Así fue la increíble definición en el Moto3 con el argentino Valentín Perrone como protagonista

El piloto argentino de la escudería RedBull KTM Tech 3, Valentín Perrone, culminó segundo en el Gran Premio de Hungría del Moto3, a tan solo 18 milésimas del ganador español Máximo Quiles.
En el Balaton Park Circuit de Hungría, se vivió una definición de película en el Moto3 donde el argentino nacido en Barcelona logró la mejor performance de su incipiente carrera. El piloto de 17 años llegó a liderar la carrera pero terminó siendo escolta a tan solo 18 milésimas del ganador español Quiles, en una de las definiciones más ajustadas de la temporada.
El español David Muñoz completó el podio en la localidad húngara de Balatonfökajár y los protagonistas del campeonato, los españoles Ángel Piqueras y José Antonio Rueda, terminaron cuarto y quinto, respectivamente, haciendo que Piqueras recorte distancia con el líder Rueda.
¡LA MEJOR DEFINICIÓN DEL AÑO! Valentín Perrone y Máximo Quiles lucharon hasta el último segundo y nos regalaron el final más emocionante de Moto3. 😱🔥— ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) August 24, 2025
El español ganó por 0.018 milésimas. 😳
📺 Mira el campeonato de MotoGP por #DisneyPlus Plan Premium. pic.twitter.com/WthxucoZLM
El argentino había culminado la clasificación en el segundo lugar el sábado y, con este gran resultado en Hungría, escala al séptimo lugar de la tabla general con 92 puntos, dos más que el japonés Ryusei Yamanaka.
Tras esta gran carrera, Perrone declaró: “Sabía que él salía muy bien de las curvas, si me pasa lo vuelvo a intentar. Pero así son las carreras. Había probado la goma blanda, por eso decidimos poner las medias, sabía que podía ser un poco más lento, pero apostamos. Quería no cometer errores y mantener el ritmo, pero en la última vuelta sabía que él se iba a tirar. Me tiré yo en la última curva, pero no se dio. Disfruté mucho la carrera. Quiero agradecer a todo mi equipo”.
La próxima fecha del Moto3 se disputará el fin de semana del 5 al 7 de septiembre en el Circuito de Montmeló en Barcelona donde Perrone intentará aprovechar su localía en Cataluña.
