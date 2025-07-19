¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

En La Plata son varios comercios y empresas que buscan mano de obra. En todos los rubros. Es por eso que muchas de ellas eligen los clasificados del diario EL DIA, que se publican todos los días tanto en la versión papel como en la digital, para orientar su búsqueda y seleccionar a los postulantes.

 * * * *

Yacoub Developers se encuentra en la búsqueda de Arquitecto/a  jefe de obra con perfil proactivo, resolutivo y con liderazgo  operativo. Se valorará experiencia en obras de viviendas multifamiliares.  Requisitos: experiencia comprobable en dirección y seguimiento de  obras. Disponibilidad full time. Movilidad propia (excluyente). Residir en La  Plata. Enviar CV con asunto “Jefe de obra” a:  rrhh.yacoubdevelopers@yacoub.com.

 

Atención legal personalizada, divorcios, sucesiones, alimentos,  régimen de comunicación, accidentes laborales, reclamos ante ART y  derecho laboral. Dra. Florencia Arévalo - Tº 72 Fº 179  Tel. 221-591-2515, La Plata, seriedad y compromiso profesional.

DR. ALEJANDRO TORRICO, CALP Tº 71 Fº 239. SUCESIONES,  DIVORCIOS CONSULTAS: 221-314-3142.

Elizabeth G. Aguilar, abogada C.A.L.P., sucesiones, civil, divorcio,  alimentos. Celular 221-507-3295.

ESTUDIO JURIDICO ESPECIALIDADES, LABORAL, FAMILIA,  ACCIDENTES DE TRANSITO, SUCESIONES, DIVORCIO,  CONTRATOS. TELEFONOS 221-542-1072 Y 221-319-9289 Y  MAIL: estudiojuridicojlc.jc@gmail.com.

 

BUSCAMOS PERSONAL. SI TE INTERESA SUMARTE A UN PROYECTO  GASTRONOMICO ESPECIAL, ESTA PUBLICACION ES PARA VOS.  QUE BUSCAMOS: CAJERO/A, MOZO/A, BARISTA, AYUDANTE DE  COCINA. SI TE INTERESA Y CONTAS CON EXPERIENCIA, MANDANOS  TU CV A: vianerrhh@gmail.com.

BUSCO ENCARGADO PARA LOCALES EN BAXAR, TURNO NOCHE,  EXPERIENCIA COMPROBABLE EN PUESTOS SIMILARES  EXCLUYENTE. ENVIAR CV A: sdiaz.mako@gmail.com.

Cafetería incorpora a su staff: pastelero, ayudante pastelero, bachero.  Enviar CV indicando en el asunto el puesto pretendido.  centrodeproduccionpaste@gmail.com.

Casa de comidas solicita ayudante de cocina con experiencia para  turno noche. Enviar CV a: gastrolp02@gmail.com.

Grupo gastronómico incorpora personal para su centro de producción  y locales. Busca: baristas, pastelera profesional y mozos, con  experiencia comprobable. Enviar CV a: consultores.pop@gmail.com  indicando en el asunto el puesto al que se postulan.

Restaurante busca camarera/o con experiencia excluyente.  Llenar formulario de google: https://forms.gle/5BZp5hrsSnz2V1bt7.

Restaurante incorpora ayudante de cocina y mozo/a. Enviar CV a:  rhbusco2025@gmail.com.

Se busca cheff y mozo/a con experiencia (excluyente) y buena  presencia, zona 1 y 60 La Plata, buen ambiente laboral, se valora  predisposición y responsabilidad. Enviar CV c/foto al contacto:  gutzhouseburgers@gmail.com.

Se busca personal para restaurant con experiencia comprobable  cocinero, moza, bachero. Dejar CV en Diag. 73 y 49 de 11 a 20 hs.

Se necesita mozo/moza y cocinero. Enviar CV a:  valtellineseostaria@gmail.com.

Se solicita mozo/a, barista, cocinero y personal para cuidado de niños,  con experiencia (excluyente en ambos puestos) para trabajar en  restaurante dentro de zona céntrica. Es necesario contar con amplia  disponibilidad horaria. Enviar con foto a:  postulantes.rrhh74@gmail.com indicando en asunto el puesto solicitado.

SOMOS EL PERLA Y BUSCAMOS AYUDANTE DE COCINA CON  O SIN EXPERIENCIA PARA LA SUCURSAL DE 25 Y 511 BIS. SI  SOS DE LA ZONA DEJA TU CV DE MANERA PRESENCIAL!!  TE ESPERAMOS.

 


!!!Chofer taxi La Plata, 8 hs, de 4.30 a 13.15 y de 13.15 a 21.15,  conozca radio y GPS con experiencia y referencias. 221-488-2522 sólo whatsapp.

!!Necesito cajera, repositor y fiambrera c/exp., pres. en 53 Nº 728  e/9 y 10 (supermercado).

!!Supermercado necesita fiambrera, repositor y cajera c/exp. Enviar  CV al Wsp. 221-546-9127.

!Sumate a nuestro Equipo! Buscamos Operadores/as de Call  Center con experiencia para unirse a nuestro equipo comercial.  Si tenés experiencia previa en call center y te motiva el crecimiento  profesional, esta oportunidad es para vos. Qué vas a hacer?  Realizar llamadas salientes para captar clientes potenciales. Atender  consultas telefónicas de clientes. Gestionar base de datos de  contactos y seguimiento de leads. Brindar información sobre el  servicio por teléfono. Cumplir objetivos diarios de contactos  efectivos. Qué buscamos? Experiencia mínima de 6 meses en  call center (excluyente). Excelente dicción y habilidades de  comunicación telefónica. Manejo de CRM y herramientas de gestión.  Capacidad para trabajar por objetivos. Paciencia y persistencia en  el contacto telefónico. Disponibilidad horaria completa. Secundario  completo. Qué ofrecemos? Sueldo fijo mensual. Capacitación  inicial completa. Ambiente de trabajo dinámico en oficinas modernas.  Plan de carrera dentro de la empresa. Beneficios adicionales.  !Postulate ahora y comenzá tu carrera profesional! Enviar tu CV a:  rrhh@yacoub.com.ar¿.

494 e/4 y 5 supermercado busca cajera, fiambrera y repositor /   505 e/8 y 9 supermercado busca cajera, fiambrera y repositor /   446 y 28 bis supermercado busca cajera, fiambrera y repositor.

Amodil, cosmético incorpora revendedoras por catálogo, sin  inversión previa, mínimos requisitos y envío a domicilio gratis.  Cel. 221-307-3150.

Bagués incorporo vendedoras sin inversión inicial, importantes  ganancias, fragancia de regalo con tu primer pedido, sólo mensajes  al 221-625-1621.

BUSCAMOS VENDEDOR DE PRESTAMOS CON EXPERIENCIA.  IMPORTANTE EMPRESA EN CRECIMIENTO BUSCA INCORPORAR  PERSONAL, INTERESADOS ENVIAR CV A:  rrhh.tuempresa.cv@gmail.com INDISPENSABLE TENER EXP.,  MANEJO REDES SOCIALES, BPRE.

BUSCO OFICIAL CARPINTERO MOBILIARIOS MELAMINA, LAQUEADOS.  WHATSAPP 221-454-8711, CON EXPERIENCIA REAL ARMADO  PLANOS DESPIECE DE CORTE.

Chica 20 a 25 p/mostrador de 17.50 a 22.30, viva cerca 3 y 520  (excluyente) Bormopizzas Wsp. (221) 559-5422.

Docentes terciarios y univ. asociados p/conformación de curricula en RRHH p/cooperativa convenio Universidad Wisdom - Inaes. CV y  mensajes 221-220-1171.

Empresa constructora vial de La Plata busca mecánico con  experiencia en maquinaria pesada y residente en la ciudad, enviar  CV a: cvgrupolfr@gmail.com.

Empresa hormigonera de La Plata busca operador de bomba de  hormigón con experiencia, enviar CV a: cvgrupolfr@gmail.com.

En Vëllezo helados buscamos sumarte a nuestro equipo! Si estás  en búsqueda laboral y tienes disponibilidad horaria, envianos tu CV  completo al mail: rrhh.vellezohelados@gmail.com especificando  a qué sucursal querés aplicar.

Hola! buscamos vendedoras con exp. comprobable, se tomará  en cuenta únicamente disponibilidad full time. Enviar CV a:  nazrecursoshumanos@outlook.com.

IMPORTANTE TALLER INTEGRAL SOLICITA OFICIAL CHAPISTA  CON EXPERIENCIA COMPROBABLE, PRESENTARSE EN CALLE  73 ENTRE 13 Y 14, DE 9 A 17 HS.

Necesito cajera con experiencia, zona City Bell y Hernández,  supermercado 11-3397-2104.

Necesito chofer de taxi y mecánico para taller 221-545-1140.

Necesito chofer taxi, alquilo turno, GPS / teletaxi APT, 41 e/138  y 139.

Necesito fiambrera/o con experiencia, vivir zona City Bell, mandar  CV: salumeriabruan@hotmail.com.

Necesito repositor c/exp. p/super 44 e/144 y 145.

Necesito repositor c/exp. para supermercado en Tolosa, tratar en  el mismo, calle 520 e/2 y 3 Nº 714.

Se busca chofer con exp. para reparto de huevos en Bs. As., con  CNRT. consultoragm@hotmail.com.

Se busca enfermera franquista para hogar de discapacitados adultos  mayores, zona barrio Aeropuerto-La Plata. Enviar CV a:  recursoshumanoshogares2018@gmail.com Poner en asunto  para qué puesto aplica.

Se necesita cajera, repositor con experiencia, supermercado La  Loma 25 y 42.

Se necesita lavador c/experiencia con muy buena remuneración +  propina para “lavadero La Rotonda” 72 esquina 120, presentarse  para prueba.

Se necesita lavador de autos con experiencia y referencias,  presentarse en 72 y 18.

Se solicita cocinero profesional con experiencia para hogar  geriátrico, enviar CV a: residencialargaestadiarle@gmail.com.

Se solicita empleada 20/30 años p/almacén (centro Los Hornos)  t/mañana. Enviar CV c/foto y zona de residencia al whatsapp  221-454-1390.

Se solicita enfermero profesional con experiencia y conocimiento  comprobable en hogar geriátrico, enviar CV a:  residencialargaestadiarle@gmail.com.

Se solicita peluquero/a profesional experiencia en coloración,  balayage, reflejos, mechas. Enviar CV a:  taiaraborges2020@gmail.com.

Solicito empleado para agencia de lotería con experiencia en  hípica, trabajo en blanco. Comunicarse al Cel. 221-540-1791.

Sucursal La Plata, City Bell, incorpora franquista, recepcionista,  lashista, perfiladora, comunicarse al 221-353-4348 - 221-434-5023.

Supermercado MinKai calle 520 y 2 Nº 714, repositor con experiencia,  fiambrera con experiencia.

Vendedor externo rubro climatización La Plata con movilidad propia.  Se valorará experiencia en ventas. Enviar CV:  amvgestionn@gmail.com.

