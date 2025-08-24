Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

"Las patrullas se subieron a lo verde": continúa la tensión con los manteros en Meridiano V

"Las patrullas se subieron a lo verde": continúa la tensión con los manteros en Meridiano V
24 de Agosto de 2025 | 10:45

Escuchar esta nota

Luego de los momentos de tensión que se vivieron durante la jornada de ayer, esta mañana apareció un nuevo operativo policial donde decenas de patrullas municipales se subieron al predio verde de Meridiano V para impedir que los manteros instalen sus productos en la zona de la avenida 72 y 17. 

Lo sorpresivo de esto es que, previo a que los manteros lleguen al lugar, ya hay patrullas municipales explicaron: "Están llegando y están subiendo arriba de la parte verde para que no podamos estar". La convocatoria tiene lugar desde este mediodía y se espera gran cantidad de gente en lo que llamaron una "mateada". 

"Nos juntamos tipo 10 de la mañana para hacer una mateada, pero nos contaron que antes que lleguemos ya hay más de 50 patrullas que subieron al predio verde de Meridiano V para que no nos podamos poner ahí y tirar la manta. Vamos a ir de nuevo y vamos a llevar nuestras banderas", explicó una mantera a este medio.

¿QUÉ PASÓ AYER SÁBADO EN MERIDIANO V?

Sin autorización municipal, la zona elegida por los ambulantes (72 y 17) fue escenario de un fuerte operativo de la Comuna, con intervención policial, que duró todo el día ante la presión de los vendedores por lograr una autorización para trabajar al manos provisoriamente en ese lugar. Todo comenzó ayer sábado, cuando un grupo de feriantes comenzó a desplegar mantas en el corredor verde de la avenida de Circunvalación para intentar armar sus habituales puestos de trabajo, pero, cerrado el parque Saavedra, en una nueva ubicación.

LE PUEDE INTERESAR

¿Incendio intencional en una agencia de autos de Ensenada? Hay dos detenidos y un vehículo secuestrado

LE PUEDE INTERESAR

Asesinó a un menor, estuvo prófugo casi dos años y cayó porque su ex novia denunció en redes que la maltrataba

El movimiento inusual llamó la atención de algunos vecinos del barrio y provocó una rápida respuesta oficial, con agentes de la policía bonaerense y la secretaría de Seguridad y de Control Urbano de la Comuna.

“No habíamos puesto nada para vender. Solamente, pusimos las mantas. Lo que intentamos hacer hoy a la mañana (por ayer) fue tomar este espacio, donde podemos seguir trabajando hasta que esté nuestro lugar de reubicación, porque tenemos que seguir trabajando”, subrayó Sofía Loayza, referente de los manteros. Y detalló: “Nos dijeron que si poníamos la manta nos iban a secuestrar las cosas, que nos iban a sacar, poner multas y nos podían llevar presos. O sea, una serie de amedrentamientos terribles”.

Como parte del plan de recuperación de espacios públicos de la Municipalidad, el histórico Parque Saavedra, ubicado entre las calles 12 a 14 y 64 a 68, se encuentra cerrado al tránsito peatonal, por tareas de limpieza y refacción, desde el 6 de agosto pasado. Con un plan de obra de renovación y reconstrucción, que según fuentes oficiales, duraría tres meses, la acción con los manteros y feriantes había comenzado semanas atrás desde su anuncio oficial.

En paralelo, la Comuna inauguró ayer un nuevo espacio en Villa Elvira para relocalizar a algunos ex manteros del Parque Saavedra. Situado en 96 y 117, cuenta con estacionamiento, gazebos, propuestas comerciales, alternativas culturales y un sector gastronómico. Este lugar, según informaron, busca ofrecer “mejores condiciones laborales y una nueva experiencia de compra a los vecinos de la ciudad”. Está situado a metros de la feria que se creó hace 28 años, tras un conflicto con manteros de la avenida 7.

