Le decomisan millones y propiedades a Báez

La Provincia llamó a los estatales para discutir el aumento salarial
Con alto acatamiento arrancó el paro docente en la Universidad
Fuera de estación, más caros: aumento de precio en la banana y el tomate
La demolición paralizada y se afianza el riesgo de una extensión de plazos
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Exceso de feriados y paros extensos, no son el rumbo a seguir
Los libertarios liman asperezas y preparan el acto en La Plata
¿Vuelve el plan canje de autos?, buscan estimular la venta de 0km
Gerchunoff en La Plata: “El individualismo puso en crisis a los partidos tradicionales”
Milei le respondió a Ian Moche y dijo que en X no actúa como Presidente
La oposición desafía y presiona con proyectos de gobernadores
Con distintas actividades y asueto celebran los 120 años de la UNLP
Organizan una charla abierta y gratuita sobre “Apostar está de moda”
Realizarán una jornada sobre la situación de los servicios públicos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Tribunal Oral Federal 4 ordenó el remate de estancias y la transferencia al Estado de tres millones de euros y un millón de dólares de cuentas bancarias que tenía en Bahamas y Suiza el empresario santacruceño Lázaro Báez, condenado a 15 años por lavado de dinero. La medida se tomó a horas de que venza el plazo -mañana miércoles- para que los sentenciados en la causa Vialidad ,entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, depositen el monto de lo decomisado.
Además, dispuso el remate de 56 propiedades de Báez y su hijo Martín -el de La Rosadita, también condenado-, incluyendo 10 estancias, quintas y chacras ubicadas en Santa Cruz, Buenos Aires y Chubut. El objetivo es recuperar parte de los 55 millones de dólares que el empresario cercano a los Kirchner debe pagar, más una multa millonaria.
Actualmente detenido por lavado de dinero en la causa de “La Ruta del Dinero K”, durante el kirchenrismo Báez pasó de tener una casa y un puesto cuando se privatizó el Banco de Santa Cruz a más de mil bienes, entre propiedades y vehículos, a pesar de que había mencionado solo $ 66 millones en su declaración jurada en 2013.
Por ese entonces había declarado que tenía solo 79 propiedades, muy lejos de los 440 inmuebles y 972 vehículos (incluida la maquinaria para obra pública) que se determinó que posee, lo que se traduce en 1.412 bienes de su propiedad.
De acuerdo a un informe judicial, Lázaro Báez registró un aumento de 12.127% en sus bienes, entre 2004 y 2015, mientras que su empresa insignia Austral Construcciones tuvo un crecimiento patrimonial mucho mayor, por el 45.313%.
LE PUEDE INTERESAR
“Yo no amenacé de muerte a la Vice”
LE PUEDE INTERESAR
La Provincia llamó a los estatales para discutir el aumento salarial
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí