Estiman que las reservas deberían ser de US$93.000 millones

Caso YPF: mañana se resolverá en Estados Unidos si Argentina debe entregar las acciones de la empresa
Caso YPF: mañana se resolverá en Estados Unidos si Argentina debe entregar las acciones de la empresa
Crimen de Pablo Mieres: su familia fue aceptada por el juez como "particular damnificada"
A tres días del acto de Milei en La Plata, el oficialismo afina la estrategia de la campaña bonaerense
En fotos | La semana de huelga en la UNLP arrancó con un alto acatamiento en facultades y escuelas
VIDEO. Se subió a un árbol en el centro de La Plata y le pegaba con una rama a los transeúntes
Desmontaron el puesto policial ubicado en la rotonda de la Autopista La Plata
¿Pedro Silva Torrejón otra vez afuera?: cómo se encuentra la recuperación del defensor de Gimnasia
Estudiantes visita a Cerro Porteño, que tiene tres bajas importantes entre los titulares
Una moto y una camioneta protagonizaron un violento choque en City Bell: un conductor debió ser trasladado al hospital
La causa de las muertes por fentanilo suma elementos: "Además de la contaminación, ya se habla de otras hipótesis delictivas"
Wanda Nara, sobre L-Gante: “Elián estaba con minas al lado mío”
Benjamín Vicuña habló de la denuncia a la China Suárez por acusarlo de “adicto”
En La Plata, las fuerzas políticas acordaron una campaña limpia y respetuosa del espacio público
Marixa Balli con botón antipánico: “Estoy recibiendo amenazas tremendas”
El Gobierno evalúa medidas para incentivar la venta de autos 0Km.: ¿se viene un nuevo Plan Canje?
VIDEO. Dos barcos chinos chocaron al perseguir un barco filipino en mar disputado
Tres policías acusados de tratos denigrantes en una seccional: qué datos se revelaron en la indagatoria
Horas claves de la paritaria de estatales y docentes: el pedido de los gremios, que esperan el llamado de la Provincia
El accidente del cantante de Dale Q’ Va: se rompió el escenario y cayó en pleno show
Demi Lovato y los Jonas Brothers se reencontraron en el escenario y reavivan los rumores de Camp Rock 3
Foster Gillett puso los dólares y apagó momentáneamente el incendio en Uruguay
Gustavo Cerati cumpliría 66 años: Soda, secretos, legado y la huella de una joven platense
Trump toma el control de Washington DC y saca a las calles a la Guardia Nacional: "Invadida por pandillas violentas"
CONMEBOL homenajeó a Estudiantes con su versión animada: "Notifulbo y el tetracampeón"
Tras denunciar el falso video, Kicillof habló de la foto de Milei en La Matanza: “Huyó"
Brindarán una charla sobre la situación actual de los servicios públicos: quiénes disertarán y cómo participar
Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Las reservas brutas de la Argentina deberían rondar los US$93.000 millones pero poseen uno de los niveles más bajos entre los países de la región, de acuerdo a lo estimado en un informe de GMA Capital.
Al desglosar las aristas de la aprobación del Fondo Monetario Internacional (FMI) de la primera revisión del programa con Argentina, que habilitó un giro de US$2.000 millones, el reporte focalizó en la acumulación de divisas como el “punto débil”.
En este aspecto, remarcó la meta de engrosar las reservas “fue nuevamente el Talón de Aquiles”, recordando que el Fondo otorgó un “waiver” (una exención) tras verificarse un desvío de alrededor de US$3.600 millones respecto de la meta pactada en -US$1.958 millones (a precios de hoy).
Ante este escenario, puntualizó que “como medidas ‘correctivas’ para fortalecer la credibilidad, el FMI decidió eliminar la meta intermedia de septiembre y recortar en US$5.000 millones el objetivo de fin de año, aunque sin alterar el objetivo final de 2027”.
Así, reflejó que “el requisito remanente para 2025 sería un incremento cercano a US$3.600 millones”, precisando que “dado el perfil de vencimientos (casi US$4.400 millones) entre el Tesoro y el BCRA, el esfuerzo por engrosar el stock de divisas se daría mediante compras, emisiones de deuda internacional o privatizaciones”.
En este contexto, el informe revela que “Argentina figura entre los países de la región con menor nivel de reservas con respecto al nivel que se estima adecuado: solo un 54%”, contraponiendo con sus pares al indicar que “Chile se encuentra algo por encima (79%), mientras que Brasil y Uruguay se destacan (120% y 181%), respectivamente”.
LE PUEDE INTERESAR
Otra baja del dólar oficial frente a las tasas altas
LE PUEDE INTERESAR
Lanzan portal para acelerar ventas del Estado
De esta manera, desde GMA Capital calcularon que “si tomamos el ratio del promedio de la región (121%), el número nuestro debería estar más cerca de los US$93.100 millones”, cuando actualmente alcanzan los US$42.114 millones.
En este sentido, aportaron que “esta métrica supone que, aún bajo un esquema de flotación administrada, las reservas sostienen el equilibrio del mercado monetario”, señalando que “un nivel elevado (100%–150%) cubre al sistema ante eventuales salidas de capitales por menor rollover de deuda externa, desinversión, déficit comercial o pérdida de confianza en la moneda local”.
Con estas cifras presentes, consideraron que “es entendible la preocupación del principal acreedor de nuestro país”, haciendo hincapié en la sugerencia del FMI que hacia fin de año, “el Banco Central tenga un rol más activo en la acumulación de divisas”.
Al respecto, sostuvieron que “una forma recomendada en el Staff Report es priorizar compras en el mercado de cambios a través de un esquema anticipado, como ya lo hacen Chile, Colombia y México”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí