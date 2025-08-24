Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Aerolíneas Argentinas cancelará este domingo 46 vuelos por el paro de los Controladores aéreos

La medida de fuerza afectará a más de 4.400 pasajeros

Aerolíneas Argentinas cancelará este domingo 46 vuelos por el paro de los Controladores aéreos
24 de Agosto de 2025 | 07:45

Escuchar esta nota

Aerolíneas Argentinas informó ayer a la noche, mediante un comunicado, que su programación para hoy domingo se verá alterada por la medida de fuerza impulsada por el gremio de controladores aéreos, ATEPSA.

Indican que, de concretarse el escenario previsto, al menos 4.400 pasajeros estarán afectados por 46 cancelaciones (todas en vuelos de cabotaje), además de 122 reprogramaciones, dentro de una operación prevista de 320 servicios programados para la jornada.

La medida del gremio ATEPSA, tal como fue comunicada, impedirá despegues de todo tipo en todo el país en las franjas horarias de 13 a 16 hs, y de 19 a 22 hs.

Desde la compañía señalaron que “la naturaleza de la medida podría incidir en los horarios de arribos y partidas durante todo el día. Por este motivo, solicitamos a nuestros pasajeros estar atentos a posibles modificaciones en sus vuelos”.

Advirtieron que “aquellas modificaciones que sean programadas con antelación serán informadas a través del correo electrónico ingresado como contacto en la reserva. En caso de haberse realizado la compra en una agencia de turismo, se aconseja consultar por esa vía”.

“Recomendamos utilizar los canales de autogestión en la aplicación de Aerolíneas Argentinas (disponible en iOS y Android) o vía la web aerolineas.com, donde además encontrarán información sobre otros canales de atención”, apunta el comunicado.

Y finaliza lamentando “profundamente los inconvenientes que esta situación pudiera generar” y reafirmando su compromiso con “brindar un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales como esta”.

