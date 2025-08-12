La oposición desafía y presiona con proyectos de gobernadores

La Cámara de Diputados será escenario esta semana de una nueva ofensiva opositora que buscará dictaminar una siere de proyectos impulsados por gobernadores.

La idea es votar esas iniciativas junto con el rechazo a los vetos de las leyes jubilatorias y de discapacidad, en una sesión que se impulsará para dentro de diez días.

Tras haber provocado el miércoles pasado una docena de derrotas al oficialismo, el conglomerado opositor integrado por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, y la Coalición Cívica, volverá a desafiar al Gobierno luego de los cuestionamientos del presidente Javier Milei a estas fuerzas políticas.

La intención opostiora es emitir dictamen mañana sobre los proyectos de reforma de la distribución del impuesto al combustible, de la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), de la emergencia en materia de ciencia y el plan de salud para prevenir el Alzheimer.

Los bloques opositores quieren tener firmados los despachos, luego de haber aprobado el miércoles pasado los emplazamientos, que habilitan el tratamiento de los proyectos propiciados por los gobernadores para poder tratarlos el 20 de agosto.

De todos modos, fuentes parlamentarias señalaron que un sector de la oposición quiere atar la sanción de los proyectos de combustibles y ATN a que los gobernadores se comprometan a respaldar los vetos que dictó el Presidente al aumento de las jubilaciones y la emergencia de discapacidad.

Por ese motivo, los bloques opositores harían una fuerte presión sobre los gobernadores y en especial hacia aquellos que integran el “Grito Federal” que son los mandatarios de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de Córdoba, Martin Llayorda, de Chubut, Ignacio Torres, y Jujuy Carlos Sadir y de Santa Cruz, Claudio Vidal, para que sus legisladores rechacen los vetos.

Hasta ahora los opositores no logran reunir los dos tercios para mantener la ley que aumenta en 7,2 por ciento las jubilaciones, el bono de 70 a 110 mil pesos, ni la prórroga de la moratoria.

el caso $Libra

La actividad se retomará hoy con la discusión en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones Poderes y Reglamento, que presiden el libertario Nicolás Mayoraz y la macrista Silvia Lospennato, para emitir un dictamen que destrabe el funcionamiento de la comisión investigadora sobre el caso $Libra.

Mañana, la mirada estará puesta en la reunión de la comisión de Presupuesto, que preside José Luis Espert (LLA), donde la idea es tratar los proyectos aprobados por el Senado sobre ATN y Combustibles con los que las provincias buscan hacerse de más fondos.