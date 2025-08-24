VIDEOS. Gol y asistencia exquisita: el ex Gimnasia Alan Lescano brilló en la goleada del Bicho ante Racing

Argentinos Juniors se lo dio vuelta y goleó 4 a 1 a Racing, en un partido correspondiente a la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Diego Armando Maradona. El exmediocampista surgido de las inferiores de Gimnasia atraviesa un gran momento, siendo partícipe de ocho goles en sus últimos 12 partidos con la camiseta del Bicho.

Tomás Conechny había logrado adelantar a La Academia, a los 25 minutos del primer tiempo, pero rápidamente Alan Lescano marcó el tanto del empate, a los 28 del mismo periodo.

En tanto, Hernán López Muñoz, Matías Giménez y Nicolás Oróz sentenciaron el triunfo para el cuadro de La Paternal, a los 6, 15 y 25 minutos del complemento, respectivamente.

En una primera mitad en la que Argentinos Juniors fue levemente superior, fue Racing quien logró golpear primero por medio de Conechny luego de aprovechar el error del arquero Diego Rodríguez al permanecer en el arco y no ir en busca de la pelota.

Sin embargo, los dirigidos por Nicolás Diez no tardaron en encontrar el gol y volver a poner las tablas en el marcador. Tras una gran jugada colectiva y un flojo despeje de Gabriel Arias, arquero de l conjunto de Avellaneda, Alan Lescano capturó la pelota dentro del área y abrió el pie para mandar la misma al fondo de la red.

Por otro lado, el complemento fue todo para el “Bicho”. Luego de una genialidad del propio Lescano, habilitó a López Muñoz con sutileza por encima de la defensa, el ex Godoy Cruz marcó el 2-1 parcial de cabeza.

A partir de allí, Argentinos encontró con mayor facilidad los caminos para lastimar al rival y con un golazo de Matías Giménez y otro tanto de Nicolás Oróz, aplicando la inexorable Ley del Ex, sentenció la goleada en La Paternal.

Con este resultado, los comandados por Gustavo Costas, quien no pudo dirigir el encuentro por suspensión, quedaron en el fondo de la tabla del Grupo A con 4 unidades, por delante de Aldosivi, pero al cuadro marplatense deberá jugar este lunes frente a Estudiantes de La Plata. Ahora, el conjunto albiceleste recibirá a Unión de Santa Fe, el domingo 31 de agosto desde las 21:15 por la siguiente jornada del campeonato local.

Por su parte, la contundente victoria le permitió al elenco de La Paternal meterse en puestos de Playoffs con 8 puntos. El próximo sábado se medirá contra Independiente Rivadavia de Mendoza, a partir de las 17:00.