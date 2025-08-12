Con distintas actividades y asueto celebran los 120 años de la UNLP

en la expo del pasaje rocha habrá una actividad por los 120 años/ r.a.

La Universidad Nacional de La Plata celebra hoy sus 120 años con distintas actividades, en el Rectorado y en la Expo Universidad que comenzó ayer.

En la sede del Rectorado se llevará a cabo el acto oficial. Incluirá un homenaje especial a los ex presidentes de la Universidad del último período democrático.

La ceremonia comenzará a las 11.45 en el Patio Julieta Lanteri del edificio de la Presidencia, en 7 entre 47 y 48, y contará con la presencia de los decanos de las 17 facultades, los directores de los colegios del sistema de pregrado, secretarios, prosecretarios, referentes de los gremios docentes, nodocentes y de la Federación Universitaria de La Plata.

La actividad de celebración comenzará con la actuación del Coro Universitario, el Cuarteto de Cuerdas y el Quinteto de vientos de la casa de estudios. Además, se proyectará por primera vez el trailer oficial del documental: UNLP 120 años. También, se realizará la presentación del Libro-Objeto conmemorativo del 120° aniversario, ideado y producido por la Secretaría de Arte y Cultura junto a la Dirección General de Comunicación Institucional.

Por otra parte, en la Expo Universidad, que comenzó ayer y finalizará este jueves en el Pasaje Dardo Rocha. Hoy se realizará una jornada especial para celebrar el cumpleaños de la UNLP junto a miles de futuros ingresantes.

La exposición apunta a mostrar las carreras que se dictan en las 17 facultades de la Universidad local, con distintas atracciones.