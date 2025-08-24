Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

¿Incendio intencional en una agencia de autos de Ensenada? Hay dos detenidos y un vehículo secuestrado

¿Incendio intencional en una agencia de autos de Ensenada? Hay dos detenidos y un vehículo secuestrado
24 de Agosto de 2025 | 10:28

En la madrugada del sábado, un incendio intencional afectó gravemente una agencia de autos ubicada en la intersección de las calles 122 y 47, en El Dique de Ensenada. Gracias al rápido accionar de los bomberos voluntarios de Ensenada y la intervención del Comando de Patrullas local, el fuego fue sofocado a tiempo y se logró la aprehensión de dos sospechosos.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:30, cuando personal del Comando Patrullas fue alertado por la Comisaría Tercera sobre un foco ígneo en el lugar mencionado. Al arribar, los efectivos confirmaron la presencia del incendio y solicitaron apoyo de los bomberos, quienes acudieron con cuatro autobombas a cargo del Oficial Superior Inspector Luis Pérez.

Minutos más tarde, el monitoreo urbano de Ensenada informó que una camioneta Renault Oroch blanca (dominio AA803YN) había sido captada en las inmediaciones de la agencia minutos antes del siniestro. De dicho vehículo descendieron dos hombres que ingresaron al predio y, tras retirarse, se observó el inicio del fuego.

El rodado fue localizado poco después en calle 122 y 43. Dentro del mismo se encontraban cuatro personas, todas mayores de edad.

Durante la requisa del automóvil, se encontraron prendas coincidentes con las que llevaban los sospechosos al momento del ingreso a la agencia: un camperón negro, una gorra marrón, una campera gris con franjas negras, un gorro de lana beige y un pasamontañas negro.

Además, se constató que sobre uno de los detenidos pesaba un pedido de comparendo compulsivo vigente desde diciembre de 2024, en el marco de una causa por robo calificado en grado de tentativa, con intervención del Tribunal en lo Criminal N.º 4 de La Plata.

Por disposición de la UFI N.º 5, se procedió al traslado de los tres hombres y la mujer a la sede de la Comisaría Tercera de Ensenada. La víctima del siniestro, de 49 años, propietario del local, no sufrió lesiones personales, aunque aún se evalúan los daños materiales.

La causa fue caratulada como "Incendio y otros estragos", y continúa siendo investigada para determinar con mayor precisión las circunstancias del hecho y la posible participación de los aprehendidos.

