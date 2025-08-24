Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |gran premio de hungría

Así fue la increíble definición en el Moto3 con el argentino Valentín Perrone como protagonista

Así fue la increíble definición en el Moto3 con el argentino Valentín Perrone como protagonista
24 de Agosto de 2025 | 18:02

Escuchar esta nota

El piloto argentino de la escudería RedBull KTM Tech 3, Valentín Perrone, culminó segundo en el Gran Premio de Hungría del Moto3, a tan solo 18 milésimas del ganador español Máximo Quiles.

En el Balaton Park Circuit de Hungría, se vivió una definición de película en el Moto3 donde el argentino nacido en Barcelona logró la mejor performance de su incipiente carrera. El piloto de 17 años llegó a liderar la carrera pero terminó siendo escolta a tan solo 18 milésimas del ganador español Quiles, en una de las definiciones más ajustadas de la temporada.

El español David Muñoz completó el podio en la localidad húngara de Balatonfökajár y los protagonistas del campeonato, los españoles Ángel Piqueras y José Antonio Rueda, terminaron cuarto y quinto, respectivamente, haciendo que Piqueras recorte distancia con el líder Rueda.

El argentino había culminado la clasificación en el segundo lugar el sábado y, con este gran resultado en Hungría, escala al séptimo lugar de la tabla general con 92 puntos, dos más que el japonés Ryusei Yamanaka.

Tras esta gran carrera, Perrone declaró: “Sabía que él salía muy bien de las curvas, si me pasa lo vuelvo a intentar. Pero así son las carreras. Había probado la goma blanda, por eso decidimos poner las medias, sabía que podía ser un poco más lento, pero apostamos. Quería no cometer errores y mantener el ritmo, pero en la última vuelta sabía que él se iba a tirar. Me tiré yo en la última curva, pero no se dio. Disfruté mucho la carrera. Quiero agradecer a todo mi equipo”.

LE PUEDE INTERESAR

Con gol de la Bestia Merentiel, Boca le gana 1 a 0 a Banfield en La Bombonera

LE PUEDE INTERESAR

La Municipalidad de La Plata le otorgó $10 millones al Club Villa Lenci para obras

La próxima fecha del Moto3 se disputará el fin de semana del 5 al 7 de septiembre en el Circuito de Montmeló en Barcelona donde Perrone intentará aprovechar su localía en Cataluña.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Tirate o te doy un tiro”: lo amenazaron con un arma y saltó de su auto en movimiento en La Plata

Gimnasia mostró muy poco en San Juan y perdió ante San Martín 1 a 0 por un gol de penal

Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza

“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": más chats del personal del laboratorio

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

VIDEO.- Fantino estalló por las presuntas coimas en el Gobierno: "Si chorearon que vayan a Guantánamo"

La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata

Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó
+ Leidas

El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua

La familia platense Kovalivker, es la propietaria de Suizo Argentina

Crece la tendencia de las parejas DINK No quieren ser padres

La bronca de la madre del platense Ian Moche: "Es inhumano, despreciable"

Uno por uno

Una pareja de jubilados sufrió un incendio y necesita ayuda en La Plata

Última práctica de Estudiantes antes de recibir a Aldosivi

Volvió el juego mediocre que tanto enojó a su gente
Últimas noticias de Deportes

VIDEOS. Gol y asistencia exquisita: el ex Gimnasia Alan Lescano brilló en la goleada del Bicho ante Racing

Estudiantes dio a conocer los futbolistas convocados para recibir a Aldosivi en UNO

Agustín Canapino fue el más veloz en el Turismo Carretera en Buenos Aires

Con gol de la Bestia Merentiel, Boca le gana 1 a 0 a Banfield en La Bombonera
La Ciudad
Así se vivió la nueva jornada de adopción en Plaza Malvinas
En fotos | A puro sol, las colectividades colombiana, ecuatoriana y venezolana celebran la Fiesta Tricolor en Plaza Moreno
La Municipalidad de La Plata le otorgó $10 millones al Club Villa Lenci para obras
Una pareja de jubilados sufrió un incendio y necesita ayuda en La Plata
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Policiales
Nicolás Carrizo, jefe de la banda de Los Copitos, le pidió sus “sinceras disculpas” a Cristina Kirchner
Desbarataron una red ilegal de atención médica: allanamientos en La Plata por la muerte de una mujer
Fentanilo mortal: cómo fue la contaminación que provocó 96 muertes
VIDEO.- Impactantes imágenes del incendio en una agencia de autos de Ensenada: hay cuatro detenidos
Sigue la tensión con los manteros en Meridiano V tras el fuerte operativo de seguridad
Espectáculos
"Como un cornudo": la dura opinión de Mirtha Legrand sobre la revelación de Gime Accardi
Mirtha Legrand habló sobre las muertes por fentanilo: “Son asesinos, porque matan gente”
¿Por qué es tan cruel el amor?: los famosos envueltos en engaños, rupturas y polémicas separaciones
La muerte de Matthew Perry; una historia de terror que tiene a su villana: la Reina de la ketamina
El camino a los Oscar: Venecia muestra a las primeras aspirantes a los Premios
Política y Economía
"Apesta": primer candidato libertario porteño rompió el silencio sobre el escándalo de audios
Nicolás Carrizo, jefe de la banda de Los Copitos, le pidió sus “sinceras disculpas” a Cristina Kirchner
Coimas en ANDIS: entre celulares bloqueados y sobres con dinero, ¿cómo sigue la investigación?
Cristina Kirchner acudirá a la Corte Suprema para pedir que le quiten la tobillera
Karina Milei reapareció en público en medio del escándalo por coimas: "Vinimos para que no roben más"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla