¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros

En La Plata son varios comercios y empresas que buscan mano de obra. En todos los rubros. Es por eso que muchas de ellas eligen los clasificados del diario EL DIA, que se publican todos los días tanto en la versión papel como en la digital, para orientar su búsqueda y seleccionar a los postulantes.
Yacoub Developers se encuentra en la búsqueda de Arquitecto/a jefe de obra con perfil proactivo, resolutivo y con liderazgo operativo. Se valorará experiencia en obras de viviendas multifamiliares. Requisitos: experiencia comprobable en dirección y seguimiento de obras. Disponibilidad full time. Movilidad propia (excluyente). Residir en La Plata. Enviar CV con asunto “Jefe de obra” a: rrhh.yacoubdevelopers@yacoub.com.
Atención legal personalizada, divorcios, sucesiones, alimentos, régimen de comunicación, accidentes laborales, reclamos ante ART y derecho laboral. Dra. Florencia Arévalo - Tº 72 Fº 179 Tel. 221-591-2515, La Plata, seriedad y compromiso profesional.
DR. ALEJANDRO TORRICO, CALP Tº 71 Fº 239. SUCESIONES, DIVORCIOS CONSULTAS: 221-314-3142.
Elizabeth G. Aguilar, abogada C.A.L.P., sucesiones, civil, divorcio, alimentos. Celular 221-507-3295.
ESTUDIO JURIDICO ESPECIALIDADES, LABORAL, FAMILIA, ACCIDENTES DE TRANSITO, SUCESIONES, DIVORCIO, CONTRATOS. TELEFONOS 221-542-1072 Y 221-319-9289 Y MAIL: estudiojuridicojlc.jc@gmail.com.
BUSCAMOS PERSONAL. SI TE INTERESA SUMARTE A UN PROYECTO GASTRONOMICO ESPECIAL, ESTA PUBLICACION ES PARA VOS. QUE BUSCAMOS: CAJERO/A, MOZO/A, BARISTA, AYUDANTE DE COCINA. SI TE INTERESA Y CONTAS CON EXPERIENCIA, MANDANOS TU CV A: vianerrhh@gmail.com.
BUSCO ENCARGADO PARA LOCALES EN BAXAR, TURNO NOCHE, EXPERIENCIA COMPROBABLE EN PUESTOS SIMILARES EXCLUYENTE. ENVIAR CV A: sdiaz.mako@gmail.com.
Cafetería incorpora a su staff: pastelero, ayudante pastelero, bachero. Enviar CV indicando en el asunto el puesto pretendido. centrodeproduccionpaste@gmail.com.
Casa de comidas solicita ayudante de cocina con experiencia para turno noche. Enviar CV a: gastrolp02@gmail.com.
Grupo gastronómico incorpora personal para su centro de producción y locales. Busca: baristas, pastelera profesional y mozos, con experiencia comprobable. Enviar CV a: consultores.pop@gmail.com indicando en el asunto el puesto al que se postulan.
Restaurante busca camarera/o con experiencia excluyente. Llenar formulario de google: https://forms.gle/5BZp5hrsSnz2V1bt7.
Restaurante incorpora ayudante de cocina y mozo/a. Enviar CV a: rhbusco2025@gmail.com.
Se busca cheff y mozo/a con experiencia (excluyente) y buena presencia, zona 1 y 60 La Plata, buen ambiente laboral, se valora predisposición y responsabilidad. Enviar CV c/foto al contacto: gutzhouseburgers@gmail.com.
Se busca personal para restaurant con experiencia comprobable cocinero, moza, bachero. Dejar CV en Diag. 73 y 49 de 11 a 20 hs.
Se necesita mozo/moza y cocinero. Enviar CV a: valtellineseostaria@gmail.com.
Se solicita mozo/a, barista, cocinero y personal para cuidado de niños, con experiencia (excluyente en ambos puestos) para trabajar en restaurante dentro de zona céntrica. Es necesario contar con amplia disponibilidad horaria. Enviar con foto a: postulantes.rrhh74@gmail.com indicando en asunto el puesto solicitado.
SOMOS EL PERLA Y BUSCAMOS AYUDANTE DE COCINA CON O SIN EXPERIENCIA PARA LA SUCURSAL DE 25 Y 511 BIS. SI SOS DE LA ZONA DEJA TU CV DE MANERA PRESENCIAL!! TE ESPERAMOS.
!!!Chofer taxi La Plata, 8 hs, de 4.30 a 13.15 y de 13.15 a 21.15, conozca radio y GPS con experiencia y referencias. 221-488-2522 sólo whatsapp.
!!Necesito cajera, repositor y fiambrera c/exp., pres. en 53 Nº 728 e/9 y 10 (supermercado).
!!Supermercado necesita fiambrera, repositor y cajera c/exp. Enviar CV al Wsp. 221-546-9127.
!Sumate a nuestro Equipo! Buscamos Operadores/as de Call Center con experiencia para unirse a nuestro equipo comercial. Si tenés experiencia previa en call center y te motiva el crecimiento profesional, esta oportunidad es para vos. Qué vas a hacer? Realizar llamadas salientes para captar clientes potenciales. Atender consultas telefónicas de clientes. Gestionar base de datos de contactos y seguimiento de leads. Brindar información sobre el servicio por teléfono. Cumplir objetivos diarios de contactos efectivos. Qué buscamos? Experiencia mínima de 6 meses en call center (excluyente). Excelente dicción y habilidades de comunicación telefónica. Manejo de CRM y herramientas de gestión. Capacidad para trabajar por objetivos. Paciencia y persistencia en el contacto telefónico. Disponibilidad horaria completa. Secundario completo. Qué ofrecemos? Sueldo fijo mensual. Capacitación inicial completa. Ambiente de trabajo dinámico en oficinas modernas. Plan de carrera dentro de la empresa. Beneficios adicionales. !Postulate ahora y comenzá tu carrera profesional! Enviar tu CV a: rrhh@yacoub.com.ar¿.
494 e/4 y 5 supermercado busca cajera, fiambrera y repositor / 505 e/8 y 9 supermercado busca cajera, fiambrera y repositor / 446 y 28 bis supermercado busca cajera, fiambrera y repositor.
Amodil, cosmético incorpora revendedoras por catálogo, sin inversión previa, mínimos requisitos y envío a domicilio gratis. Cel. 221-307-3150.
Bagués incorporo vendedoras sin inversión inicial, importantes ganancias, fragancia de regalo con tu primer pedido, sólo mensajes al 221-625-1621.
BUSCAMOS VENDEDOR DE PRESTAMOS CON EXPERIENCIA. IMPORTANTE EMPRESA EN CRECIMIENTO BUSCA INCORPORAR PERSONAL, INTERESADOS ENVIAR CV A: rrhh.tuempresa.cv@gmail.com INDISPENSABLE TENER EXP., MANEJO REDES SOCIALES, BPRE.
BUSCO OFICIAL CARPINTERO MOBILIARIOS MELAMINA, LAQUEADOS. WHATSAPP 221-454-8711, CON EXPERIENCIA REAL ARMADO PLANOS DESPIECE DE CORTE.
Chica 20 a 25 p/mostrador de 17.50 a 22.30, viva cerca 3 y 520 (excluyente) Bormopizzas Wsp. (221) 559-5422.
Docentes terciarios y univ. asociados p/conformación de curricula en RRHH p/cooperativa convenio Universidad Wisdom - Inaes. CV y mensajes 221-220-1171.
Empresa constructora vial de La Plata busca mecánico con experiencia en maquinaria pesada y residente en la ciudad, enviar CV a: cvgrupolfr@gmail.com.
Empresa hormigonera de La Plata busca operador de bomba de hormigón con experiencia, enviar CV a: cvgrupolfr@gmail.com.
En Vëllezo helados buscamos sumarte a nuestro equipo! Si estás en búsqueda laboral y tienes disponibilidad horaria, envianos tu CV completo al mail: rrhh.vellezohelados@gmail.com especificando a qué sucursal querés aplicar.
Hola! buscamos vendedoras con exp. comprobable, se tomará en cuenta únicamente disponibilidad full time. Enviar CV a: nazrecursoshumanos@outlook.com.
IMPORTANTE TALLER INTEGRAL SOLICITA OFICIAL CHAPISTA CON EXPERIENCIA COMPROBABLE, PRESENTARSE EN CALLE 73 ENTRE 13 Y 14, DE 9 A 17 HS.
Necesito cajera con experiencia, zona City Bell y Hernández, supermercado 11-3397-2104.
Necesito chofer de taxi y mecánico para taller 221-545-1140.
Necesito chofer taxi, alquilo turno, GPS / teletaxi APT, 41 e/138 y 139.
Necesito fiambrera/o con experiencia, vivir zona City Bell, mandar CV: salumeriabruan@hotmail.com.
Necesito repositor c/exp. p/super 44 e/144 y 145.
Necesito repositor c/exp. para supermercado en Tolosa, tratar en el mismo, calle 520 e/2 y 3 Nº 714.
Se busca chofer con exp. para reparto de huevos en Bs. As., con CNRT. consultoragm@hotmail.com.
Se busca enfermera franquista para hogar de discapacitados adultos mayores, zona barrio Aeropuerto-La Plata. Enviar CV a: recursoshumanoshogares2018@gmail.com Poner en asunto para qué puesto aplica.
Se necesita cajera, repositor con experiencia, supermercado La Loma 25 y 42.
Se necesita lavador c/experiencia con muy buena remuneración + propina para “lavadero La Rotonda” 72 esquina 120, presentarse para prueba.
Se necesita lavador de autos con experiencia y referencias, presentarse en 72 y 18.
Se solicita cocinero profesional con experiencia para hogar geriátrico, enviar CV a: residencialargaestadiarle@gmail.com.
Se solicita empleada 20/30 años p/almacén (centro Los Hornos) t/mañana. Enviar CV c/foto y zona de residencia al whatsapp 221-454-1390.
Se solicita enfermero profesional con experiencia y conocimiento comprobable en hogar geriátrico, enviar CV a: residencialargaestadiarle@gmail.com.
Se solicita peluquero/a profesional experiencia en coloración, balayage, reflejos, mechas. Enviar CV a: taiaraborges2020@gmail.com.
Solicito empleado para agencia de lotería con experiencia en hípica, trabajo en blanco. Comunicarse al Cel. 221-540-1791.
Sucursal La Plata, City Bell, incorpora franquista, recepcionista, lashista, perfiladora, comunicarse al 221-353-4348 - 221-434-5023.
Supermercado MinKai calle 520 y 2 Nº 714, repositor con experiencia, fiambrera con experiencia.
Vendedor externo rubro climatización La Plata con movilidad propia. Se valorará experiencia en ventas. Enviar CV: amvgestionn@gmail.com.
