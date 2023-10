IPhone 15 Pro: las claves de un producto que revoluciona todo

En el siempre cambiante mundo de la tecnología, Apple dio un nuevo paso hacia el futuro con el lanzamiento del iPhone 15 Pro. Este nuevo dispositivo generó un gran revuelo entre fotógrafos, músicos y aficionados a la tecnología, que buscaban mejorar sus habilidades creativas. En este artículo, se explora cómo el iPhone 15 Pro demostró ser una herramienta revolucionaria para cineastas y creadores de contenido, a partir de la experiencia personal de un usuario que se aventuró a recrear parte de un video musical con este dispositivo.

Primeramente, es un dispositivo de alta gama. Ante esto, si bien se estimaba que sus precios iban a variar al alza, en Estados Unidos se mantuvieron: el iPhone 15 estándar tiene un precio inicial de 799 dólares para el modelo de 128 GB, con incrementos de precio a medida que aumenta la capacidad de almacenamiento. El iPhone 15 Pro, con su configuración base, comienza en US$ 999 y ofrece opciones de almacenamiento de hasta 1 TB. Mientras tanto, el iPhone 15 Pro Max, el tope de gama, es el más caro de todos, con precios que comienzan en US$ 1119 y llegan a US$ 1599 para la configuración de 1 TB.

Sin embargo, en Argentina, la incertidumbre rodea la llegada de estos dispositivos, aunque se estima que podrían llegar a mediados de noviembre. Apple no tiene presencia directa en el país, y los importadores o licenciatarios oficiales enfrentan obstáculos relacionados con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Aunque algunos expertos sugieren una posible disponibilidad a partir de los meses de verano, la fecha de lanzamiento es aún incierta. Además, los precios finales en Argentina pueden verse afectados por impuestos, incluyendo el IVA, el impuesto interno, el arancel de importación y el impuesto país, lo que podría resultar en un costo significativamente mayor para los consumidores argentinos.

A causa de la fuerte carga impositiva sobre productos electrónicos que impacta en un 80% en el precio y la realidad económica del país, el iPhone 15 podrían costar hasta tres veces más que en Estados Unidos.

Para tener alguna noción al respecto, hay que tener en cuenta que actualmente el iPhone 14 se puede conseguir entre 1º.384.999,00 (U$D 2.165) y 1.904.999,00 pesos (U$D 2.978) en la configuración de 128 GB de almacenamiento, según el reseller oficial MacStation

La versión con 256 GB comienza en 1.564.999,00 y llega a 2.064.999,00 pesos en su modelo Pro Max. Aquellas con 512GB y 1TB no aparecen listadas.

MÁS DETALLES

Para muchos entusiastas de la tecnología, el GAS (Síndrome de Adquisición de Engranajes) era un sentimiento familiar. Fue una compulsión por adquirir nuevos dispositivos, a menudo impulsada por el deseo de mejorar creativamente sin tener que invertir una gran cantidad de esfuerzo. El iPhone 15 Pro Max se presentó como una solución a este problema, con la promesa de ser una herramienta excepcional para los cineastas.

El desafío era ambicioso: recrear parte del video musical de Olivia Rodrigo para la canción “Get Him Back!” que fue filmada íntegramente con un iPhone 15 Pro. El objetivo era evaluar hasta qué punto este dispositivo podría compensar la falta de experiencia y conocimientos en el ámbito de la producción de video.

LAS LIMITACIONES

El proceso de recreación del video musical no fue tarea fácil. Requirió un arduo trabajo de rodaje que tomó aproximadamente cinco horas para capturar 22 segundos de metraje. El equipo disponible para este proyecto tenía un presupuesto limitado de $120, que se utilizó para comprar luces y una “jaula” para el iPhone.

La edición del metraje también fue un desafío, pero se logró gracias a una prueba gratuita de tres meses de Final Cut Pro de Apple. Aunque la publicidad de Apple destacaba el uso de la aplicación de cámara predeterminada del iPhone, se optó por utilizar Final Cut Pro para dar forma al proyecto.

Un equipo básico de productores de video del Washington Post y un reportero de la mesa de ayuda se unieron al desafío para representar a Olivia Rodrigo en la producción del video.

LOS RESULTADOS

El resultado fue sorprendente. El video musical recreado con el iPhone 15 Pro demostró la capacidad del dispositivo para capturar escenas de alta calidad, incluso en manos de personas sin experiencia en producción de video. El proceso de edición se completó con éxito, lo que demostró que el dispositivo era una herramienta valiosa para creadores de contenido aficionados.

A pesar de su éxito, algunos informes iniciales sugirieron que los modelos de iPhone 15 experimentaron problemas de sobrecalentamiento con ciertas aplicaciones de terceros. Apple respondió a estos informes y trabajó en soluciones de software para abordar este problema. La empresa aseguró que estos problemas de sobrecalentamiento no representaban un riesgo para la seguridad y que los dispositivos tenían protecciones internas para regular la temperatura.

EL FUTURO

A pesar de los desafíos iniciales, la demanda del iPhone 15 Pro parecía sólida, con entregas retrasadas debido a la alta demanda. Los avances en el procesador, la cámara y el sistema de carga hicieron que este dispositivo fuera atractivo para aquellos que buscaban una actualización. Con precios que comenzaron en $1,099, el iPhone 15 Pro prometía ser un dispositivo revolucionario que cambiaría la forma en que se creaba contenido visual.

En resumen, el iPhone 15 Pro demostró ser una herramienta valiosa para creadores de contenido y cineastas aficionados. A pesar de los desafíos iniciales, su capacidad para capturar imágenes de alta calidad y su rendimiento avanzado lo convirtieron en una inversión atractiva para aquellos que buscaban mejorar sus habilidades creativas. Con Apple trabajando en soluciones para los problemas iniciales, el futuro parecía brillante para este innovador dispositivo.

