Estudiantes dio a conocer los futbolistas convocados para recibir a Aldosivi en UNO

De cara al duelo frente a Aldosivi, Eduardo Domínguez recibió una buena noticia: el regreso de Gabriel Neves. El mediocampista uruguayo dejó atrás las molestias físicas que lo marginaron en las últimas semanas y fue incluido en la lista de los 23 futbolistas convocados para el encuentro de mañana por la tarde en UNO.
La vuelta del mediocampista uruguayo le permite al entrenador una variante clave en la mitad de la cancha, tanto para reforzar el mediocampo como para la rotación del equipo pensando en el cuidado de los jugadores y en los futuros compromisos. Más allá de si ingresa desde el arranque o ocupa un lugar en el banco, Neves amplía las opciones de un equipo que viene con una seguidilla de partidos exigentes.
A su vez, el cuerpo técnico confirmó una nueva baja sensible que se suma a las anunciadas en los últimos días. Gastón Benedetti continuará afuera ya que debe cumplir con las dos fechas de suspensión que le restan por la expulsión ante Independiente Rivadavia. Y se suman el delantero Fabricio Pérez, que sufrió un traumatismo en el pie derecho con lesión ligamentaria en el hallux, y Leonardo Suárez, que debido a una sinovitis en la rodilla izquierda quedó al margen de la actividad.
Arqueros: Fernando Muslera, Fabricio Iacovich.
Defensores: Santiago Núñez, Valente Pierani, Facundo Rodríguez, Ramiro Funes Mori, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia, Román Gómez, Matías Magdaleno.
Mediocampistas: Gabriel Neves, Ezequiel Piovi, Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain, José Sosa, Alexis Castro, Cristian Medina, Tiago Palacios, Lucas Cornejo.
Delanteros: Facundo Farías, Edwuin Cetré, Lucas Alario, Guido Carrillo.
