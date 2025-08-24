Coimas en ANDIS: entre celulares bloqueados y sobres con dinero, ¿cómo sigue la investigación?
Coimas en ANDIS: entre celulares bloqueados y sobres con dinero, ¿cómo sigue la investigación?
Sigue la tensión con los manteros en Meridiano V tras el fuerte operativo de seguridad
En fotos | A puro sol, las colectividades colombiana, ecuatoriana y venezolana celebran la Fiesta Tricolor en Plaza Moreno
Cristina Kirchner acudirá a la Corte Suprema para pedir que le quiten la tobillera
VIDEO.- Impactantes imágenes del incendio en una agencia de autos de Ensenada: hay cuatro detenidos
La Comuna licita el transporte: cuáles son las nuevas líneas que se analizan
La bronca de la madre del platense Ian Moche: "Es inhumano, despreciable"
La Municipalidad de La Plata le otorgó $10 millones al Club Villa Lenci para obras
El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua
Los escándalos de la política alejan cada vez más a la gente de las urnas
El establishment está inquieto por la suba de tasas y los controles
Un Gobierno a ciegas y con temor a que la causa escale hacia arriba
La familia platense Kovalivker, es la propietaria de Suizo Argentina
Crece la tendencia de las parejas DINK No quieren ser padres
Panorama económico: el mercado argentino se fue otra vez a la banquina
Los jóvenes platenses que deciden casarse: dar el sí, aunque ya no esté de moda
Causa Fentanilo: el futuro judicial de Furfaro y el rol de los imputados
Descuentos en supermercados para jubilados y beneficiarios de Anses
La soja argentina surfea las tensiones comerciales mientras gana mercados
La agenda del domingo viene hipercargada de deportes: horarios, partidos y TV
De plaza Castelli a Xi’an: vivencias de un platense en la fascinante China
Aerolíneas Argentinas cancelará este domingo 46 vuelos por el paro de los Controladores aéreos
"El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad": el mensaje de Adorni tras las denuncias por coímas
¿Por qué es tan cruel el amor?: los famosos envueltos en engaños, rupturas y polémicas separaciones
Domingo fresco pero soleado todo el día: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Además, a través de su defensa, solicitará que se flexibilice el régimen de visitas
Escuchar esta nota
Cristina Kirchner presentará la próxima semana un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para que se elimine el dispositivo electrónico que monitorea sus movimientos y se modifique el actual sistema de autorizaciones para recibir visitas en su domicilio.
La defensa, compuesta por los abogados Alberto Beraldi y Aru Llernovoy, elevará este reclamo luego de que la Cámara Federal de Casación rechazara el intento de apelación para acceder al máximo tribunal. En ese ámbito también habían solicitado apartar a los magistrados actuales, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, argumentando falta de imparcialidad, medida que repetirán en este nuevo planteo.
Desde la defensa se sostiene que el dispositivo no previene una fuga, sino que solo alerta si se sale del perímetro autorizado, y apuntan a que Kirchner siempre cumplió con las condiciones judiciales, incluidos viajes autorizados al exterior y retornos dentro de los plazos dispuestos. Además, sostienen que su condición de figura pública y la custodia policial permanente impiden que pueda fugarse sin ser detectada.
En cuanto al régimen de visitas, el tribunal actual permite el ingreso libre de familiares, médicos, abogados y custodia, pero requiere autorización judicial previa para cualquier otra persona. La defensa cuestiona esta disposición por no contar con respaldo normativo y señalar que no corresponde imponer restricciones de ese tipo a quienes cumplen prisión domiciliaria.
Este nuevo planteo será el primero que recibe la Corte Suprema proveniente de Kirchner tras quedar firme su condena en la causa Vialidad. La resolución de este recurso, que incorpora tanto el pedido de remoción del dispositivo como la modificación del régimen de visitas, estará a cargo de los tres ministros recusados, cuyo rechazo a apartarse forma parte del núcleo del reclamo legal.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí