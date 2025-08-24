Desbarataron una red ilegal de atención médica: allanamientos en La Plata por la muerte de una mujer

A raíz del fallecimiento de una paciente atendida en un sistema de atención paralelo de salud, la Justicia ordenó una serie de allanamientos en La Plata, Magdalena y Presidente Perón con el objetivo de desbaratar y secuestrar material d de interés para la causa. Los investigadores analizaron las diferentes pruebas para reconstruir la estructura que operaba bajo apariencia de legalidad, pero al margen de las normas sanitarias vigentes.

Durante los procedimientos, efectivos policiales y personal de la fiscalía incautaron recetas apócrifas, sellos y certificados médicos falsificados, así como historiales clínicos adulterados y material administrativo que simulaba pertenecer a entidades oficiales.

En la investigación, se comprobó que al brindar el servicio se le dio un mal diagnóstico a la paciente y se retiraron dejando a la damnificada sin asistencia.

Los operativos fueron supervisados por la fiscalía, que imputó a varios sospechosos por ejercicio ilegal de la medicina y presunta negligencia profesional. Entre los allanamientos se verificaron domicilios particulares y espacios acondicionados como consultorios, en los que se ofrecían servicios médicos sin autorización.

En los tres operativos fueron identificadas e imputadas tres personas por infracción a los artículos 29 y 30 del Código Procesal Penal de la Ciudad, la investigación es dirigida por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas nro. 25 y los allanamientos fueron autorizados por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 2.