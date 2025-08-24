Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Cristina Kirchner acudirá a la Corte Suprema para pedir que le quiten la tobillera

Además, a través de su defensa, solicitará que se flexibilice el régimen de visitas

Cristina Kirchner acudirá a la Corte Suprema para pedir que le quiten la tobillera
24 de Agosto de 2025 | 17:20

Escuchar esta nota

Cristina Kirchner presentará la próxima semana un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para que se elimine el dispositivo electrónico que monitorea sus movimientos y se modifique el actual sistema de autorizaciones para recibir visitas en su domicilio. 

La defensa, compuesta por los abogados Alberto Beraldi y Aru Llernovoy, elevará este reclamo luego de que la Cámara Federal de Casación rechazara el intento de apelación para acceder al máximo tribunal. En ese ámbito también habían solicitado apartar a los magistrados actuales, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, argumentando falta de imparcialidad, medida que repetirán en este nuevo planteo.

Desde la defensa se sostiene que el dispositivo no previene una fuga, sino que solo alerta si se sale del perímetro autorizado, y apuntan a que Kirchner siempre cumplió con las condiciones judiciales, incluidos viajes autorizados al exterior y retornos dentro de los plazos dispuestos. Además, sostienen que su condición de figura pública y la custodia policial permanente impiden que pueda fugarse sin ser detectada. 

En cuanto al régimen de visitas, el tribunal actual permite el ingreso libre de familiares, médicos, abogados y custodia, pero requiere autorización judicial previa para cualquier otra persona. La defensa cuestiona esta disposición por no contar con respaldo normativo y señalar que no corresponde imponer restricciones de ese tipo a quienes cumplen prisión domiciliaria.

Este nuevo planteo será el primero que recibe la Corte Suprema proveniente de Kirchner tras quedar firme su condena en la causa Vialidad. La resolución de este recurso, que incorpora tanto el pedido de remoción del dispositivo como la modificación del régimen de visitas, estará a cargo de los tres ministros recusados, cuyo rechazo a apartarse forma parte del núcleo del reclamo legal.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

