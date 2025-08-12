Le decomisan millones y propiedades a Báez

El Tribunal Oral Federal 4 ordenó el remate de estancias y la transferencia al Estado de tres millones de euros y un millón de dólares de cuentas bancarias que tenía en Bahamas y Suiza el empresario santacruceño Lázaro Báez, condenado a 15 años por lavado de dinero. La medida se tomó a horas de que venza el plazo -mañana miércoles- para que los sentenciados en la causa Vialidad ,entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, depositen el monto de lo decomisado.

Además, dispuso el remate de 56 propiedades de Báez y su hijo Martín -el de La Rosadita, también condenado-, incluyendo 10 estancias, quintas y chacras ubicadas en Santa Cruz, Buenos Aires y Chubut. El objetivo es recuperar parte de los 55 millones de dólares que el empresario cercano a los Kirchner debe pagar, más una multa millonaria.

Actualmente detenido por lavado de dinero en la causa de “La Ruta del Dinero K”, durante el kirchenrismo Báez pasó de tener una casa y un puesto cuando se privatizó el Banco de Santa Cruz a más de mil bienes, entre propiedades y vehículos, a pesar de que había mencionado solo $ 66 millones en su declaración jurada en 2013.

Por ese entonces había declarado que tenía solo 79 propiedades, muy lejos de los 440 inmuebles y 972 vehículos (incluida la maquinaria para obra pública) que se determinó que posee, lo que se traduce en 1.412 bienes de su propiedad.

De acuerdo a un informe judicial, Lázaro Báez registró un aumento de 12.127% en sus bienes, entre 2004 y 2015, mientras que su empresa insignia Austral Construcciones tuvo un crecimiento patrimonial mucho mayor, por el 45.313%.