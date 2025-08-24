¿Por qué es tan cruel el amor?: los famosos envueltos en engaños, rupturas y polémicas separaciones

El 2025 está pegando duro en el corazón de los famosos y, hasta el momento, está siendo un año cargado de rupturas inesperadas y desencuentros amorosos. Uno de los más sonados es sin dudas el de Nico Vázquez y Gimena Accardi, quienes estuvieron juntos por 18 años y terminaron abruptamente hace unos meses, causando un gran shock entre sus fans, quienes los veían como una de las parejas más sólidas de la farándula local.

La ruptura de Accardi y Vázquez causó aún más revuelo cuando esta semana se confirmó que la actriz le había sido infiel a su esposo, situación que volvió más escandaloso el fin de esta relación. “A la única persona que le debía explicaciones, que es Nico, ya se las di. En 18 años uno comete errores. Yo cometí uno. Me mandé una cag... malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer. Es cierto lo que se dijo, pero la mitad de las cosas, la otra no y de eso no me voy a hacer cargo. Y también es lo que necesito aclarar de algún modo”, dijo, en referencia a las versiones de que el tercero en discordia habría sido su compañero de teatro, Andrés Gil, pareja de Candela Vetrano.

Katy y Orlando rompieron tras su compromiso

Previo a esto, otra pareja que decidió decir “adiós” fue la de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich tras 14 años de amor. La modelo y el exjugador confirmaron su ruptura amorosa en medio de rumores de crisis, asegurando que “no hay polémicas ni terceros en discordia”. En diálogo con Juan Etchegoyen, Darío aseguró que el fin de su relación se dio en buenos términos: “Por las nenas fue todo bastante bueno dentro de lo que implica una separación”, aclaró.

A pesar de que no hablaron sobre los motivos exactos de esta decisión, en LAM revelaron que habría sido un desgaste de años. “Ella sigue súper enamorada, él no tanto. Por eso se fue de la casa”, dijo Pepe Ochoa, y recordó que las versiones de crisis sobre la dupla venían desde mayo de este año.

En el plano internacional, una dupla de estrellas que causó revuelo con su ruptura fue la de Katy Perry y Orlando Bloom. La cantante y el actor estaban comprometidos para casarse desde el 2021, y a pesar de que habían tenido sus altibajos a lo largo de los años, el nacimiento de su hija, Daisy, los había unido. Sin embargo, el final de la relación se conoció de forma abrupta en julio mientras la artista se encontraba en una gira mundial. A pesar del revuelo, ambos prefirieron guardar silencio.

Vázquez y Accardi, rompieron tras 18 años de amor

UN AGOSTO CARGADO DE DESAMOR

Agosto aún no termina y en lo que va del mes muchas parejas famosas decidieron tomar caminos opuestos. Recientemente, se conoció la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichellis. El matrimonio estaba junto desde 2007 cuando la modelo brillaba en Carlos Paz y el “Bailando por un sueño” y decidió dejar todo por amor para mudarse a Alemania, donde el futbolista ejercía su carrera con el Bayer Munich. Allí tuvieron a su primer hijo, Bastián, y formaron una gran familia con la llegada de Lola y Emma.

En el último tiempo, la relación de Evangelina y Martín estuvo cargada de versiones de infidelidades y crisis, pero en cada oportunidad, la figura se encargó de desmentirlo hasta que el pasado 14 de agosto la ruptura quedó confirmada. “Estoy separada. Estamos muy bien, no voy a dar detalles porque hay una familia y tres hijos. Mi vida no es un show y mi familia no es un circo”, dijo Anderson, tras el quiebre.

En esta misma semana, otra dupla que sufrió la maldición de este año fue Mica Tinelli y “Lisandro “Licha” López. La hija de Marcelo Tinelli y el ex Boca Juniors finalmente confirmaron su ruptura en medio de meses de especulaciones sobre una supuesta crisis.

Fue la empresaria quien confirmó que el amor se acabó: “Es verdad que estamos separados, ya venimos de una crisis que se fue complicando cada vez más”, dijo a través de un mensaje de WhatsApp enviado a Paula Varela en “Intrusos”. “La distancia en algún momento ya se vuelve imposible. Más cuando cada uno prioriza sus trabajos, como fue en el caso nuestro”, agregó, dejando ver las causas del final de la relación.

Demichelis y Anderson ya no son pareja

En medio de tantas separaciones, otra pareja que dijo “no va más” fue la de Marina Calabró y Rolando Barbano. Si bien esta relación estuvo cargada de polémicas e idas y vueltas desde su inicio, las cosas parecían estar encaminadas hasta que repentinamente él le habría pedido un “tiempo”. “Ella hablaba sin parar de él en la radio, dele que te dele. Él le comentaba todo en Instagram, pero durante una semana y media no le contestaba nada”, relató Pepe Ochoa y agregó: “Nadie se dio cuenta, pero yo estaba viendo el programa de Sergio Lapegüe un día y se van a una nota, y se la escucha a Marina llorar a mares”.

Fue luego de esta situación que el panelista logró confirmar la crisis de Calabró y Barbaro: “Me dijeron que él le había pedido ese tiempo a ella”, señaló y reafirmó que la panelista dejó de nombrarlo.

Otra separación que llegó en agosto fue la de Tuli Acosta y Lit Killah. Fue la cantante y streamer la que contó la verdad, asegurando que la ruptura se dio en buenos términos. “Queríamos decidirlo con Mauro (Lit Killah), pero no sabíamos cómo porque no queríamos caer en lo tradicional. No somos más pareja, pero seguimos siendo los de siempre, seguimos siendo amigos, familia y va a seguir siendo así siempre para mí”, dijo en Luzu la joven. “La forma más sincera de amar es ser sincero”, agregó.

LA REINI Y HOMERO PETTINATO: LA HISTORIA DE LA BELLA Y LA BESTIA

Otra ruptura por demás sonada fue la de Homero Pettinato y Sofía “La Reini” Gonet. La relación comenzó en el verano durante el streaming de OLGA y se afianzó con el correr de los meses; sin embargo, de forma imprevista la pareja terminó. Pero lejos de que esto quedara puertas hacia adentro, la influencer decidió romper el silencio y dedicarle un fuerte descargo al humorista.

“Aun así me quedé, parte uno de 65 (…) Se quedó dormido en nuestro primer viaje de pareja que organicé e invité yo. Se le metió una rata en la casa y como era tan vago para deshacerse de ella, decidió que convivamos con la rata”, expresó en un video de TikTok, plataforma en donde acumula casi un millón y medio de seguidores.

En su relato, Gonet trató a Pettinato de aprovecharse monetariamente de ella: “En un momento estaba sin un peso y se quería comprar un proyector a toda costa, carísimo. Me insistió para que se lo compre, y yo la verdad que estaba intentando zafar y me hacía la bol... hasta que lo encontré agarrándome la tarjeta para comprárselo”, contó.

Homero y La Reini terminaron de la peor manera

Luego, la joven también reveló que pese a estar en una relación monogámica, encontró chats de Homero con sus exparejas y también interacciones en las redes con otras mujeres. “Salimos juntos con su grupo de trabajo y me dejó sola toda la noche. Cuando lo encontré estaba hablando con una mina. No me pasaba a buscar ni para ir a sus propias reuniones familiares”, agregó Gonet en el video que rápidamente generó un escándalo.

El descargo de Homero no se hizo esperar y tras hacer un video en redes burlándose de la situación, decidió hablar más seriamente en su stream en OLGA. “Nunca me van a escuchar hablar mal de Sofía ni decir nada malo de alguien que amé o que amo o que quiero, que fue parte de mi vida”, aseguró. “Nos despedimos en buenos términos, nos despedimos bien y después, por razones que yo realmente desconozco, decidió hacer este video hablando pestes de mí. Con lo cual tengo ahora un montón de hate encima de gente diciéndome principalmente gordo mugriento”, agregó, consternado, pero intentando bajarse de la polémica.