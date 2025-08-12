Milei le respondió a Ian Moche y dijo que en X no actúa como Presidente

El presidente, Javier Milei, presentó ayer un escrito judicial en la causa que le inició la familia de Ian Moche, el niño platense de 12 años, activista e influencer autista a quien el mandatario asoció con “los kukas” en la red social X. En la denuncia, Milei fue intimado a borrar ese tuit, algo que se negó a hacer, amparado en el derecho a la libertad de expresión. Además, alegó que su publicación fue a título personal y no como Presidente (pese a que su cuenta en la red social tiene la verificación de un funcionario de Gobierno). También sostuvo que por ser activista el niño debe tolerar el debate y pidió que la demanda en su contra sea rechazada “de inmediato” por su “manifiesta improcedencia formal y conceptual”.

En este mismo expediente, el fiscal Oscar Julio Gutiérrez Eguía advirtió que el caso debía tramitarse en la justicia federal con el argumento de que cuando Milei tuitea desde la cuenta @JMilei, verificada con tilde gris, lo hace como Jefe de Estado. Con ese dictamen coincidió el titular del juzgado federal 4 de La Plata, Alberto Osvaldo Recondo, quien se declaró “competente” para intervenir en el caso y notificó de la demanda al Presidente.

Para Milei, en cambio, su publicación “constituyó una acción privada”, ya que, según interpretó, “el hecho de que una persona ostente un cargo público no convierte automáticamente en acto estatal todo lo que hace o dice en su vida personal o digital”. Agregó que él no había criticado a Moche sino al periodista que lo había entrevistado: Paulino Rodrigues, a quien volvió a aludir en el escrito judicial como “Pautino”.

La demanda contra el Presidente fue por retuitear una publicación de una cuenta libertaria en la que se ve al niño en tres fotos: junto a Cristina Kirchner; otra con Sergio Massa y finalmente una más con el periodista, acompañadas del siguiente texto: “Pautino llevó a un nene con autismo para que opere contra Milei. Resulta que el nene, Ian Moche viene de una familia ultra kirchnerista y ya lo habían utilizado con Massa y Cristina Kirchner”, decía el tuit de la cuenta Hombre Gris que reivindica a Milei y que el Presidente compartió con otro mensaje: “Pautino siempre del lado del mal. (...) Siempre del lado de los kukas... no falla...”.

Milei insistió en que Moche actuó “con la única finalidad de obtener la censura y eliminación de una opinión personal sobre un periodista” y aseguró que la demanda se inscribe dentro de lo que llamó la “cultura de la cancelación“.

Pese a que la publicación que compartió muestra al niño platense en tres fotos, el mandatario aclaró que “el tweet no menciona al actor ni directa ni indirectamente (...). Esto solo genera la sospecha de que el involucramiento por parte de adultos ‒quizá su letrado patrocinante‒ del actor en esta cuestión persigue únicamente finalidades políticas y de rédito personal”. En el mismo sentido que Milei se expresó en la causa el Estado Nacional, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, al argumentar que la cuenta de X con la tilde gris no es una cuenta oficial sino particular del Presidente.

En respuesta, el abogado de Moche, Andrés Gil Domínguez, sostuvo que la presentación del Presidente “desconoce que la protección especial otorgada a la libertad de expresión como derecho fundamental y como derecho humano tiene como principal objeto proteger a los particulares frente al poder y no al poder frente a los particulares, especialmente, si se trata de un niño que pertenece al espectro autista”.

El letrado marcó además una contradicción de Milei: “Fijó su domicilio en la residencia de Olivos asumiendo de esta manera su carácter de Presidente, descartando ser un mero particular”, mientras tachó de “cínica” la contestación presidencial.

Ahora, el juez Recondo tiene 48 horas para resolver si ordena o no a Milei eliminar su mensaje.