció en redes que la maltrataba
Los perros, cada vez más humanos: hoteles, obras sociales y atención 24 horas
¿Por qué es tan cruel el amor?: los famosos envueltos en engaños, rupturas y polémicas separaciones
Elecciones del 7 de septiembre en Berisso y Ensenada: ¿Con qué documento se puede votar?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En la madrugada del sábado, un incendio intencional afectó gravemente una agencia de autos ubicada en la intersección de las calles 122 y 47, en El Dique de Ensenada. Gracias al rápido accionar de los bomberos voluntarios de Ensenada y la intervención del Comando de Patrullas local, el fuego fue sofocado a tiempo y se logró la aprehensión de dos sospechosos.
El hecho ocurrió alrededor de las 00:30, cuando personal del Comando Patrullas fue alertado por la Comisaría Tercera sobre un foco ígneo en el lugar mencionado. Al arribar, los efectivos confirmaron la presencia del incendio y solicitaron apoyo de los bomberos, quienes acudieron con cuatro autobombas a cargo del Oficial Superior Inspector Luis Pérez.
Minutos más tarde, el monitoreo urbano de Ensenada informó que una camioneta Renault Oroch blanca (dominio AA803YN) había sido captada en las inmediaciones de la agencia minutos antes del siniestro. De dicho vehículo descendieron dos hombres que ingresaron al predio y, tras retirarse, se observó el inicio del fuego.
El rodado fue localizado poco después en calle 122 y 43. Dentro del mismo se encontraban cuatro personas, todas mayores de edad.
Durante la requisa del automóvil, se encontraron prendas coincidentes con las que llevaban los sospechosos al momento del ingreso a la agencia: un camperón negro, una gorra marrón, una campera gris con franjas negras, un gorro de lana beige y un pasamontañas negro.
LE PUEDE INTERESAR
Asesinó a un menor, estuvo prófugo casi dos años y cayó porque su ex novia denunció en redes que la maltrataba
LE PUEDE INTERESAR
Golpe brutal en Berisso: asfixian a una abuela y roban una fortuna
Además, se constató que sobre uno de los detenidos pesaba un pedido de comparendo compulsivo vigente desde diciembre de 2024, en el marco de una causa por robo calificado en grado de tentativa, con intervención del Tribunal en lo Criminal N.º 4 de La Plata.
Por disposición de la UFI N.º 5, se procedió al traslado de los tres hombres y la mujer a la sede de la Comisaría Tercera de Ensenada. La víctima del siniestro, de 49 años, propietario del local, no sufrió lesiones personales, aunque aún se evalúan los daños materiales.
La causa fue caratulada como "Incendio y otros estragos", y continúa siendo investigada para determinar con mayor precisión las circunstancias del hecho y la posible participación de los aprehendidos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí