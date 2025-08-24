Desbarataron una red ilegal de atención médica: allanamientos en La Plata por la muerte de una mujer
Desbarataron una red ilegal de atención médica: allanamientos en La Plata por la muerte de una mujer
Fentanilo mortal: cómo fue la contaminación que provocó 96 muertes
Coimas en ANDIS: entre celulares bloqueados y sobres con dinero, ¿cómo sigue la investigación?
Sigue la tensión con los manteros en Meridiano V tras el fuerte operativo de seguridad
Estudiantes dio a conocer los futbolistas convocados para recibir a Aldosivi en UNO
Con gol de la Bestia Merentiel, Boca le gana 1 a 0 a Banfield en La Bombonera
VIDEOS. Gol y asistencia exquisita: el ex Gimnasia Alan Lescano brilló en la goleada del Bicho ante Racing
VIDEO.- Impactantes imágenes del incendio en una agencia de autos de Ensenada: hay cuatro detenidos
En fotos | A puro sol, las colectividades colombiana, ecuatoriana y venezolana celebran la Fiesta Tricolor en Plaza Moreno
"Apesta": primer candidato libertario porteño rompió el silencio sobre el escándalo de audios
Agustín Canapino fue el más veloz en el Turismo Carretera en Buenos Aires
Cristina Kirchner acudirá a la Corte Suprema para pedir que le quiten la tobillera
"Como un cornudo": la dura opinión de Mirtha Legrand sobre la revelación de Gime Accardi
La Comuna licita el transporte: cuáles son las nuevas líneas que se analizan
Nicolás Carrizo, jefe de la banda de Los Copitos, le pidió sus “sinceras disculpas” a Cristina Kirchner
VIDEO. Así fue la increíble definición en el Moto3 con el argentino Valentín Perrone como protagonista
La bronca de la madre del platense Ian Moche: "Es inhumano, despreciable"
La Municipalidad de La Plata le otorgó $10 millones al Club Villa Lenci para obras
El cimbronazo en la Rosada, el posible impacto en la Provincia y una disputa sin tregua
Los escándalos de la política alejan cada vez más a la gente de las urnas
El establishment está inquieto por la suba de tasas y los controles
Un Gobierno a ciegas y con temor a que la causa escale hacia arriba
La familia platense Kovalivker, es la propietaria de Suizo Argentina
Crece la tendencia de las parejas DINK No quieren ser padres
Panorama económico: el mercado argentino se fue otra vez a la banquina
Los jóvenes platenses que deciden casarse: dar el sí, aunque ya no esté de moda
Causa Fentanilo: el futuro judicial de Furfaro y el rol de los imputados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Continúa la investigación por el fentanilo mortal producido por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, dirigidos por Ariel García Funfaro que provocó, hasta el momento, 96 muertes. Las preguntas sobre cómo sucedió la contaminación son el foco principal de las tareas de los investigadores.
El caso fue destapado por la investigación judicial que lleva adelante el juez Ernesto Kreplak, acompañado por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nº1 de La Plata, que apunta a una serie de irregularidades en la producción del fentanilo contaminado. El proceso de fabricación estuvo marcado por fallos en los protocolos y la manipulación negligente de sustancias clave, lo que permitió que productos con bacterias mortales llegaran al mercado sin ser detectados.
Según los fiscales Diego Iglesias y María Laura Roteta, la contaminación ocurrió en la planta de Laboratorios Ramallo S.A., ubicada en Buenos Aires, a través de varios errores en el proceso de producción. En particular, se destaca el uso inadecuado del Agua para Inyectables (WFI), un componente esencial para la elaboración del fentanilo, que no se sometió a los controles rigurosos requeridos por la normativa.
Además, los lotes de fentanilo involucrados, el 31.202 y el 31.244, fueron enviados al mercado sin que se completaran los ensayos de simulación habituales, lo que aumentó el riesgo de que el producto estuviera contaminado.
El caso se agravó por la falta de trazabilidad en los controles de calidad. En lugar de realizar pruebas específicas para cada lote, los ensayos de esterilidad se hacían en conjunto con hasta ocho lotes diferentes, lo que dificultaba la detección de contaminantes.
Las bacterias halladas en los productos fueron identificadas como Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae, dos microorganismos que, al ingresar en el cuerpo humano, pueden provocar infecciones graves y fatales, especialmente en pacientes con enfermedades preexistentes.
La ciudad de La Plata, epicentro de varios de los casos, se vio especialmente afectada por la distribución de estos lotes contaminados. En el Hospital Italiano de la ciudad, al menos ocho pacientes murieron tras recibir el fentanilo adulterado. Según los informes del Cuerpo Médico Forense, las bacterias presentes en el fentanilo agravan condiciones preexistentes y contribuyeron a un desenlace fatal.
Los estudios realizados por el Instituto Malbrán confirmaron la presencia de las bacterias mencionadas en las ampollas distribuidas por HLB Pharma, lo que refuerza la gravedad de la contaminación y su impacto en el sistema de salud del país. De las 96 muertes confirmadas hasta el momento, al menos 15 corresponden a personas de La Plata, un dato que resalta la devastación local provocada por este brote.
El caso no solo pone en evidencia fallos en el control de calidad de los productos farmacéuticos, sino también una red de complicidad dentro de la empresa. Las conversaciones de WhatsApp recuperadas por la Justicia, en las que se discuten prácticas como "hacer cosas dibujadas" o "producir en el aire con respecto a la documentación", han expuesto cómo los responsables del laboratorio estaban al tanto de las irregularidades y las minimizaban con total desprecio por la seguridad de los pacientes.
El rol de Ariel García Furfaro, director de HLB Pharma y de Laboratorios Ramallo, ha sido clave en la trama. Junto con sus hermanos y otros directivos de la empresa, fue detenido en relación con la investigación, que avanza rápidamente para esclarecer las responsabilidades y determinar cuántas personas resultaron víctimas de este crimen sanitario.
Las autoridades continúan con la investigación, con el objetivo de mejorar los controles de calidad y la trazabilidad en la fabricación de productos farmacéuticos. Los fiscales buscan esclarecer cuántos otros lotes contaminados pudieron haber llegado a los pacientes, mientras se refuerzan las medidas para evitar que este tipo de tragedias se repita.
Este caso pone en evidencia las falencias del sistema de control sanitario y la falta de medidas efectivas para proteger a los pacientes. Mientras tanto, las víctimas y sus familias siguen buscando justicia, en un país donde la confianza en los controles médicos y farmacéuticos ha quedado gravemente dañada.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí