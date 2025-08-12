“Yo no amenacé de muerte a la Vice”

El tuitero libertario llamado El Pubertario aseguró que no hizo amenazas contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien lo denunció por hostigamiento en la Justicia.

“Yo no amenacé de muerte a la vicepresidencia en redes”, expresó en declaraciones radiales. Según explicó, “conocía a Villarruel” y le “gustaba la forma en la que hablaba y explicaba”.

“En mi anterior cuenta tenía fotos con Villaruel y hasta mensajes felicitándola”, se defendió Pubertario. “Algunos intentaron boxearme, estaban muy ensañados conmigo porque cuando Villarreal quería ser Presidenta me alejé”, explicó.

“Me trataron de ñoqui y yo encontré a varios ñoquis en el Senado, lo subí a redes, pero es información pública”, indicó el tuitero libertario.

La titular del Senado presentó en la Justicia una denuncia contra varios tuiteros libertarios, entre ellos, Pubertario, por hostigarla en redes sociales.