El nuevo paseo, se informó, funcionará los días jueves, sábados y domingos y feriados, de 11 a 18. El caso es que quienes protestaban ayer no aceptan esa mudanza.

“Iban a entrar alrededor de 100 o 150 personas, pero nosotros somos más de mil familias, por lo que no entramos ni de casualidad”, explicó Loayza.

“Nosotros les dimos a las autoridades un proyecto de reubicación a Meridiano V. En esos espacios verdes van a poder entrar las familias que quedaban por fuera del plan de relocalización que ofrece la Municipalidad”, añadió la portavoz del grupo en referencia a la feria creada en un plan de reubicación de manteros del centro de la Ciudad.

Según se indicó desde la Comuna, el nuevo paseo en Villa Elvira “permitirá que los manteros del Parque Saavedra tengan un lugar para desarrollar su actividad en el marco de la normativa vigente; en tanto que favorecerá al barrio de Villa Montoro en su desarrollo económico y social”.

La propuesta, se detalló, alcanzó a personas que se registraron en el Censo General de Vendedores/as del Parque Saavedra e incluyó dos alternativas: la capacitación en oficios y la relocalización en paseos de compras”.

La protesta en Meridiano V duró hasta la caída del sol. “Esto no es un capricho. Responde al contexto y circunstancias”, dijo Matías Celentano, otro referente de los manteros y rechazó al paseo de 96 y 117, por tratarse de “algo totalmente diferente al espacio de trabajo que teníamos durante años”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Tirate o te doy un tiro”: lo amenazaron con un arma y saltó de su auto en movimiento en La Plata

Gimnasia mostró muy poco en San Juan y perdió ante San Martín 1 a 0 por un gol de penal

Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza

“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": más chats del personal del laboratorio

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

VIDEO.- Fantino estalló por las presuntas coimas en el Gobierno: "Si chorearon que vayan a Guantánamo"

La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata

Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó
+ Leidas

El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua

Uno por uno

Crece la tendencia de las parejas DINK No quieren ser padres

La bronca de la madre del platense Ian Moche

Volvió el juego mediocre que tanto enojó a su gente

Una pareja de jubilados sufrió un incendio y necesita ayuda en La Plata

Última práctica de Estudiantes antes de recibir a Aldosivi

El Lobo decepcionó y le dio vida a San Martín
Últimas noticias de Policiales

¿Incendio intencional en una agencia de autos de Ensenada? Hay dos detenidos y un vehículo secuestrado

Asesinó a un menor, estuvo prófugo casi dos años y cayó porque su ex novia denunció en redes que la maltrataba

Golpe brutal en Berisso: asfixian a una abuela y roban una fortuna

Revuelcan a una mujer en medio de un asalto
Deportes
La agenda del domingo viene hipercargada de deportes: horarios, partidos y TV
El Lobo decepcionó y le dio vida a San Martín
Volvió el juego mediocre que tanto enojó a su gente
“Me voy disconforme con el rendimiento”
Primera titularidad para Castro
La Ciudad
Una pareja de jubilados sufrió un incendio y necesita ayuda en La Plata
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Los números que salieron hoy domingo en EL DIA
Domingo fresco pero soleado todo el día: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Manteros del Parque Saavedra intentaron instalarse en Meridiano V
Espectáculos
Mirtha Legrand habló sobre las muertes por fentanilo: “Son asesinos, porque matan gente”
¿Por qué es tan cruel el amor?: los famosos envueltos en engaños, rupturas y polémicas separaciones
La muerte de Matthew Perry; una historia de terror que tiene a su villana: la Reina de la ketamina
El camino a los Oscar: Venecia muestra a las primeras aspirantes a los Premios
Choluleando por una banca
Información General
Aerolíneas Argentinas cancelará este domingo 46 vuelos por el paro de los Controladores aéreos
Turbulencias aéreas: el cambio climático las agrava
Registran un récord histórico de ballenas francas australes
Controladores: Aerolíneas denunció al gremio
Cambio del huso horario en el país: sensación de "jet lag" y otras consecuencias que podría causar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla