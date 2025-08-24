Agustín Canapino fue el más veloz en el Turismo Carretera en Buenos Aires

Desbarataron una red ilegal de atención médica: allanamientos en La Plata por la muerte de una mujer
El piloto Agustín Canapino consiguió un gran triunfo en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, en el marco de la décima fecha del Turismo Carretera, correspondiente al campeonato 2025.
Christian Ledesma y Marcelo Agrelo completaron el podio. Además, dicha cita cerró la etapa regular y dio a conocer los doce corredores clasificados a la Copa de Oro.
El comienzo de la carrera tuvo una pareja largada en la que Mariano Werner y Elio Craparo se batieron a duelo para quedarse con el liderato. Finalmente fue el de Chacabuco quien consiguió la primera plaza, con Canapino ubicado en la tercera posición.
Más adelante, mientras Craparo dominaba cómodamente la contienda, Werner y Canapino se batían a duelo por la segunda posición. El de Arrecifes no cesaba en su intento por sobrepasarlo, pero el entrerriano se defendía con gran categoría.
Sin embargo, en la vuelta ocho, Canapino consiguió adelantar al Ford Mustang y se colocó como nuevo escolta. Parecía que todo sería a favor de Craparo, pero un trompo por parte de Gastón Ferrante en el giro 22 derivó en la primera salida del auto de seguridad. En el relanzamiento el “Titán” superó con soltura al Challenger y se convirtió en líder en el mítico circuito.
A su vez, Craparo se despistó en la última vuelta y debió abandonar la competencia luego de estar al borde de la victoria durante gran parte de la misma. Finalmente, Agustín Canapino culminó un gran fin de semana y se llevó un triunfo fundamental para la Copa de Oro 2025.
